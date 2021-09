Cele mai mici prețuri la băuturi alcoolice din UE sunt în România, Ungaria și Bulgaria. Date Eurostat

„8 ani ca 8 clipe” l-au adus pe Marian Crețu la momentul în care a primit pe epoleți primul grad de ofițer, gradul de sublocotenent. Marian este absolvent al Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, promoția 2017 și a absolvit în acest an Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov ca șef promoție la arma Aviație piloți elicopter, pentru Inspectoratul General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne.

„Primele <patru clipe>, sunt primii pași spre o carieră militară, ghidați cu mare atenție, profesionalism și încredere de cadrele militare și didactice de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Aici am descoperit ce înseamnă un camarad și un prieten de nădejde, am învățat ce reprezintă lucrul bine făcut, dar și greșeala. Am dobândit diferența dintre binele și răul momentului, am descoperit oameni puternici sau mai puțin puternici, dar de la care am reușit să culeg anumite valori pe care într-un interval de timp relativ scurt, le-am atribuit caracterului meu”, descrie Marian timpul și experiențele trăite în colegiul militar.

Potrivit reprezentanților colegiului militar albaiulian, Marian măsoară perioada studenției tot în clipe, clipe în care a găsit pasiunea pentru meseria pe care și-a ales-o, cea de pilot, într-un șir nesfârșit de lucruri simple.

„Cu privire la celelalte patru <clipe>, este cu adevărat vorba despre dorința de a avea o carieră militară și anume perioada studenției. Am ales Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov. În acest cadru, am descoperit că pot fi totul sau nimic… Pasiunea pentru meseria pe care am ales-o, nu e ca acea monedă pe care o introduci în tonomat pentru a primi recompense, daruri sau mulțumiri. Am găsit-o într-un zâmbet larg, într-un sfat din inimă, în spatele unei uși pe care tocmai am deschis-o. Am găsit-o în oamenii care nu au cerut nimic, dar au știut să dăruiască mult, gratuit. De fapt, aceștia au sugerat responsabilitate, cel mai decisiv factor în cele ce urmează. Și totuși, câte <clipe> mai urmează?”, mărturisește Marian.

sursa, foto: Facebook – Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia