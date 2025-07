Nicușor Dan a prezentat lista marilor săi donatori, din campania electorală. Ce avere are președintele României

Președintele Nicușor Dan a anunțat, luni, numele celor mai mari donatori din campania electorală. Persoanele care au donat cele mai mari sume sunt Măriuca și Florin Talpeș.

Nicușor Dan a oferit aceste date, luni, în conferință de presă. AICI video.

Președintele declară mai multe împrumuturi acordate pentru susținerea candidaturii sale la alegerile prezidențiale de la mai multe persoane. O parte dintre acestea nu au dorit să își facă publică identitatea. Cele mai mari sume sunt din împrumuturi acordate de patru persoane fizice – de 800.000 de lei fiecare.

”A fost o întrebare în timpul campaniei, cine au fost persoanele care au donat sume mai mari? Cinci persoane: Măriuca și Florin Talpeș – 810.000 de lei (Florin Talpeș – fondatorul Bitdefender n.r.), Dan Ostahie – 810.000 de lei (directorul Altex – n.r.), asta era suma maximă pe care o persoană fizică putea să o doneze.

Aurel Iancu – 500.000 de lei, Ana Maria Mihai – 250.000 de mii de lei, și o persoană care a donat 485.000 de lei și care a dorit să rămână confidențială, evident că informația este la autoritățile statului despre cine e respectiva persoană.

Iar pentru campanie, cele 30 de zile plus cele două săptămâni, turul doi, pentru alegerile prezidențiale: cheltuielile pe care le-am făcut în turul întâi, 20,5 de milioane de lei, pentru care am solicitat rambursare de la Autoritatea Electorală. Pentru asta, m-am împrumutat cu 20.200.000 de lei de la 111 persoane. Cheltuielile totale din turul doi, 40,5 milioane – asta era limita legală – pentru care m-am împrumutat cu 38,5 milioane de la 239 de persoane”, a declarat Nicușor Dan.

Cheltuieli în precampanie

Dan mai spune că ”în precampania din alegerile locale din 2024, în precampania din 2024 pentru alegerile locale, am avut donații de 1.750.000 de lei și cheltuieli de 1.600.000 de lei. Deci diferența dintre donațiile pe care le-am primit și cheltuielile pe care le-am făcut – 145.000 de lei.

Dintre donatori, Măriuca și Florin Talpeș – 660.000 de lei, Bogdan Micu – 250.000 de lei, astea sunt sumele mai mari de 5.000 de euro, și 3.179 donații online de la 2.954 de donatori care au donat prin platformă, suma strânsă a fost de 843.000 de lei. Asta a fost precampania, unde, după cum știți, cheltuielile nu sunt rambursate de stat.

În campania din 2024 pentru alegeri locale, am cheltuit 660.000 de lei, care e suma maximă prevăzută de lege, pentru care m-am împrumutat de 480.000 de lei, și suma de 660.000 mi-a fost rambursată de Autoritatea Electorală, și eu am rambursat aceste împrumuturi, care au venit de la o bancă și de la 3 persoane fizice.

În precampania prezidențială din 2025, donațiile au fost de 9.500.000 de lei, cheltuielile au fost de 7.000.000 de lei, deci rezultă o diferență de 2.500.000 de lei, donații totale, mai puțin decât cheltuielile pe care noi le-am făcut în precampanie.

Donații online mai puțin de 5.000 de euro au fost 18.700 de donații de la 15.800 de donatori unici, iar suma strânsă a fost de 6.500.000 de lei”.

Averea președintelui României

Președintele Nicușor Dan și-a publicat, luni, declarația de avere pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Potrivit documentului, șeful statului are un teren intravilan în județul Brașov de 7.460 de metri pătrați. Acesta a fost dobândit prin contract de vânzare – cumpărare în 2007.

El mai deține un autoturism Citroen fabricat în 1986.

De asemenea, președintele are 199.413,94 lei într-un cont deschis la BCR în 2007, 43.672,37 lei la Banca Transilvania, cont deschis în 2025, și 180,08 euro tot într-un cont la BT deschis anul acesta. Într-un cont Salt Bank, șeful statului declară în care nu are niciun ban.

Nicușor Dan mai declară că a acordat un împrumut în valoare de 20.000 de euro unei persoane fizice, Gabriel Istrate.

Șeful statului are mai multe datorii. El are un credit la Garanti Bank, contractat în 2007 și scadent în 2032, în valoare de 100.000 de euro, datorii de 27.000 de euro către Gențiana Danila, din 2012, cu scadență în 2025, și de 25.000 de euro către Claudia Dan, sumă luată în 2022 și scadentă tot în acest an.

Din funcția de primar general al Capitalei, Nicușor Dan a încasat o indemnizație de 296.675 lei, în ultimul an fiscal. De asemenea, șeful statului a publicat veniturile obținute din alocațiile copiilor, în valoare de 3.504 lei (Ahreea Dan) și 5.639 lei (Antim Dan).

Declarația de avere este semnată cu data de 13 iunie 2025, potrivit Agerpres.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News