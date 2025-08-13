Connect with us

Eveniment

Fumatul în stațiile de autobuz, parcuri și baze sportive din Cluj-Napoca, INTERZIS. Amenzile ajung chiar și la 500 de lei

Publicat

acum 2 ore

Fumatul în spațiile publice, precum stații de transport în comun, parcuri si baze sportive, este interzis în Cluj-Napoca începând de miercuri, 13 august. Cei care încalcă această regulă riscă amenzi de până la 500 de lei. 

Autoritățile locale au luat această decizie pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru a crea un mediu mai curat și mai plăcut pentru toți locuitorii orașului, scrie Cluj24.ro

Potrivit noilor reglementări aprobate de Consiliul Local, utilizarea țigărilor tradiționale, țigărilor electronice și a altor dispozitive de fumat este strict interzisă în:

  • Stațiile de transport în comun,
  • Parcurile publice din municipiul Cluj-Napoca,
  • Bazele sportive aflate în proprietatea publică a orașului.

Singurele excepții vor fi evenimentele în aer liber aprobate oficial, unde organizatorii trebuie să asigure zone special delimitate pentru fumători.

Locuri speciale pentru fumători

Pentru a veni în sprijinul fumătorilor, autoritățile din Cluj-Napoca au amenajat spații special dedicate acestora.

Aceste locuri sunt clar semnalizate și amplasate astfel încât să nu deranjeze nefumătorii și să prevină poluarea mediului.

Amenzi pentru nerespectarea regulilor

Persoanele care vor fuma în locurile interzise riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei, aplicate de Poliția Locală Cluj-Napoca.

Măsura urmărește să descurajeze fumatul în spațiile publice aglomerate și să reducă expunerea populației la fumul pasiv, care este dăunător chiar și în aer liber.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Pamfil

    miercuri, 13.08.2025 at 10:38

    Inca un pas spre normalitate!

    Cand se interzice fumatul la bloc, pe geamul apartamentului sau in balcoane? Fumul lor infect afecteaza vecinii care trebuie fie sa stea cu geamurile inchise fie sa deschida geamul cu portia… mai ales vara pe canicula?

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 14 minute

Peste o tonă de deșeuri periculoase, confiscate de polițiștii din Alba la o firmă din Teiuș
Evenimentacum 30 de minute

22-31 august, Festivalul ”Armonii în Sebeș”: Concerte, spectacole de teatru și activități sportive. PROGRAM
Evenimentacum 57 de minute

Accident rutier la Ocna Mureș: Biciclist rănit după o coliziune cu un autoturism
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o săptămână

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Intersecția unor străzi din Micești, sub ape după ploile din ultimele zile
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Accident lângă Carolina Mall din Alba Iulia. Două mașini s-au lovit pe același sens de mers
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 15 ore

Parcările cu plată intră în dezbatere publică la Blaj. Cetățenii pot să își spună părerea despre tarifele pe care le vrea primăria
birou-gol-zile-libere-e1519215884228
Administrațieacum o zi

Câte posturi de bugetar vor fi reduse la nivel local. Ministrul Cseke Attila: Impactul financiar va depăși două miliarde de lei
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

anunt proiect spitalul municipal sebes
Actualitateacum 4 ore

Comunicat lansare proiect VINTAGE WELLNESS AND SPA STUDIO SRL
Economieacum 16 ore

Au ”explodat” prețurile la cazări în Alba Iulia, în perioada Festivalului Roman Apulum 2025. Cât costă o cameră timp de două zile
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Comunicat Adrian Bara (PSD): Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul David Popovici, să îi poarte numele
Actualitateacum 2 zile

Ședință la PSD: liderii analizează funcționarea coaliției, după ce USR nu a vrut doliu național pentru Iliescu
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum o zi

Miriam Bulgaru a câștigat turneul ITF W35 din Serbia. Al șaselea titlu ITF obținut de jucătoarea de tenis din Alba Iulia
FCSB versus Paok Salonic
Evenimentacum 6 zile

Cine transmite la TV meciurile FCSB – Drita, CFR Cluj – Braga și U Craiova- Spartak Trnava, de joi, 7 august
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 30 de minute

22-31 august, Festivalul ”Armonii în Sebeș”: Concerte, spectacole de teatru și activități sportive. PROGRAM
Evenimentacum 3 ore

Litoralul pentru toți 2025: reduceri de până la 40% pentru vacanțele de toamnă, la mare
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 19 ore

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum o săptămână

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 14 ore

Somnul de proastă calitate crește riscul de osteoartrită. Studiu
Evenimentacum 20 de ore

Se elimină statutul de coasigurat la sănătate de la 1 septembrie. Modificări și pentru concediile medicale plătite
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 22 de ore

Lista universităților cu programe de formare psiho-pedagogică în anul universitar 2025-2026. UAB are 350 de locuri
Educațieacum 23 de ore

Subiecte Bacalaureat 2025 la Matematică și Istorie. Cerințele din sesiunea a doua
Mai mult din Educatie