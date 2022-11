Bărbat din Alba amenințat că i se vor scoate dinții din gură cu patentul. De la ce a pornit totul

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva RA a lansat o nouă licitație pentru reabilitarea drumului forestier Feneșasa, aflat în zona orașului Zlatna. Potrivit documentației, peste 460 de hectare de pădure vor fi mai ușor de exploatat odată cu pietruirea drumului. Valoarea lucrărilor s-a dublat față de licitațiile anterioare, ajungând la peste 2,2 milioane de lei.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva RA a lansat marți, 22 noiembrie, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), o nouă licitație pentru lucrări de reabilitare a drumului forestier Feneșasa, din cadrul ocolului Silvic Alba Iulia.

Valoarea totală este estimată la 2.277.303 de lei, fără TVA, ceea ce reprezintă mai mult decât suma valorilor estimate la cele două licitații anterioare, lansate în decembrie 2021 (1.044.100 lei, fără TVA) și mai 2022 (1.079.200 lei, fără TVA).

Potrivit proiectului, drumul forestier Feneșasa accesibilizează 464,35 ha de fond forestier, din care 463,90 ha fond forestier proprietate publică de stat și 0,45 ha fond forestier aflat în alt tip de proprietate. Volumul de masă lemnoasă accesibilizată de drum, numai pentru fondul forestier proprietate a statului este de 169.193 mc, din care volumul arboretelor cu vârsta de peste 80 de ani este de 142.494 mc. Cota anuală stabilită pe amenajamentul silvic în vigoare (2011-2020) este de 2.745 mc.

Drumul este situat la nord-vestul localității Feneș, localitate ce este în subordinea administrativă a orașului Zlatna, fiind racordat la drumul forestier Feneș – Groz care pornește din DN 74.

Traseul studiat are o lungime de 2,9 kilometri, este prin pădure și pornește de la cota 810 și ajunge la cota 955. Starea fizică a drumului nu permite accesul autovehiculelor de transport lemne decât în perioadele uscate din an. Pe cea mai mare parte din lungimea sa, drumul are suprafața carosabilă deosebit de dificilă pentru circulație ca urmare a terenului argilos, a lipsei unei pietruiri corespunzătoare, dar și datorită sistemului deficitar de captare-evacuare a apei.

Astfel, s-a proiectat un drum care are o platformă de 3,5 metri, o parte carosabilă de 2,75 metri și acostamente de 2 x 0,375 metri. Structura rutieră va fi din piatră spartă.

Au fost proiectate stații de încrucișare cu lățimea de 2,95 metri, lungimea de 20 metri și pene racord de 10 metri și două stații de întoarcere cu dimensiunile de 30 x 15,5 metri și 30 x 18 metri.