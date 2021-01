Ministrul Educației: Manualele şcolare de clasa a IX-a ar putea ajunge la elevi în luna decembrie 2021

Îngrijirea paliativă este o îngrijire complexă, „activă și totală (holistică)” (definiție OMS, 2002) care se adresează pacienților – adulți și copii – cu boli care le limitează viața și care nu mai răspund la terapie curativă.

În județul Alba, Asociația Hospice Eliana oferă suport și îngrijire bolnavilor de cancer, dar și familiilor acestora.

În cadrul îngrijirii paliative este considerat esențial controlul simptomelor (durere, grețuri-vărsături, lipsă de aer, tulburări ale tranzitului digestiv – diaree/constipație, anxietate, depresie, insomnie, etc), asistența socială, psihologică și spirituală a pacientului și a familiei acestuia. Scopul central al îngrijirii paliative este creșterea calității vieții și a confortului – atât a pacientului, cât și a familiei sale.

Îngrijirea paliativă este ceea ce facem atunci când starea de sănătate a unui pacient nu se mai îmbunătățește.

Oricât de mari au fost progresele înregistrate de medicină și cercetare medicală în ultimul secol, oricât de mult s-au înmulțit medicamentele tot mai complexe și mai scumpe, precum și echipamentele medicale, pretutindeni în lume găsim pacienți incurabili. Întotdeauna putem face ceva pentru a-i ajuta.

Bolile care limitează viața sunt, după cum știm cu toții, cancerul și alte boli hematologice, dar în același timp sunt afecțiuni neurologice (accidente vasculare cerebrale cu sechele la nivel motor, demențe, etc), și multe alte afecțiuni cronice în stadiu avansat și terminal (insuficiență cardiacă, insuficiență respiratorie, ciroza hepatică, insuficiența renală, etc)

• La nivel mondial, doar 14% dintre persoane beneficiază de îngrijiri paliative atunci când au nevoie

• În lumea întreagă, 1 din 6 este cauzat de cancer

• În 2020, peste 9,5 milioane de decese au fost cauzate de cancer (în 2007 – erau 7 milioane)

• Deși durerea este una din cele mai studiate simptome, deși protocolul terapeutic este pe larg cunoscut în marea majoritate a țărilor, iar accesul la medicație corespunzătoare este reglementat în tot mai multe țări, peste 70% dintre pacienții cu cancer în forme avansate continuă să trăiască cu dureri severe.

Chiar dacă știm cu toții că prevenția este mai eficientă decât tratarea – motiv pentru care se investește o atenție sporită și sume imense de bani pentru elaborarea de programe de sănătate publică, vaccinare și educație, și de asemenea majoritatea serviciilor noastre de sănătate se adresează prevenirii și tratării bolilor – mulți dintre cei care sunt implicați în aceste servicii au constat o nevoie imensă, aproape în totalitate nesatisfăcută, de îngrijire continuă a bolnavilor incurabili.

Locațiile în care îngrijirea paliativă poate fi oferită diferă, în funcție de locul unde se găsește pacientul, desigur.

De la îngrijirea paliativă la domiciliu, unitate cu paturi, la ambulatoriu, centru de zi și echipă mobilă de spital.

Majoritatea pacienților însă sunt la domiciliile lor – aceasta este prioritatea noastră numărul 1 – Hospice Eliana oferă îngrijiri paliative la domiciliu.

Ce este diferit la îngrijirile paliative?

Dacă medical vorbind, suntem obișnuiți să ne concentrăm exclusiv asupra problemelor fizice, diagnostice și tratamente, în îngrijirea paliativă recunoaștem și afirmăm că pacientul – omul – este mai mult decât parte fizică, mai mult decât un simplu trup, felul în care gândim, duhul și emoțiile noastre sunt parte din ceea ce suntem și ne definește, la fel și familia și comunitatea din care facem parte.

Iar problemele cu care se confruntă pacientul și familia sa nu sunt doar de natură fizică, ci sunt și de natură psihologică (anxietate, depresie, suferință psiho-emoțională, izolare, stigmatizare, etc) socială (lipsa sau insuficiența resurselor materiale, financiare, lipsa unui venit, lipsa unei locuințe corespunzătoare, apariția unor situații noi, pierderea unui loc de muncă, drepturi financiare garantate de lege dar necunoscute, etc) și spirituală (temeri legate de moarte, probleme existențiale, suferință spirituală, etc), acestea fiind la fel de importante ca și boala în sine.

Și de multe ori observăm cu problemele complexe dintr-un anumit domeniu le agravează pe celelalte – ceea ce face a abordarea multi-disciplinară a îngrijirii să aducă o creștere a calității vieții – pentru că va evalua și respecta dorințele unice ale pacientului și familiei sale precum și nevoile lor personale, iar sprijinul acordat va fi individualizat.

Mulți confundă îngrijirea paliativă cu îngrijirea oferită pacienților în ultimele zile de viață, dar ea presupune înainte de toate alinarea suferinței și îmbunătățirea calității vieții, chiar din momentul diagnosticării bolii incurabile, fără să vizeze nici prelungirea, nici scurtarea vieții – deși studiile au demonstrat că îngrijirea paliativă oferită de timpuriu în traiectoria bolii va crește supraviețuirea pacientului.

Iar îngrijirea paliativă continuă dincolo de momentul decesului pacientului, oferind sprijin în perioada de doliu.

Chiar dacă nu putem înlătura durerea pierderii, putem fi alături de cei îndoliați, împărtășindu-le tristețea. Învățăm să trăim mai departe – chiar dacă în anumite perioade ale vieții trecem și prin doliu.

Desigur, nu vom putea pretinde niciodată că înțelegem întru totul un om, dar încercarea de a înțelege problemele cu care se confruntă cineva și căutarea unei căi de a-l ajuta arată că acea persoană are valoare, că ea contează și că merită să îi acordăm atenția și timpul nostru.

Și arătăm astfel că prețuim viața până dincolo de moarte.

Hospice Eliana – este singurul serviciu din județul Alba care oferă acest gen de îngrijire.

