LIVE-VIDEO: Președintele Nicușor Dan, conferință de presă la Cotroceni. Ce spune despre măsurile fiscale adoptate de Guvern

Preşedintele României, Nicuşor Dan, susţine luni, la ora 10:00, o conferinţă de presă la Palatul Cotroceni. Șeful statului este aşteptat să-şi spună punctul de vedere cu privire la primul pachet de măsuri economice al Guvermului Bolojan, dar şi la cel care urmează.

De asemenea, Nicușor Dan este aşteptat să explice de ce întârzie semnarea decretelor de pensionare a zeci de magistraţi, dar să facă şi precizări în legătură cu numirea şefilor serviciilor secrete.

Declarații făcute de Nicușor Dan:

„Vreau să transmit românilor că este o chestiune provizorie, că România are potențial economic. La sfârșitul lui 2026, dacă nu facem greșeli, vom intra în OCDE și în felul acesta România va fi interesantă pentru investitorii străini.

De asemenea, economia românească are potențial de dezvoltare imediat ce vom trece peste această scurtă perioadă de redresare. Vreau să asigur investitorii și piețele financiare că suntem oameni serioși, am promis că vom face reforme, le vom face pentru ca situația fianciară a României să se redreseze.

În momentul în care o să vină rectificarea bugetară pentru 2025, Administrația Prezidențială va propune o reducere cu 20% a bugetului propriu”, a precizat Nicușor Dan.

Referitor la creșterea TVA

„De ce nu s-a început cu măsuri de corecție a privilegiilor înainte de măsuri care să afecteze toată lumea. Răspunsul este că a fost o presiune a timpului pentru piețele financiare care au fost expuse ani de zile la promisiuni neonorate ale României.

Pe chestiunea TVA-ului, angajamentul Guvernului în momentul în care el a fost investit a fost că TVA-ul nu va crește, că vom avea o reevaluare la începutul lunii octombrie și vom vedea dacă măsurile sunt suficiente sau nu. Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA-ului era nevoie de un set de măsuri/discuții cu comisia, cu agențiile de rating, și această măsură putea să nu fie luată la acest moment”, a transmis președintele.

Referitor la pensiile speciale ale magistraților

„A fost o greșeală uriașă a politicului în momentul în care pensia a ajuns să fie mai mare decât salariul. În momentul în care pensia este mai mare decât salariul stimulezi oamenii să iasă din sistem.

A doua greșeală a clasei politice față de magistrați a fost că în ultimii ani au fost mesaje care au făcut ca din zona de magistrați și procurori foarte mulți să iasă la pensie și în felul acesta din păcate calitatea actului de justiție a scăzut în România.

Acum mesajul care este important, care este foarte ferm. În legea magistraților în acest moment există o prevedere tranzitorie care spune că persoanele care îndeplinesc condiția de pensionare la acest moment își păstrează drepturile pe care legea le prevede la acest moment în ipoteza că vor ieși la pensie mai târziu. Această prevedere va rămâne în modificarea legii magistraților.

Toți cei care îndeplinesc vârsta de pensionare la acest moment nu trebuie să iasă din sistem pentru că această prevedere va rămâne în vigoare”, a declarat Nicușor Dan.

Când ne putem aștepta la o numire la șefia SRI

„Pentru SRI, într-un timp relativ scurt. O să vedem când o să avem sesiuni parlamentare, pentru că eu fac propunere, iar Parlamentul trebuie să o voteze”, a spus Nicușor Dan.

Ce spune despre sporuri

„Sunt vreo 200 de sporuri, care de-a lungul timpului au fost acordate prin lege, unele sunt incluse în salariu, altele nu sunt incluse în salariu. Nu se putea face o analiză în câteva zile pe toate aceste sporuri, să fie identificate actele normative și să fie făcute și proiectele de modificări.

România are nevoie de o lege a salarizării unitare, în care să avem o abordare foarte nuanțată pe toate categoriile profesionale și să dispară sporurile. Ce sunt actualmente sporuri justificate să fie incluse în legea salarizării unitare și de legea aceasta să nu ne mai atingem ani de zile. Probabil pentru a face asta, ne trebuie un an, un an și jumătate.

Unde le dau dreptate este că au trebuit luate niște măsuri ca să spunem așa „din topor” pentru că nu a existat timp pentru analiză și ne presa timpul.

Într-un an, un an și jumătate am putea să avem un set de măsuri echilibrate asupra impozitării și taxării în România”, a mai declarat Nicușor Dan.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News