Rise of the Raven: Iancu de Hunedoara, personaj principal într-un serial istoric produs în Ungaria. Este prezentat drept maghiar

Rise of the Raven: Povestea vieții lui Iancu de Hunedoara, înmormântat în Catedrala Romano-Catolică din Alba Iulia, va fi prezentată într-un nou serial, intitulat „Rise of the Raven” (tradus drept Înălțarea Dragonului).

Producția de origine maghiară dispune de un buget impresionant, de aproximativ 30 de milioane de euro.

O parte dintre filmări sunt realizate în România, inclusiv la Castelul Huniazilor din Hunedoara.

Serialul a produs o serie de controverse chiar înaintea lansării sale globale. Este vorba despre originea etnică a lui Iancu de Hunedoara.

Rise of the Raven: Sinopsisul filmului

Europa, secolul al XV-lea. În timp ce viața lui Hunyadi (Iancu de Hunedoara) este marcată de scandaluri, jocuri de putere politice și conspirații între familii nobile din Varșovia, Roma, Belgrad și Viena, cele mai puternice aliate ale sale sunt femeile din viața lui: Erzsébet Szilágyi, soția care îi stă alături și adesea luptă în locul său, și Mara Brankovic, prima sa iubire, care îi frânge inima devenind concubina principală în curtea sultanului Murad, precum și confidentă apropiată a liderului turc.

Când Imperiul Otoman mobilizează o armată de dimensiuni fără precedent, care mărșăluiește spre vest cu obiectivul de a cuceri Vaticanul și de a invada Europa, Hunyadi obține o victorie decisivă, împotriva tuturor șanselor, la bătălia de la Belgrad, punând capăt invaziei otomane și remodelând istoria Europei.

Serialul este foarte bine realizat, fiind deja considerat unul dintre cele mai interesante producții epice europene realizate vreodată.

Cine este personajul principal:

Ioan de Hunedoara (d. 1456), cunoscut și ca Iancu de Hunedoara, a fost un lider militar și politic de seamă în secolul al XV-lea.

Ca guvernator al Ungariei și conducător al Transilvaniei, această figură istorică a jucat un rol crucial în apărarea Europei de atacurile otomane, având un impact semnificativ asupra istoriei regiunii.

Victoria sa decisivă în bătălia de la Belgrad din 1456 a fost un moment cheie care a împiedicat expansiunea Imperiului Otoman în Europa Centrală.

Controverse istorice privind originile voievodului din Transilvania

Serialul îi atribuie lui Iancu de Hunedoara origini etnice ungurești, fapt care crează o mare contradicție între documentele medievale și interpretarea producătorilor.

Documentele istorice atestă fără dubii originea românească a lui Iancu de Hunedoara. În 1409, când tatăl său, Voicu, a primit de la rege moșia Hunedoara cu pertinențele sale, apare pentru prima dată în izvoare, sub numele Ioan, potrivit Historia.

Dacă până prin 1440 izvoarele îl consemnează cu numele Ioan Românul (Johannes Valachus sau Johannes Olahus), după ce a intrat în centrul vieții politice, sursele îi menționează particula de nobilitate – Ioan de Hunedoara (Johannes de Hunyad sau Johannes Hunyadi).

Dacă originea românească este indiscutabilă, istoricii nu au ajuns încă la un numitor comun în legătură cu originea socială și geografică a lui Voicu, tatăl lui Iancu.

Rămâne de văzut ce controverse va mai crea producția maghiară odată cu lansarea globală a cesteia, care va avea loc la Cannes, la data de 22 octombrie 2024, în cadrul prestigiosului târg internațional MIPCOM.

Rise of the Raven: Serialul de află în producție de mai bine de doi ani

Filmările pentru „Rise of the Raven” au început în vara anului 2022 și au implicat peste 600 de actori și cascadori internaționali, subliniind amploarea și complexitatea acestui proiect, scrie Puterea.

Producătorul Robert Lantos, cunoscut pentru contribuțiile sale semnificative în industria cinematografică, a declarat că serialul urmărește să prezinte „povestea unui băiat din sat care a crescut pentru a deveni un războinic neînfricat, salvatorul Europei și omul pentru care clopotele bisericilor bat la amiază.”

Regizorii Orsolya Nagypál și Attila Szász sunt responsabili pentru realizarea acestui proiect, iar actorii vorbesc în limbile lor materne, ceea ce adaugă o notă de autenticitate istorică.

Serialul se bazează pe seria de romane scrise de Bán Mor, și îl are în rolul principal pe Kádár L. Gellért, care interpretează rolul lui Ioan de Hunedoara.

