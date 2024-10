Averile candidaților din Alba: Cât de bogați sunt politicienii PNL, PSD, USR și AUR care vor să ajungă deputați și senatori

Zeci de terenuri, case, case de vacanță, bijuterii scumpe, și chiar și un salariu lunar de peste 30.000 de euro, se regăsesc în declarațiile de avere ale principalilor candidați din Alba la alegerile parlamentare.

Este vorba despre candidații aflați pe primele poziții din listele PNL, PSD, AUR și USR. Dacă majoritatea dintre ei nu sunt la prima confruntare politică, în listă apar și nume noi.

În ceea ce privește averea pe care aceștia o au, există situații extrem de diferite. În timp ce unii nu au mai nimic trecut în declarație, alții câștigă o mică avere, lunar.

Candidat bogat, candidat sărac

Cel mai bogat dintre candidații din Alba, la Parlamentul României este Voicu Vușcan, aflat în fruntea listei PSD pentru camera deputaților. Acesta vine din mediul privat unde deține o funcție de management într-o companie multinațională.

Vușcan este manager la Elit, o companie cu 1900 de angajați care face parte din Grupul Smithfield care potrivit ZF.ro are în spate acţionari chinezi. Candidatul PSD câștigă la Elit un salar de 32.000 de euro lunar și este dispus sa renunțe la acest venit lunar pentru a ajunge deputat în Parlamentul României. Indemnizația unui deputat este de zece ori mai mică decât salariul primit de la multinațională.

La polul opus se află candidatul de pe locul doi tot la deputați, dar din partea PNL Alba, Alexandru Radu. Acesta nu are pe numele său nici un bun. Nici o mașină, casă sau teren.

Florin Roman intră în cursă pentru cel de al treilea mandat. Ce avere are

Florin Roman deschide lista PNL Alba la deputați. Roman candidează pentru cel de al treilea mandat de deputat. Are o casă în Alba și un apartament în Ilfov, la capitolul clădiri.

Conduce un Volvo XC60 din 2011 și are bijuterii de 7000 de euro. Are bani în mai multe conturi deschise la diferte bănci, în lei, dar și în euro. La capitolul datorii are una de 230000 de euro. Este o sumă de bani împrumutată de la fostul viceprimar al Municipiului Alba Iulia, Albani Roccheti Simeone.

Din indemnizația de deputat, în 2023, Roman a strâns 143647 lei. Cu mult mai puțin decât soția sa, care într-un an, ca avocat a avut un venit de 754741.29 lei.

Alexandru Radu, omul primarului Nistor pus pe un loc eligibil

Numele său pe listele PNL Alba, pe un loc eligibil la deputați a cauzat un val de nemulțumiri în PNL Alba. În special din Blaj, unde de patru ani, primarul Gheorghe Rotar îl pregătea pentru parlamentare pe Raul Chiriac. În schimb, conducerea județeană a partidului l-a pus pe listă pe omul primarului din Sebeș, Dorin Nistor.

Radu Alexandru nu are pe numele său case, apartamente, terenuri și nici o mașină. Are o datorie de 100000 de lei, scadentă în 2026.

În 2023, potrivit declarației de avere a avut un salariu de 77769 lei, la OIR din poziția de expert verificare proiecte. De asemenea a mai primit 8904 lei, pentru funcția de consilier local și 9600 de lei bursă doctorală la UTC.

Silviu Ponoran, primarul invalidat de instanță, pe locul I la Senat

Recent Silviu Ponoran a fost invalidat de instanță pentru un nou mandat de primar, după o decizie definitivă a ANI. Acesta a fost pus primul pe listă la senatori din partea PNL Alba.

Primarul din Zlatna și-a trecut pe declarația de avere din 2024, 12 terenuri din care 5 agricole și cinci intravilane, mare parte din ele fiind moștenite.

Are trei spații comerciale trecute în document, două case de locuit și alte două spații trecute la ”alte categorii de bunuri imobile”. Conduce un Suzuki din 2004, dar și un Mercedes C220.

