Alin Ignat: Cei din generația mea suntem preocupați să facem treabă. Ne interesează cum “rotim” soluții, nu oameni pe funcții

În toată agitația negocierilor din aceste zile, satisfacția mea, ca parlamentar de Alba, nu are nicio legătură cu discuțiile despre cine ce funcție va ocupa în viitorul guvern, ci cu soluțiile liberale pe care reușim să le promovăm în programul de guvernare.

Două dintre obiectivele pentru care am luptat în Parlament, în ultimul an, esențiale pentru mediul de afaceri, au fost preluate în programul de guvernare al PNL.

Trecerea plății concediilor medicale ale angajaților integral în sarcina statului, din prima zi de concediu medical și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time sunt teme pe care le-am adus în dezbaterea Parlamentului, prin proiecte de lege și amendamente inițiate ca deputat de Alba.

Astăzi, ele sunt pe masa negocierilor cu partenerii de coaliție, iar convingerea mea este că avem obligația, ca liberali, ca susținători ai inițiativei private, să impunem aceste soluții în noul program de guvernare al coaliției.

Preocuparea generației mele de oameni politici este să generăm rezultate, să pierdem mai puțin timp în discuții despre persoane și posturi și să ne concentrăm în schimb pe problemele urgente din societate.

De aceea, tot în calitate de parlamentar de Alba, am atras atenția în repetate rânduri, public și prin interpelări, că ministrul muncii trebuie să urgenteze elaborarea și trimiterea spre Parlament a celor trei proiecte de reformă asumate prin PNRR și atât de necesare și așteptate de societate: noua lege a pensiilor, legea pensiilor speciale și noua lege a salarizării.

Din păcate, ministrul Budăi a ratat toate cele trei obiective, deși a avut la dispoziție un an și jumătate de mandat și un aparat bugetar întreg la dispoziție în Minister. Te și întrebi cu ce s-o fi ocupat în ultimul an și jumătate acest demnitar.

Pentru mine, ca om politic tânăr, este de neînțeles cum poate cineva care ocupă o funcție de demnitate publică să doarmă liniștit noaptea, știind că oamenii așteaptă soluții, iar el nu face treabă.

Că trec anii și cresc frustrările oamenilor, iar el nu face treabă. Așa am ajuns la protestele de astăzi din sistemul de educație, iar soluția ministrului muncii e o nouă amânare a legii salarizării pe care afirmă că o va trimite Parlamentului abia la 1 septembrie.

Cum să nu crească nemulțumirea în societate când un demnitar nu muncește cu seriozitate, ci doarme în post, încasând un salariu plătit din bani publici?

PSD trebuie să înțeleagă că guvernarea nu înseamnă să te relaxezi pe diferite funcții, cu birouri, mașini cu șofer și alte beneficii, ci să nu ai liniște până nu vezi că efortul tău lasă în urmă rezultate pentru oameni, în domeniul pe care îl gestionezi.

Așadar, e nevoie de mai multă preocupare pentru a “roti” soluții, nu oameni pe funcții.

Alin Ignat, deputat PNL de Alba

