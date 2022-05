Declaraţia Unică 2022: Schimbare importantă. Persoanele fizice, inclusiv pensionarii vor trebui să o depună, în anumite condiții

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba. Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Unitatea Militară nr. 02401, Alba Iulia, județul Alba

Administrator financiar I și muncitor calificat IV (frizer)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

administrator financiar, treapta I:studii liceale specializarea merceologie;

cu o vechime în specialitate de minimum 6 ani și 6 luni.

muncitor calificat IV (frizer):studii liceale sau profesionale;

cu o vechime în specialitate de minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 mai 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

20 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;

26 mai 2022, ora 09.00: proba interviu.

Unitatea Militară nr. 02401, Alba Iulia, Bd. Revoluției nr. 25, județul Alba, telefon: 0258/834.010 (int. 123/107).

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Alba Iulia, județul Alba

Paznic

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor: gimnaziale;

vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită;

deține atestat de paznic sau face dovada că este înscris la un curs de paznic;

are capacitate deplină de exercițiu;

are o stare de sănătate corespunzătoare postului;

nu are cazier judiciar.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 mai 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

23 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;

25 mai 2022, ora 09.00: proba interviu.

Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu”, Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Vasile Goldiș nr. 14A, județul Alba, telefon 0258.821.875.

Liceul Teoretic „Petru Maior”, Ocna Mureș, județul Alba

Muncitor



Concursul se va organiza conform calendarului următor:

10 mai 2022, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

selecția dosarelor: 11.05.2022, ora 14.00;

18 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;

23 mai 2022, ora 10.00: proba practică;

26 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

Liceul Teoretic „Petru Maior”, Ocna Mureș, Str. Vadului nr. 1, județul Alba, telefon/fax: 0258/870.559, email: teo.ocna@isjalba.ro.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, Județul Alba

Economist, consilier, inspector și muncitor necalificat (7 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

economist specialist IA:studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;

minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

consilier IA:studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic sau juridic;

minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor.

inspector de specialitate IA:studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe inginerești;

minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor..

muncitor (necalificat):studii medii/generale;

fără vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

09 mai 2022, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

economist specialist IA:17 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;

20 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

consilier IA:17 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;

20 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

inspector de specialitate IA:17 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;

20 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

muncitor (necalificat):17 mai 2022, ora 10.00: proba practică;

20 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, str. Viilor nr. 28, Județul Alba, telefon/fax: 0258/730.148, e-mail: spap_sebes@yahoo.com.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba

Muncitor calificat, tr. I – zugrav

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivel studii: minimum 10 clase;

specialitate studii: certificat de calificare într-o meserie/ocupație din grupa minoră 713 – zugravi, vopsitori, curățitori de fațade și asimilații acestora sau din grupa minoră 712 – muncitori constructori la lucrări de finisare și asimilații acestora;

minimum 4 ani vechime în muncă în meseria de zugrav.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

06 mai 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

16 mai 2022, ora 10.00: proba practică;

19 mai 2022, ora 10.00: proba interviu.

Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș, judeţul Alba

Muncitor de întreținere

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii și calificare în unul din domeniile: mecanic, electric, electrotehnic, construcții civile, instalații (gaze, apă, tehnico-sanitare);

vechime în muncă: minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

selecția dosarelor: 16 mai 2022, ora 14.00;

17 mai 2022, ora 12.00: proba scrisă;

18 mai 2022, ora 12.00: proba practică;

19 mai 2022, ora 13.00: proba interviu.

Școala Gimnazială „Lucian Blaga”, Ocna Mureș, Str. Brazilor nr. 9, judeţul Alba, telefon/fax: 0258/871.141, e-mail: blaga9lucian@gmail.com.

Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul Alba

Economist debutant, economist IA și muncitor IV – electrician

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru postul de economist debutant (S) – Compartimentul financiar-contabil:studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – studii economice;

nu se solicită vechime;

concurs pentru ocuparea postului.

Pentru postul de economist IA (S) – Compartimentul resurse umane:studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – studii economice;

6 ani și 6 luni vechime în specialitate;

cunoștințe operare PC;

concurs pentru ocuparea postului.