Din salariul de primar în 2023 a obținut 129421 lei.

Claudiu Răcuci, fost deputat, fost secretar de stat, actual senator. Candidatul care ”stă la cotitură”

Claudiu Răcuci este locul 2 pe lista PNL de la Senat. Matematic nu este eligibil, doar în condițiile în care Ponoran va fi invalidat și la Senat.

Claudiu Răcuci are un teren în Blaj de 1179.73 metri pătrați, o casă de locuit și încă un spațiu tot în Blaj. La capitolul mașini are un Mercedes 2010 și o Dacia Lodgy din 2015.

Are două credite la bănci scadente în 2026. O datorie de 84000 lei și alta de 98654 lei. Cât a fost secretar de stat a încasat pe 2023, 58455 lei. Din funcția de senator 70355 de lei.

De asemenea este membru în consiliul de administrație al Institutului Național de Administrație, de unde a obținut 1948 lei. Însă este și membru în comisia de supraveghere a Șantierului Naval Damen din Mangalia, de unde a obținut 22675 lei.

Voicu Vușcan, renunță la un salariu lunar de 32.000 de euro de la Elit, pentru 3000 de euro de la Parlament

Relativ nou în politica locală, Voicu Vușcan a fost unul dintre primele nume vehiculate pentru funcția de deputat PSD de Alba, încă de la începutul anului electoral.

Din lipsă de candidați, sau pentru a-i face notoritate, Voicu Vușcan a fost pus candidatul PSD Alba Iulia, pentru fotoliul de primar. Acum, este deschizătorul listei pentru Camera Deputaților.

Este cel mai bogat candidat din județul Alba și face o mică avere lunar, din salariul pe care îl are la conducerea firmei Elit. Elit a fost preluată de compania americană Smithfield, care are acționari chinezi.

Vușcan are trei terenuri în Pianu, unul agricol de 13.015 mp, un teren forestier și încă un teren de 1459 mp. Mai deține o casă de locuit în Alba și un apartament în Cluj. La capitolul mașini are un Mercedes S din 2019, o Dacia Duster din 2024, un scuter Vespa luat în 2022, dar și o motocicletă Harley Davidson din 2017.

Are ceasuri în valoare de 20.000 de euro și obiecte de artă tot în valoare de 20.000 de euro. Are un cont bancar la BT în care se află suma de 1.134.564 lei, și încă un cont cu aproape 35.000 de euro.

A oferit și o serie de împrumuturi. Spre exemplu a dat un împrumut de 4.975.247 lei, către firma sa de constucții SC VV One SRL. De asemenea a mai împrumutat și firma VV One Muhlbach SRL cu 479.000 lei, dar și trei persoane persoane fizice cu diferite sume de bani în lei, dar și în euro.

Salariul anual în 2023 la Elit a fost de 1.939.044 lei. Asta înseamnă 161.587 lei, lunar, ceea ce în euro, înseamnă un salariu de 32.317 euro pe lună. De asemenea a mai obținut un venit de 116.285 lei, de la Alba Mall.

Corneliu Mureșan, noul șef PSD Alba, în cursa pentru un mandat la Senat

Mureșan a candidat pentru fotoliul de președinte al Consiliului Județean Alba, la alegerile locale. Acum a intrat în cursa pentru un loc de senator, și este deschizătorul listei.

Noul președinte al PSD Alba nu are terenuri pe numele său. În 2023 a cumpărat un apartament în Sebeș, de 89 de metri pătrați. Nu are pe numele său mașini, sau bijuterii. Are două datorii la bănci, ambele făcute în 2023. Una de 279000 și alta de 50000.

De la Prefectura Alba, unde a fost subprefect, a obținut în 2023, 121.680 lei. De asemenea de la compania SC Good Food & Hosting SRL a obținut dividente în valoare de 10898 lei.

