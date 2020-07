Povestea înghețatei Katz din Alba Iulia, cea mai bună din Transilvania. De ce s-a supărat bătrânul evreu și a plecat în Israel

O parte dintre albaiulieni își amintesc încă renumita înghețată de la Katz sau, cel puțin li s-a povestit despre ea și poate și despre atmosfera de Românie cosmopolită, specifică perioadei interbelice pe care o inspira bătrânul evreu.

Un adevărat brand al orașului, înghețata făcută artizanal de Katz, un evreu cu prăvălie peste drum de clădirea actuală a Consiliului Județean Alba și a Curții de Apel, era renumită în toată Transilvania și nu era cineva care să facă o vizită unor prieteni din oraș și să nu fie servit cu renumita delicatesă.

În perioada interbelică, familia Katz nu avea concurență. După venirea comuniştilor, prăvălia lui Katz a continuat să funcţioneze o perioadă în sistem privat.

Noii șefi ai orașului, boșii de la Partid, trimiteau zilnic termosuri chinezeşti, după îngheţata „capitalistă“.



Stela Giurgeanu de la Dilema Veche a publicat câteva rânduri despre bătrânul Katz, într-un articol mai amblu dedicat evreilor din alba Iulia.

”Deşi îşi păstrase autonomia, plătea foarte multe taxe. Lucrurile mergeau, mai greu, dar mergeau. Până cînd tovarăşilor le-a venit o idee. Îl lăsau, la o adică, să-şi păstreze prăvălia, însă doar dacă va juca după regulile lor. Trebuie să ştiţi că îngheţata aia nu ieşea atât de bună pentru că ar fi avut vreo reţetă magică.

Dar bătrânul Katz lucra numai cu ingrediente de calitate. Lua ouă numai de la o femeie anume din sat, laptele, mereu, de la acelaşi lăptar, iar apa de la un anumit puţ. Obiceiuri care iritau nivelul de înţelegere al tovarăşilor.“



Aşa că, într-o bună zi, cofetarului, deşi nu i s-a închis prăvălia, i s-a impus să nu se mai aprovizioneze de la oamenii lui, fiind obligat să-şi ia ingredientele de la magazin, ca toată lumea, şi, în plus, să folosească un sistem „modern“ de a face îngheţată.

Atunci bătrînul Katz s-a supărat. Şi-a închis prăvălia şi a plecat în Israel. Cum au făcut-o, de altfel, şi mulţi, mulţi alţii”.

P.S. Există puțină informație legată de familia Katz și ce s-a întâmplat cu ei după plecarea din țară. Cu siguranță există persoane care cunosc această poveste mai în amănunt. Poate există și fotografii. Dacă doresc, ne pot trimite și nouă date pe redactie@alba24.ro

UPDATE1: Doamna Nora Iancu, trăiește la 2.000 de kilometri depărtare, în Asqelon (sudul Israelului), unde a emigrat din Alba Iulia în anii 80.

Aceasta provine din una dintre cele mai vechi și cunoscute familii evreiești din Alba Iulia și cunoaște în amănunt poveștile vechi ale orașului. De acolo, din Israel, s-a decis să ne scrie câteva rânduri despre familia Katz, pe care le redăm mai jos.

”Familia Katz a locuit prima dată la bunicii mei pe strada București. Au venit din Munții Apuseni.

Domnul Katz, a avut o fiică Eva, farmacistă, căsătorită în Fălticeni unde a și lucrat până în 1985 când a emigrat împreuna cu familia și părintii în Israel.

Domnul și doamna Katz au avut și doi băieți gemeni, mai mici cu vreo 4 ani decât sora.

Au terminat medicina, unul dintre ei, Jaki, s-a căsătorit cu o doctoriță din Brașov, colegă de facultate cu ei, și au emigrat în Israel, nu știu exact anul… să fi fost prin 1980, oricum înaintea părinților.

Întrucât le era mereu dor de ei, ramânând singuri în Alba Iulia, au decis cu fiica să se înscrie să emigreze în Israel. Toată familia era deja plecată: frații și sora aici în Israel la ASDOD, și NATHANIA, aveau băiatul unui frate în America, deci ei în ALBA, erau singuri.

Ei au emigrat deci în decembrie 1985, eu am fost cu ei la vamă la București, au zis dacă mă interesează am ocazia să văd cum decurg lucrurile și m-am bucurat pentru că și eu așteptam actele ( în februarie 1986 am emigrat și eu).

Aici, după ce am cumpărat mașina mergeam des la ei cu mama mea, cu care erau prieteni. La Beer Sheva, acolo statea fiica și unul dintre fii, Tibi, care a rămas să lucreze în marele spital Soroka, ca medic chirurg.

Celalalt fiu, Jaki cu familia, s-a mutat în centrul țării, ori Petah Ticva ori RAMAT GAN, dar asta nu stiu unde exact. Este medic anestezist.

Domnul și doamna Katz au murit după vreo 8 ani după ce au emigrat.”

UPDATE 2: Domnul Simion Popa ne-a trimis un email în care a atașat o fotografie a lui Tibi Katz, unul dintre fii renumitului cofetar. Pe lângă fotografie, domnul Popa ne-a trimis și o amintire:

”În atașament vă trimit o poza cu Tibi Katz, unul din băieții gemeni a renumitului cofetar. Poza a fost făcută la 1 Decembrie . Tibi a venit din Israel cu familia sa participe la „centenarul marii uniri”.

Nu lipsește la nici o revedere cu foștii colegi de liceu. Tibi iubește Alba Iulia.

Apropo de înghețată. În acea perioada, nefiind instalații frigorifice, totul se făcea manual. Trebuia amestecat timp de câteva ore, până ce înghețata ajungea la consistența dorită. Fiind o muncă fizică destul de grea, Tibi apela la noi, prietenii din liceu. Răsplata era nemăsurată, bineînțeles cu riscuri…”

