O lege nouă reincriminează deținerea de etnobotanice și mărește pedepsele pentru traficul de droguri

Pedeapsa cu închisoarea pentru deținerea și vânzarea drogurilor a fost majorată până la 10 ani, după ce un proiect în acest sens a fost adoptat de Camera Deputaților, miercuri, în calitate de for decizional.

Parlamentul României a reincriminat deținerea de etnobotanice prin votarea unei legi inițiate deputata USR Lavinia Corina Cosma, la care s-au raliat zeci de parlamentari de la aproape toate partidele politice.

Camera Deputaților – în calitate de cameră decizională – a decis adoptarea unui proiect de lege prin care deținerea de etnobotanice este din nou pedepsită penal, cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă.

Legea în vigoare prevede pedeapsă cu închisoarea până la șapte ani.

Proiectul majorează pedeapsa – închisoare de la 3 la 10 ani în loc de închisoare de la 2 la 7 ani – pentru cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept.

De asemenea, pedepsele sunt majorate și pentru introducerea sau scoaterea din țară, importul ori exportul de droguri de risc, precum și pentru persoanele care, cu intenţie, efectuează fără drept operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pretinzând sau disimulând că acestea sunt produse autorizate potrivit legii sau a căror comercializare este permisă de lege.

Prin aceeași lege s-au mai operat următoarele modificări, potrivit VedemJust:

– cultivarea, oferirea, vânzarea, transportul, cumpărarea, deținerea de droguri de risc (ex. canabis) pentru trafic erau pedepsite în 2-7 ani închisoare, de acum va fi 3-10 ani închisoare;

– cultivarea, oferirea, vânzarea, transportul, cumpărarea, deținerea de droguri de mare risc (ex. cocaină, ecstasy) pentru trafic erau pedepsite în 5-12 ani închisoare, de acum va fi 5-15 ani închisoare;

– importul și exportul de droguri de risc erau pedepsite cu 3-10 închisoare, de acum vor fi pedepsite cu 5-15 ani închisoare;

– importul și exportul de droguri de risc erau pedepsite cu 7-15 închisoare, de acum vor fi pedepsite cu 10-20 ani închisoare;

– orice operațiuni (cultivare, amestecare, oferire, cumpărare, vânzare, transport) știind că e vorba de etnobotanice erau pedepsite în 6 luni-3 ani închisoare sau amendă, de acum va fi 2-7 ani închisoare;

– orice operațiuni trebuind să știi că e vorba de etnobotanice erau pedepsite în 3 luni-2 ani închisoare sau amendă, de acum va fi 1-5 ani închisoare;

– publicitatea pentru etnobotanice era sancționată cu închisoare 1 lună-1 an sau amendă, de acum va fi 1-5 ani închisoare.

Sursă: digi24.ro, G4Media.ro

