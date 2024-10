LIVE-VIDEO: Ziua patrimoniului cultural imaterial la Alba Iulia. Etnograful Emilian Achim primește titlul de „ambasador cultural”

Ziua Patrimoniului Cultural Imaterial este sărbătorită vineri, la Alba Iulia. În cadrul unui eveniment desfășurat la sediul Consiliul Județean Alba, sunt promovate valorile tradiționale ale județului. Cu această ocazie, etnograful Emilian Achim din Almașu Mare primește titlul onorific de ambasador cultural al județului Alba.

Emilian Achim are aproape 86 de ani, iar timp de mai bine de 40 de ani și i-a dedicat celui mai mare muzeu din Alba, are ilustrează viața oamenilor din Munții Apuseni. În decursul a mai bine de patru decenii a strâns aproape 20.000 de exponate.

„După ani și ani de muncă, nu e vorba de diplome, e vorba de recunoștință. Eu consider că a venit la timpul potrivit, pentru că dacă nu se grăbeau poate trebuia să mi-o dea postmortem. E bine că s-au gândit, pentru tot ceea ce am făcut eu în Munții Apuseni și nu numai pentru Munții Apuseni, pentru țara asta. Am făcut mult cunoscut, în colecțiile mele de muzeu, în colecțiile mele de carte.

Peste 45 de ani, nu aș putea condensa, dar în primul rând a fost o muncă asiduă, încununată de bucurii și satisfacții. Am bătut munții pe jos, pe cărări”, a spus Achim Emilian.

De asemenea, în cadrul evenimentului vor exista mai multe panouri informative despre persoanele care dețin titlul de „Tezaur Uman Viu” al județului Alba. Este vorba despre 11 persoane.

PROGRAM

16.30: Tezaure Umane Vii din Alba Titlu onorific de „Tezaur Uman Viu”, acordat de Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural imaterial prezentarea personalităților din județul Alba care au obținut acest titlu

17.00: Ambasador Cultural al Județului Alba cea mai înaltă distincție conferită de Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena” în domeniul culturii înmânarea celui de al IV-lea Titlu de Ambasador Cultural al Județului Alba

17.30: Grupul vocal Muguri de Tezaur și Leontina Farcaș recital de muzică vocală tradițională



Artiști populari sau meșteri tradiționali din județul Alba care poartă titlul de „Tezaur Uman Viu”

De-a lungul timpului această distincție a fost acordată mai multor artiști din județul Alba, dintre care îi putem aminti pe:

Maria Deac Poenaru (1923-2015): artist popular din Laz, icoane pictate pe sticlă („Tezaur Uman Viu 2010”)

Constantin Perța (1938-2016): meșter popular din Ceru Bacăinți („Tezaur Uman Viu 2011”);

Olivia Tima: meșter popular din Sălciua, țesut („Tezaur Uman Viu 2011”);

Nicolae Muntean: strungar și proiectant din Vinerea, iconar („Tezaur Uman Viu 2013”);

Nicodim Gligor: (1943-2015): meșter lemnar din Vidra, meșter popular – prelucrarea tradițională a lemnului („Tezaur Uman Viu 2013”)

Nicolae Coroiu: învățător din Avram Iancu, instructor și meșter popular (țitere) („Tezaur Uman Viu 2014”);

Mariana Gligor: pensionară din Vidra, creatoare de costume populare și interpretă la tulnic („Tezaur Uman Viu 2014”);

Maria Dulău – agricultor din Biia, spiritualitate (cântăreț – muzică vocală tradițională) („Tezaur Uman Viu 2020”)

Florin Nicolae Poenariu – meșter iconar / tâmplar din Laz („Tezaur Uman Viu 2020”);Eugen Gavrilă – sculptor în lemn din Pianu („Tezaur Uman Viu 2020”);

Ana Neamțu – agricultor din Cut, horitor, spiritualitate (cântăreț – muzică vocală) („Tezaur Uman Viu 2020”);

