Fumatul în stațiile de autobuz, parcuri și baze sportive din Cluj-Napoca, INTERZIS. Amenzile ajung chiar și la 500 de lei

Fumatul în spațiile publice, precum stații de transport în comun, parcuri si baze sportive, este interzis în Cluj-Napoca începând de miercuri, 13 august. Cei care încalcă această regulă riscă amenzi de până la 500 de lei.

Autoritățile locale au luat această decizie pentru a proteja sănătatea cetățenilor și pentru a crea un mediu mai curat și mai plăcut pentru toți locuitorii orașului, scrie Cluj24.ro.

Potrivit noilor reglementări aprobate de Consiliul Local, utilizarea țigărilor tradiționale, țigărilor electronice și a altor dispozitive de fumat este strict interzisă în:

Stațiile de transport în comun,

Parcurile publice din municipiul Cluj-Napoca,

Bazele sportive aflate în proprietatea publică a orașului.

Singurele excepții vor fi evenimentele în aer liber aprobate oficial, unde organizatorii trebuie să asigure zone special delimitate pentru fumători.

Locuri speciale pentru fumători

Pentru a veni în sprijinul fumătorilor, autoritățile din Cluj-Napoca au amenajat spații special dedicate acestora.

Aceste locuri sunt clar semnalizate și amplasate astfel încât să nu deranjeze nefumătorii și să prevină poluarea mediului.

Amenzi pentru nerespectarea regulilor

Persoanele care vor fuma în locurile interzise riscă amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei, aplicate de Poliția Locală Cluj-Napoca.

Măsura urmărește să descurajeze fumatul în spațiile publice aglomerate și să reducă expunerea populației la fumul pasiv, care este dăunător chiar și în aer liber.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News