FOTO: Incendiu la o casă din Sebeș. Pompierii au acționat cu două autospeciale

Încă o zi liberă ce trebuie acordată de către angajatori a fost adăugată în 2022 seriei deja cunoscute, potrivit legislației în aplicare.

Acestea reprezintă obligații pentru angajatori, față de salariați.

Zi liberă pentru autorecenzare online

Persoanele salariate care participă la Recensământ 2022 și se autorecenzează prin intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită.

Aceasta se acordă, indiferent dacă lucrează în sectorul public sau privat. Ziua liberă plătită se acordă în scopul încurajării utilizării cu predilecţie a acestei metode.

Salariații care participă la etapa de autorecenzare online au drept la zi liberă plătită, acordată de angajator. Aceasta se va lua doar după completarea formularului de autorecenzare, nu în avans.

Ziua liberă plătită se acordă în termen de maximum 12 luni de la data realizării cu succes a autorecenzării, cel târziu în luna mai 2023.

Ea se acordă de către angajator pe baza unei cereri depuse de salariat, la care se atașează dovada de autorecenzare online. Angajatorul poate verifica pe site-ul recensământului, pe baza CNP-ului salariatului, dacă angajatul s-a recenzat. Această zi liberă se plătește de către angajator.

Zi liberă pentru a dona sânge

Salariații au drept la zi liberă pentru fiecare donare efectivă (HG 1.364/2006). Ziua liberă poate fi acordată pe baza documentelor justificative eliberate de instituția la care a fost efectuată donarea de sânge.

Zi liberă pentru vaccinare anti-COVID

Se acordă pe baza adeverinței de vaccinare, printr-o cerere. Nu trebuie să coincidă cu data efectivă a vaccinării (nu se aplică pentru vaccinările efectuate înainte de finalul lui iulie 2021). Se poate acorda în termen de trei ani de la data emiterii dovezii de vaccinare. Se acordă pentru fiecare doză de vaccin anti-COVID-19 efectuat, potrivit avocatnet.ro.

Și salariații care își vaccinează copiii au drept la zi liberă plătită, în ziua efectivă de vaccinare. Se acordă pentru fiecare doză de vaccin administrat copilului sau copiilor avuți, cu condiția ca celălalt părinte să nu beneficieze de acest drept. În ambele cazuri, vaccinarea proprie sau a copilului, salariatul trebuie să prezinte dovada vaccinării.

Zi liberă pentru a duce copilul la medic

Această zi liberă se acordă în fiecare an pe baza unei cereri a salariatului care este părinte. Se atașează declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte din care trebuie să reiasă că nu a solicitat și nu va solicita pe durata unui an calendaristic dreptul similar la locul lui de muncă.

Salariatul trebuie să ofere angajatorului o adeverință medicală emisă de medicul de familie din care să reiasă efectuarea controlului.

Se acordă doar o zi pe an, dacă salariatul are unul sau doi copii, și două zile, dacă are trei sau mai mulți. Obligația de plată a zilei libere nu există, însă angajatorul poate opta să o plătească, dacă dorește.

Zile libere pentru fertilizare in vitro

Salariatele care urmează un tratament de fertilizare in vitro beneficiază de trei zile suplimentare de concediu de odihnă.

Este vorba despre o zi la data efectuării puncției ovariene și două zile începând cu data efectuării embriotransferului.

Salariata trebuie să depună o cerere de concediu și scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist.

Zile libere pentru evenimente familiale deosebite

Zilele libere pentru evenimentele familiale sunt cele acordate pentru căsătoria salariatului sau a copilului acestuia, decesul unor persoane din familia apropiată ș.a.m.d. Aceste zile trebuie să fie plătite de către angajator.

Concediu paternal

La nașterea copilului, tatăl acestuia are dreptul să primească un concediu paternal de cinci zile lucrătoare. Dacă a obținut atestatul de absolvire a cursului de puericultură, durata concediului paternal se majorează cu zece zile lucrătoare. Majorarea se poate aplica o sigură dată, indiferent de numărul copiilor.

Concediu paternal se acordă, la cerere, în primele opt săptămâni de la nașterea copilului, pe baza certificatului de naștere al copilului. Acest concediu paternal trebuie plătit de către angajator, cu o indemnizație egală cu salariul corespunzător perioadei respective.

Zile suplimentare la concediul de odihnă

Acest drept îi au salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap și tinerii în vârstă de până la 18 ani. Acest drept se regăsește în Codul muncii și se acordă independent de existența vreunul contract colectiv de muncă.

Ore libere

De asemenea, angajatorii au obligația de a acorda salariatelor gravide, care i-au informat pe aceștia despre starea lor de graviditate, dispensă pentru consultații în limita a maximum 16 ore pe lună, în cazul în care investigațiile se pot efectua numai în timpul programului de lucru. Aceste ore libere trebuie să fie plătite.

De asemenea, gravidele care solicită reducerea programului de lucru cu o treime din cauza faptului că nu pot duce la îndeplinire un program întreg de lucru din cauza problemelor de sănătate sau reducerea programului salariatelor care alăptează sunt alte două drepturi ce reprezintă acordarea de ore libere, dar pentru care drepturile salariale nu se diminuează, respectiv există obligația de plată a acestora.

