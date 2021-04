Procedura de acordare a ajutoarelor pentru HoReCa. Cine sunt beneficiarii și care sunt sumele pe care le pot cere

InfoCons a realizat un studiu comparativ aferent perioadei 2015 -2021 pe 60 de produse tip vopsea de ou, ținând cont de rezultatele studiilor din 2015, 2016, 2018, 2019 si 2021.

Produsele analizate de InfoCons fac parte din următoarele branduri:

Alex

Oetker

Gordena Impex

Gallus

Carmin

Take Line

Heitmann

Atifco

În urma studiilor, rezultatele au fost următoarele:

Din punct de vedere al gramajului și al capacității de vopsire.

Produsele studiate s-au găsit sub formă de vopsea lichidă, vopsea praf/granulata, vopsea gelificata, tablete de vopsea, stampile cu vopsea si vopsea hartie ornamentala. Iar cantitățile au fost cuprinse între 5 și 28 de grame.

Capacitatea de vopsire a vopselelor studiate este cuprinsă între 10 și 120 de ouă.

Remarcăm faptul că în 2018, cu numai 16g de vopsea, putem vopsi 100 de ouă, însă vopseaua respectivă conține 10 aditivi.

În 2021 cu 40 g de vopsea (Jeleu de colorare 20g, coloranți în capsule 18g și cristale 2g), vopsim 120 de oua dar cu un număr de 9 aditivi.

În studiul din 2015, observăm că doar cu 10g se puteau vopsi 30 de ouă, iar în 2016 și 2018, cu 20g puteam vopsi între 40 si 60 de ouă, în timp ce în 2019 cu doar un gram mai mult, față de anii precedenți, se puteau vopsi doar 30 de ouă.

Din punctul de vedere al numărului de aditivi

Media numărului de aditivi din studiul produselor realizat în 2021 s-a dublat față de media numărului de aditivi identificați în studiul din 2015.

Respectiv: în studiul din 2015 media numărului de aditivi regăsiți într-un produs era de 3 față de 5 media aditivilor regăsiți în studiile din 2016, 2018 și 2019.

Iar media din 2021 este de 7 aditivi.

Pe parcursul celor 6 ani de studiu in compozitia produselor de vopsit oua apar modificari in ceea ce priveste numarul de aditivi. Numarul aditivilor difera in functie de tipul de vopsea, gramaj si cantitatea de oua pe care o poate vopsi.

Numărul maxim de aditivi găsiți în studiul anilor 2015-2021, este :

7 – numărul maxim de aditivi gasit intr-un produs în studiul din anul 2015 ;

10 – numărul maxim găsit într-un produs în studiul din 2016 si 2018 ;

12 – numărul maxim găsit într-un produs în studiul din 2019 ;

12 – numărul maxim găsit într-un produs în studiul din 2021 (regăsit în 3 produse distincte)

Fiecare produs a avut în componență minim 1 aditiv alimentar:

10 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2015

16 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2016

22 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2018 ;

32 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2019 ;

32 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2021;

Astfel observăm o creștere a numericului tipurilor aditivilor cu 22% în 2021, față de 2015.