Beniamin Todosiu, ajuns deputat cu USR, candidat la Senat din partea PSD Alba

Todosiu a ajuns deputat USR de Alba, în 2020, grație valului de simpatie pe care era urcat partidul și proaspata victorie de atunci a primarului Pleșa plecat de la PNL în USR.

Între timp, filiala județeană a USR a făcut implozie, iar Todosiu a ajuns în PSD Alba. Acum este pe locul al doilea, pe listele PSD pentru Senat.

Todosiu are un teren intravilan de aproape 1000 de metri pătrați, și o casă de locuit de 202 metri pătrați. Nu are mașini, bunuri de valoare, sau active financiare pe numele său.

A împrumutat PSD cu 100000 lei și PSD Alba cu 25000 de lei. Pentru funcția de deputat a obținut în 2023, 131412 lei. De asemenea a mai luat un salariu anual de 5790 lei, de la o firmă de tehnică dentară.

Tot de la firma în cauză SC Protechnician Master SRL a obținut dividente de 25000 lei. Nu figurează cu alte venituri din alte activități sau jocuri de noroc.

Adrian Bara, locul doi la Camera Deputaților

Adrian Bara este medic stomatolog și a intrat în politică în urmă cu patru ani. La alegerile locale a fost pe listele PSD Alba pentru Consiliul Județean.

Potrivit declarației de avere are un teren în Remetea Mare, județul Timiș. Are o casă la Alba Iulia, una la Roșia Montană, și un apartament la Timișoara. De asemenea are tot la Roșia Montană o casă de vacanță construită în 2023.

Pe declarația de avere are un Nissan din 2009. La capitolul bunuri de valoare are un ceas în valoare de 8000 de euro, cumparat în 2017. Nu are datorii, conturi bancare sau active financiare trecute pe numele său.

De la UMF Timișoara a câștigat în 2023, 72.000 de lei, iar de la Apulum XRays, 2996 lei. În schimb de la Apulum Dent SRL a obținut din dividente 208.000 lei.

Călin Matieș, ajuns senator din partea PSD, plecat în partidul extremist AUR

Matieș a ajuns senator PSD de Alba în 2020. În urma unui scandal intern a plecat din PSD și a intrat în organizația condusă de George Simion, partidul cu valențe extremiste AUR.

Deși nu este încă public, Mătieș vrea să candideze din partea AUR Alba pentru un loc la deputați, singura poziție eligibilă pentru organizație la aceste alegeri. Asta ar fi produs un scandal intern între Matieș și alți membri AUR care ar fi vrut locul de deputat.

Matieș are 11 terenuri agricole sau intervilane toate în Sântimbru. Are trei case de locuit în Sântimbru și una în Alba Iulia cumpărată în 2023. Deține două spații comerciale în Sântimbru, dar și un apartament în Alba Iulia.

La capitolul autoturisme, apare doar o remorcă din 1998, asta în condițiile în care conduce un Jaguar, dar și un Duster pe care l-a transformat într-un birou parlamentar mobil.

Are un cont deschis la BT cu suma de 51965.86 lei. Din indemnizația de senator a obținut un salariu de 146016 lei.

Dana Nanu, fost membru PSD, actual candidat USR la deputați

Dana Nanu a intrat în politică din partea PSD Alba Iulia. A ajuns consilier local și a intrat într-un conflict deschis cu Matieș pe vremea în care acesta era președintele PSD Alba Iulia. În urma conflictului a fost exclusă din formațiunea politică.

La alegerile locale din 2024 a candidat pentru funcția de primar, din partea alianței Dreapta Unită (USR-PMP-Forța Dreptei). Acum candidează din partea USR Alba pentru un post de deputat.

În declarația de avere apar trei terenuri agricole și cinci intravilane, toate în Alba Iulia. Are două case de locuit, tot în Alba Iulia. Din funcția de consilier local al municipiului Alba Iulia a obținut 14060 de lei în 2023.

Nu figurează pe numele său cu datorii, autoturisme sau bunuri de valoare.

