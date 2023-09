FOTO: Sute de voluntari din Alba au strâns mii de saci de gunoi, într-o singură zi. Cum s-a desfășurat Let’s do it, Romania!

Sute de voluntari din Alba au umplut sute, poate mii de saci de gunoi, într-o singură zi.

Este vorba despre acțiunea ”Let”s Do It Romania” o acțiune ce are loc anual, într-o singură zi, în toată țara. În 2023, acțiunea a avut loc sâmbătă, 16 septembrie.

Voluntari indiferent de vârstă sunt invitați să curețe de gunoaie zone afectate, din proximitatea localității în care locuiesc.

Mai multe instituții sau primării din Alba au participat la eveniment.

Acțiune la Șpring: o armată de 200 de elevi pe străzile din sat.

Spre exemplu primarul din Șpring, Iulia Stănilă, alături de o armată de voluntari în mare parte elevi, în total în 200 de persoane au curățat străzile din localitate.



”În colaborare cu cadrele didactice din cele 4 școli ale comunei Șpring am mobilizat peste 200 de persoane, elevi, cadre didactice, părinți, angajați ai primariei, angajați ai firmei de salubritate RerVest și am curățat satele Vingard, Șpring, Drașov, Cunța de peturi și gunoaie.

Pentru că munca trebuie recompensată, copiii au primit pizza, suc și bomboane pe băț. Așa cei mici pot învăța că natura trebuie respectată, la fel și comunitatea în care trăim!”, a scris Iulia Stănilă pe Facebook.

La Roșia Montană, gunoaiele au fost duse cu Mocănița

Viceprimarul comunei Roșia Montană, Vasile Morariu, a precizat că deși în comună s-a strâns un număr mic de voluntari, aceștia și-au făcut treaba.

Ca și în anii trecuți, gunoiul a fost cărat cu mocănița.

Elevi ai Liceului din Teiuș, voluntari pentru o zi

De asemenea, elevii liceului teoretic din Teiuș au fost voluntari pentru o zi și au strâns gunoaiele aruncate de alții.

Let’s do it, Romania! – Ziua de curățenie națională 2023. Liceul Teoretic Teiuș, Alba, s-a alăturat celei mai mari mobilizării naționale pentru natură. Împreună facem România o țară mai curată! Felicitări tuturor celor implicați în activitate, au scris reprezentanții instituției pe Facebook.

La Abrud au fost voluntari de la mai multe instituții și elevi de la școli gimnaziale și liceul HCC

Let’s Do It Romania la Abrud, împreuna cu Apele Romane, Garda de Mediu, Prefectura Alba si cu sprijinul Cupru Min Abrud, a elevilor scolii Gimnaziale Avram Iancu, ai Liceului HCC si ai Politiei Abrud, au scris reprezentații Primăriei Abrud pe Facebook.

Alba Iulia: Jandarmi și elevi au curățat gunoaiele

„Let’s Do It, Romania!” a revenit anul acesta cu o nouă acțiune de curățenie la nivel național, la care s-a alăturat și Municipiul Alba Iulia. Acest proiect are o tradiție puternică în orașul nostru, atrăgându-i pe toți cei care iubesc natura și se preocupă de un mediu înconjurător curat.

Astăzi, voluntarii din Alba Iulia împreună cu echipa Jandarmeriei au reușit să ecologizeze o suprafața generoasă, rezultând un număr foarte mare de saci și grămezi de deșeuri.

Încurajăm populația să se alăture acestor ample acțiuni de ecologizare într-un număr cât mai mare, pentru a demonstra că fiecare gest al nostru contează în menținerea naturii curate, au transmis reprezentanții Primăriei.

