Comunicat PNL Alba: PSD Alba încearcă să ascundă realizările lui Ion Dumitrel, prin decizie BEC Nr.1 Alba, dată „noaptea ca hoții”

Partidul Național Liberal, Filiala Județeană Alba, a transmis precizări privind decizia Biroului Electoral de Circumscripție nr. 1 Alba la contestația PSD Alba, în legătură cu videoclipul de campanie al lui Ion Dumitrel.

”Partidul Național Liberal, Filiala Județeană Alba, văzând reacțiile de presă ale PSD față de hotărârea nr. 53/7.06.2024 pronunțată de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 1 Alba, menționăm că sesizarea acestui partid a fost depusă la acest birou în după amiaza zilei de 7.06.2024. Ordinea de zi a ședinței biroului s-a modificat prin introducerea acestui punct, soluția fiind dată la foarte scurt timp de la momentul depunerii ei.

Plus de asta, decizia Biroului de Circumscripție Alba este prezentată ca fiind definitivă, mențiune ILEGALĂ, deoarece BEC Nr.1 Alba a soluționat pentru prima oară contestația, iar ultimul cuvânt îl are Biroul Electoral Central, for superior la care am și contestat această hotărâre.

Remarcăm că prin contestația PSD Alba nu s-a adus niciun argument valid în sensul nelegalității acelui clip filmat în scop de a explica anumite realizări într-o funcție publică ale unui candidat care candidează pentru aceeași funcție.

Legea privind finanțarea activităților partidelor politice și a campaniilor electorale nr. 334/2006 la art. 1, alin.(2) lit. e se referă, în contextul unor astfel de finanțări, la principiul integrității competiției politice și electorale. Critica adusă de contestatoare n-are nicio legătură cu vreo finanțare de campanie electorală. Principiul integrității se referă la finanțarea campaniilor electorale, cu justificarea banilor declarați la AEP, or aici e clar că se folosesc filmări care se leagă de investiții publice majore care nu au nicio legătură cu resursele financiare ale candidatului. Subliniem că este singura motivare în drept care a dus la admiterea contestației.

O lipsă de loialitate a campaniei electorale nu poate fi analizată în contextul unei investiții publice.

PSD Alba se referă la un clip prin care se evidențiază beneficiile pentru o comunitate a unei investiții într-o sală de sport și de cultură, care a dus la realizări importante ale unei echipe de volei pe plan național și european și a unui bazin de înot. Sala din Blaj este realizată sub aspectul finanțării în proporție de 50% – 50% de către Consiliul Județean Alba și Primăria Blaj. Edificarea ei a însemnat o stimulare pentru practicarea sportului, concretizată prin performanțe excepționale realizate de echipa de volei. Proiectele au dus la orientarea membrilor comunității către sporturi frumoase și sănătoase.

Candidatul a informat despre cum s-au cheltuit banii publici pentru realizarea de proiecte”.

Comunicat PNL Filiala Județeană Alba

