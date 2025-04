Elev de la Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud, premiat la etapa națională a unui important concurs de educație financiară

Elevi de la Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud au participat în finala națională a concursului European Money Quiz, dovedind preocuparea pentru educația financiară. Competiția este organizată de Asociația Română a Băncilor (ARB) în parteneriat cu Institutul Bancar Român (IBR).

Este parte a concursului European Money Week lansat la nivelul Federației Bancare Europene urmărește testarea cunoștințelor de educație financiară și digitală în rândul elevilor cu vârsta între 13-15 ani.

Global Money Week este o campanie de conștientizare desfășurată de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică la nivel mondial privind dobândirea de către elevi a cunoștințelor, abilităților și comportamentelor necesare pentru a lua decizii financiare sănătoase. Tema din acest an a Global Money Week este „Think before you follow, wise money tomorrow”, încurajând tinerii să adopte gândirea critică în procesul de luare a deciziilor financiare.

În 20 martie, a fost ediția a VII-a a finalei naționale a concursului European Money Quiz. De la colegiul aiudean, au participat, în premieră, 14 elevi (6 elevi din clasa a VII-a și 8 elevi din clasa a VIII-a).

Au fost coordonați de profesoara de fizică Ramona Humeniuc. Elevii au intrat în competiție în runda a 4-a și au concurat cu peste 600 elevi din țară, într-un eveniment online live.

Performanță: locul doi la etapa națională

În cadrul acestei sesiuni, elevul Ionuț Cîmpean, din clasa a VII-a, a obținut o performanță remarcabilă: a oferit numărul maxim de răspunsuri corecte într-un timp foarte scurt, acumulând 14396 puncte. S-a clasat pe locul II, fiind recompensat, de către organizatori, cu un premiu net în valoare de 2000 lei.

Desfășurarea acestui concurs în România se înscrie în programele de educație financiară derulate de Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor, Ministerul Educației, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Asociația Română a Băncilor, în baza unui acord de colaborare ce prevede realizarea de activități comune în domeniul educației financiare și elaborarea Strategiei Naționale de Educație Financiară.

Finala europeană va avea loc la Bruxelles, pe data de 23 mai, unde primii doi elevi câștigători din România (primii 2 elevi cu cel mai mare punctaj selectați dintre elevii clasați pe loc I în cadrul rundelor) vor concura alături de elevi din întreaga Europă.

”Implicând elevii în astfel de activități, creștem nivelul de educație financiară, pentru că banii fac parte din viața noastră, sunt prezenți în toate aspectele vieții, iar felul în care îi gestionăm are un impact extrem de important pentru viitorul fiecăruia, pentru bunăstarea economică individuală, dar și pentru economia de mâine”, transmit reprezentanții colegiului.

