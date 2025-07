FOTO-VIDEO Academia de Poliție a rămas fără acoperiș, după furtună. Sindicatul Europol reclamă corupția și solicită anchete penale

O clădire a Academiei de Poliție „Alexandru Iaon Cuza” din București a fost puternic afectată de furtuna de cod roșu de joi după-amiaza. Vântul puternic a decopertat toată clădirea și a rupt mai mulți copaci din zonă. De asemenea, mai multe săli au fost inundate.

Sindicatul Europol a reacționat după furtuna violentă, acuzând public o „radiografie brutală a dezastrului administrativ și moral” din interiorul celei mai importante instituții de formare a ofițerilor de poliție din România: Academia de Poliție.

Sindicatul Europol reclamă corupția și solicită anchete penale și demisii

„Așa arată dezastrul tolerat cu bună știință: corupția și incompetența au făcut praf Academia de Poliție. Imaginile apărute în urma furtunii violente din această seară sunt o radiografie brutală a dezastrului administrativ și moral care a domnit ani la rând în Academia de Poliție.

Acoperișuri „reabilitate” luate pe sus de vânt, fațade prăbușite și ape infiltrate în încăperi care ar fi trebuit să găzduiască viitorii ofițeri ai acestei țări – toate acestea nu sunt efectele unui fenomen meteo extrem, ci ale unui sistem putred.

Ne amintim foarte bine – și suntem convinși că și voi vă amintiți – de semnalele trase de Sindicatul EUROPOL încă din urmă cu aproape doi ani, când am publicat fotografii, documente și sesizări privind lucrările de mântuială făcute la Academia de Poliție pe zeci de milioane de lei. Am spus atunci că firmele „abonate” la bani publici și-au bătut joc de cea mai prestigioasă instituție a MAI, executând reabilitări de “fațadă” la propriu și la figurat. Am avertizat că vor veni consecințe. Iată-le!

Este revoltător că în tot acest timp, în ciuda dovezilor clare și repetate, nimeni nu a fost tras la răspundere. Cei care au permis – prin indolență, complicitate sau interes – ca astfel de lucrări să fie efectuate cu zilieri necalificați și materiale de proastă calitate au fost mutați în posturi călduțe, cu statut și influență.

Dacă nici acum nu vor exista consecințe penale și măsuri ferme împotriva celor responsabili, atunci putem spune fără echivoc că această instituție este sacrificată cu bună știință pe altarul interesului clientelei politice. Nu din lipsă de bani, ci din lipsă de onoare, de profesionalism și de voință de a reforma un sistem infestat de interese și impostură.

Academia de Poliție nu trebuie să fie un monument al eșecului, ci un simbol al integrității și excelenței. Cerem public demisia celor responsabili care au girat și validat aceste lucrări realizate și recepționate în 2023, precum și declanșarea imediată a unor anchete penale.

Până nu va exista o curățenie reală în sistem, orice discurs despre reformă în MAI rămâne o glumă proastă pe spatele contribuabililor și al viitorilor polițiști”, au transmis reprezentanții Europol, pe pagina de Facebook.

MAI a demarat o evaluare tehnică și administrativă la Academia de Poliție

„Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, a informat public despre acest eveniment încă din momentul în care s-au desfășurat intervențiile operative, respectând obligațiile legale de comunicare și transparență. Informațiile transmise atunci au reflectat, cu acuratețe, situația de fapt. Ministerul Afacerilor Interne tratează cu maximă seriozitate orice semnal referitor la posibile disfuncționalități sau nereguli.

În acest sens, a fost demarată deja o evaluare tehnică și administrativă rapidă, cu scopul de a identifica exact cauzele care au condus la producerea incidentului, dar și eventualele responsabilități”, transmite MAI.

MAI menționează că vor fi făcute publice rezultatele imediat ce procesul de verificare va fi finalizat.