Pentru postul de muncitor calificat IV electrician – Echipa muncitori calificați întreținere clădiri:studii generale sau studii medii;

curs de electrician;

concurs pentru ocuparea postului;

nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 mai 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

13 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;

19 mai 2022, ora 09.00: proba interviu.

Asistent principal și muncitori IV fochist M și G (3 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru postul de asistent principal farmacie (PL) – Farmacie:diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

examen pentru obținerea gradului profesional;

5 ani vechime ca asistent medical;

concurs pentru ocuparea postului.

Pentru postul de muncitor calificat IV fochist autorizat (M) – Centrala termică:studii medii;

certificat calificare fochist;

autorizație fochist cazane de abur și apă fierbinte, valabilă la data depunerii dosarului de concurs (însoțită de talon vize anuale);

concurs pentru ocuparea postului;

nu se solicită vechime.

Pentru postul de muncitor calificat IV fochist autorizat (G) – Centrala termică:studii generale sau studii medii;

certificat calificare fochist;

autorizație fochist cazane de abur și apă fierbinte, valabilă la data depunerii dosarului de concurs (însoțită de talon vize anuale);

concurs pentru ocuparea postului;

nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 mai 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

12 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;

18 mai 2022, ora 09.00: proba interviu.

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, județul Alba

Asistent medical PL (2 posturi)

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii: medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;

postliceale sanitare;

vechime în specialitate: minimum 1 an;

adeverință prin care să ateste calitatea de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

assitent medical asistență medicală comunitară: cunoștințe PC – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 mai 2022, ora 12.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

asistență medicală comunitară:13 mai 2022, ora 11.00: proba practică (asistent medical asistență medicală comunitară)

16 mai 2022, ora 11.00: proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

medicină dentară:12 mai 2022, ora 11.00: proba scrisă;

data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Direcția Generală de Asistență Socială, Medicală și Comunitară, Sebeș, municipiul Sebeș, aleea Lac nr. 12, județul Alba, telefon/fax 0258/731.007 sau 0258/730.611.

Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba

Șef serviciu administrativ

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

vechime – minimum 5 ani în specialitatea studiilor;

studii – diplomă de licență în domeniul economic/tehnic (economist, inginer).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 mai 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

13 mai 2022, ora 11.00: proba scrisă;

18 mai 2022, ora 11.00: proba interviu.

Medic specialist

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

vechime – nu se solicită;

studii – diplomă de medic specialist.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 mai 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

16 mai 2022, ora 11.00: proba scrisă;

20 mai 2022, ora 11.00: proba interviu.

Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, telefon 0786/225.608.

Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul Alba

Asistent medical debutant dietetică și îngrijitoare

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Pentru postul de asistent medical debutant dietetică (S) – Bloc alimentar și dietetică:diplomă de licență în specialitate;

concurs pentru ocuparea postului;

nu se solicită vechime.

Pentru postul de îngrijitoare (G) – Cabinet medicină internă – Ambulatoriu integrat spitalului:studii generale sau studii medii;

nu se solicită vechime.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

04 mai 2022: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

16 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;

20 mai 2022, ora 09.00: proba interviu.

Spitalul Orășenesc Câmpeni, str. Horea nr. 63, județul Alba, telefon: 0258/771.717.

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu”, Cugir, județul Alba

Administrator financiar S

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;

vechime – minimum 3 ani în specialitatea studiilor absolvite.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 mai 2022, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

17 mai 2022, ora 09.00: proba scrisă;

19 mai2022, ora 09.00: proba practică;

20 mai 2022, ora 09.00: proba interviu.

Colegiul Tehnic „Ion D. Lăzărescu”, Cugir, Str. Victoriei nr. 9, județul Alba, telefon: 0258/751.028.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, județul Alba

Secretar instituție de învățământ IA

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii medii;

vechime în muncă: minimum 5 ani;

cunoștințe de limba engleză – nivel avansat, conștiințe operare calculator.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

03 mai 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;

17 mai 2022, ora 09.00: proba practică;

19 mai 2022, ora 09.00: proba interviu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți Alba24 și pe Google News