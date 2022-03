O poveste despre omenie cu polițiști și jandarmi din Sebeș, o familie de ucraineni, o Lada 1500 și Nea Mihai. Ce s-a întâmplat

Trupele ruse au deschis duminică focul la un protest împotriva ocupaţiei ruse în Nova Kahovka (sudul Ucrainei) şi au rănit cinci persoane, a anunţat agenţia de presă ucraineană Interfax Ucraina, care citează martori oculari, transmite Reuters.

Circa 2.000 au ieşit pe străzile din Nova Kahovka pentru a-şi manifesta opoziţia faţă de invazia rusă, fluturând drapele ucrainene şi cerându-le militarilor ruse să plece, potrivit agenţiei citate.

Proteste similare au avut loc şi în alte zone ocupate, adaugă Interfax Ucraina.

Într-o altă regiune din sudul ţării, ingineri ucraineni se grăbeau să repare duminică o conductă de gaz avariată de forţele ruse, ceea ce a dus la stoparea furnizării de gaze naturale în unele părţi din sud-estul Ucrainei, a declarat guvernatorul regiunii Doneţk, Pavlo Kirilenko, citat de Reuters.

Footage from a huge pro-Ukraine demonstration inside occupied Nova Kakhovka.🇺🇦

There is just no way the Russians will ever control this country. It’s just not going to happen.pic.twitter.com/AxxFr67UOI

— Jimmy (@JimmySecUK) March 6, 2022