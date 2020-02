FOTO: XEO Academy HCC Alba Iulia, locul I la concursul de robotică First Lego League de la Cluj. S-au calificat la națională

Echipa ”Xeo Academy” a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” au câștigat locul I, dar și Premiul Campionilor la competiția de robotică First Lego League desfășurată duminică la Cluj și s-au calificat în etapa națională. După multe ore de pregătire și nopți nedormite, după cum spun chiar tinerii, aceștia au reușit o performanță notabilă în pregătirea lor.

First Lego League este o competiție internatională de robotică și soluții inovatoare, pentru copii cu vârsta cuprinsa între 9 și 16 ani, lansată în 1998.

”Componenta de bază a FIRST LEGO League este reprezentată de un turneu de robotică organizat într-o atmosferă veselă, în cadrul căruia copiii și tinerii sunt provocați să rezolve o misiune complicată, cu ajutorul unui robot. Organizați în echipe, concurenții cercetează un subiect dat, planifică și fac programarea și testarea unui robot autonom pentru a rezolva misiunea dată.

Echipele FIRST LEGO League au posibilitatea de a experimenta toate etapele din cadrul procesului de dezvoltare al unui produs real: rezolvarea unei probleme sub presiunea timpului, cu resurse insuficiente și a unor concurenți necunoscuți. Prin participarea la FIRST LEGO League, au ocazia să experimenteze toate aspectele unui mediu de afaceri real”, au transmis reprezentanții echipei Xeo Academy.

Elevii de la HCC au reușit să-i impresioneze pe jurații din cadrul etapei regionale, desfășurate duminică la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

În urma probelor de cercetare, robotică, valori fundamentale și a meciurilor robotului, membrii echipei s-au calificat pe primul loc la etapa națională a acestei competiții, dar au obținut de asemenea și locul 1, Premiul Campionilor.

“La festivitatea de premiere am avut mari emoții cu privire la calificarea noastră la etapa națională. S-au acordat premiile juriului, iar diferite echipe au primit câte un premiu. A mai rămas doar un premiu care garanta calificarea la etapa națională: locul 1 la Premiul Campionilor. În momentul în care s-a strigat Xeo Academy, am sărit cu toții de bucurie, am început să strigăm și instantaneu ne-au dat lacrimile. Am plâns aproape pe tot parcursul festivității, pentru că nouă nu ne venea să credem că visul nostru s-a împlinit. Sperăm să cucerim și Bucureștiul pe data de 15 martie când se va desfășura concursul”, a declarat un membru al echipei Xeo Academy.

Echipa Xeo Academy a Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” este coordonată de profesoarele Carmen Palcu și Laura Muresan.

Etapa națională a competiției de robotică și inovare se va desfășura în 15 martie, la București.

