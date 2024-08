Oferta electorală a PNL Alba pentru parlamentare: cunoscuți, necunoscuți și controversați. Cine sunt candidații de pe listă.

PNL Alba a stabilit o listă de candidați pentru alegerile parlamentare cu câteva nume necunoscute publicului larg, alături de cele ale unor lideri mai cunoscuți.

Lista va trebui validată în Colegiul Director Județean care va avea loc în data de 12 septembrie, iar ulterior, în data de 16 septembrie, aceste nume vor fi validate în Biroul Politic Național.

Acestea sunt însă simple formalități. Pe primele locuri la Camera Deputaților se Senat se regăsesc Florin Roman și respectiv Silviu Ponoran.

Primele nemulțumiri nu au întârziat să apară: deputatul Alin Ignat a demisionat din partid.

Dacă în cazul lui Florin Roman, liberalii nu prea au ce comenta, fiind văzut de majoritatea organizațiilor drept un ”titular” al funcției, în restul cazurilor nu este deloc așa.

Silviu Ponoran este văzut în general ca un primar performant, dar dincolo de asta a avut o serie de probleme cu ANI.

În plus, din punct de vedere politic a fost implicat în mai multe scandaluri interne prin discuțiile cu AUR și prin semnarea listei pentru demiterea președintelui Iohannis.

Deputatul de Alba Daniel Gheorghe Rusu a publicat acum doi ani, pe contul său de Facebook, o înregistrare audio cu o discuție între președintele AUR, George Simion și primarul PNL din Zlatna, Silviu Ponoran.

Cei doi au discutat inclusiv despre Călin Georgescu. În legătură cu acesta, George Simion a spus că ”era total de încredere până luna trecută când a spus că își face partid”.

”Jucăm cărțile cu Călin Georgescu” a spus Ponoran. ”Jucăăăm… I-am dat trei probe, până acuma a fost total de încredere până luna trecută când a zis că își face partid, și îi mai zice și Partidul Iubirii. Aseară m-am văzut la Sibiu și i-am zis, Căline, ești sănătos?”

Silviu Ponoran a mai avut un episod de apropiere față de AUR: a semnat pentru demiterea președintelului Klaus Iohannis. Detalii AICI.

Președintele de atunci al PNL, Florin Cîțu, a spus legat de acest subiect că: ”De câte ori membri ai Partidului Național Liberal acționează împotriva PNL și ai parteneriatului cu Klaus Iohannis, nu rămân membri de partid.”

El a mai fost curtat și de PSD, dar a rămas la liberali care acum l-au pus în deschiderea listei de candidați pentru Senat.

Pe locul doi se regăsește Claudiu Răcuci. Deși a ocupat diferite funcții (a fost deputat, secretar de stat și senator), Răcuci nu s-a remarcat cu nimic relevant pentru județ.

Îl regăsim acum pe locul doi al listei pentru Senat.

Pe locul al treilea se află Corina Rotar. Ea este cadru universitar și decan la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, dar are un grad de notorietate inexistent la nivel de județ.

Corina Rotar nu are șanse reale să obțină un mandat, fiind pusă pe listă cel mai probabil datorită legăturii ei cu mediul academic.

La Camera Deputaților, lista PNL Alba va fi deschisă de Florin Roman, care nu este contestat în ceea ce privește prima poziție a listei.

Pe locul al doilea se află Alexandru Radu, apropiat de primarul din Sebeș, Dorin Nistor și lider la organizația de tineret.

Necunoscut în județ, chiar și printre colegii de partid, Alexandru Radu a ținut să îi mulțumească lui Dorin Nistor pentru susținerea acordată pentru a ajunge în fruntea listei.

După ce lista a apărut în presă, Radu a postat pe Facebook un mesaj prin care practic recunoaște că a fost impus de primarul din Sebeș.

”Încep prin ai mulțumi domnului primar Dorin Nistor pentru sprijinul și încrederea acordată. Am format o echipă puternică în acești 6 ani în care am învățat multe, în care am avut șansa să înțeleg ce înseamnă o echipă puternică, ani în care am avut onoarea să îl am pe domnul primar ca mentor.

Mi-a oferit încrederea să fiu consilierul dumnealui, consilier local, consilier județean și acum candidat la Camera Deputaților” a scris Alexandru Radu, pe Facebook.

El este pe locul al doilea și are șanse să prindă un loc de deputat.

Șanse ceva mai mici are rectorul Daniel Breaz, aflat pe locul trei al listei. Breaz provine din PSD, unde a fost membru mulți ani și este un fost apropiat al lui Liviu Dragnea. A fost ministru și senator PSD, fiind racolat apoi de PNL.

Alba24 a scris aici, despre momentul respectiv EDITORIAL: Ce mai rămâne din brandul PNL Alba, după ce Dumitrel și Hațegan l-au adus în partid pe Breaz, omul lui Dragnea

Breaz este rectorul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, poziția sa fiind atuul cu care și-a negociat apropierea de liberali.

În ultima vreme Breaz a fost văzut prin județ alături de liderii PNL pe la toate întâlnirile electorale prilejuite de alegerile locale și europarlamentare.

Actualul deputat Alin Ignat a prins abia locul 4, o poziție în principiu neeligibilă. Ignat se află la primul mandat, în care și-a legat numele de câteva proiecte legislative și s-a remarcat prin transparență.

Spre exemplu, când a fost implicat într-un accident de circulație a vorbit deschis despre acest lucru, în contrast cu situații similare în cazul altor lideri ai partidului.

Imediat după stabilirea listei, el și-a anunțat demisia din PNL.

”Demisia este reală. Sunt nemulțumit de modul în care s-a făcut, fără legătură cu criteriile stabilite chiar de conducerea partidului și a s-a făcut cu încălcarea statului.

O să fac publice sondaje care arată unde sunt cei care se consideră mari lideri ai partidului. Toate motivele le voi anunța în perioada următoare.

Între timp mă voi dezafilia de la grupul PNL. Voi activa ca independent până la finalul mandatului” a spus Alin Ignat pentru Alba24.

Pe locul 5, pe lista PNL se regăsește Clement Negruț, recuperat din fruntea PMP Alba, un partid fără rezultate semnificative.

Negruț a mai făcut parte din PDL, alături de majoritatea liderilor actuali ai PNL Alba.

Lista pentru Camera Deputaților este completată de Mariana Pereanu și Cristian Barb, două nume necunoscute în viața politică locală.

O surpriză este absența de pe listă a lui Raul Chiriac, susținut de primarul din Blaj, Gheorghe Rotar.

Raul Chiriac (36 de ani) a absolvit Facultatea de Construcții din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca și apoi Facultatea de Științe Economice la Babeș-Bolyai.

În prezent este înscris la doctorat tot la UTCN și predă cursuri legate de Inginerie Urbană și Dezvolare Regională la universitatea din Alba Iulia.

Sunt motivele pentru care Rotar l-a susținut încă de anul trecut, numindu-l ”un altfel de candidat”.

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News