Rusia a capturat Insula Șerpilor din Marea Neagră. Serviciul de Frontieră de Stat Ucrainean a anunțat că insula a fost bombardată

Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militară specială în Donbas. Imediat după anunțul său, mai multe explozii au început să se audă în orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și în estul țării.

Operațiunea militară a Rusiei este una complexă, cu atacuri de artilerie, aeriene și de pe mare.

Ora23,00: Ministrul Apărării anunță ca aeroportul Gostomel a fost eliberat.” PRIMUL MARE CÂȘTIG. Trupele noastre au eliberat aeroportul de dușmani. Forțele Armate ale Ucrainei au eliberat aerodromul Gostomel de trupele ruse. Rusii au fugit prin păduri. Vom reveni cu informații oficiale” a declarat ministrul Apărării din Ucraina

Ora 22,30: Se duc lupte grele la Harkov, al doilea mare oraș al Ucrainei.

Ploaie de rachete la Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Se duc lupte grele în al doilea mare oraș al Ucrainei, Harkov. Artileria trage sute de obuze, iar luptele se dau în apropierea zonelor locuite de civili.

Mai multe unități militare sunt atacate de ruși.

Locuitorii din Harkov au fugit la metrou de teama bombardamentelor. Imagini video au apărut pe internet cum se înghesuie în galeriile de metrou.

Ministrul ucrainean al Sănătății, Oleh Lyashko, a declarat că 57 de persoane au fost ucise și 169 rănite joi, după ce Rusia a lansat o invazie la scară largă în Ucraina, anunță Reuters.

Separat, ministrul adjunct al apărării a raportat că bombardamentele intense ale forțelor rusești continuă în regiunea estică Donețk.

Armata Federației Ruse amenință că va bombarda centrala nucleară Zaporojie. Autoritățile ucrainene spun că ocupanții au pus obuziere și amenință că vor bombarda centrala nucleară,

Serviciul de Frontieră de Stat al Ucrainei a raportat că ”mercenari ruși au capturat Insula Șerpilor”.

După bombardarea insulei cu armamentul naval și aviația de luptă a Rusiei, infrastructura de pe insulă a fost distrusă. În plus, comunicarea cu polițiștii de frontieră și cu militarii Forțelor Armate ale Ucrainei, s-a pierdut.

Alena Shevtsova, consilierul comandantului Forțelor Terestre ale Forțelor Armate ale Ucrainei, a relatat pe Facebook că până acum, trupele ruse au distrus șase poduri și au tras în 32 de ținte civile ucrainene, a declarat Ministerul de Interne. „Aș dori să remarc că ocupantul rus bombardează nu numai facilități militare, așa cum spun mass-media rusă, ci și spitale și case de civili, așa cum demonstrează multe videoclipuri postate online”



Ministrul adjunct al apărării al Ucrainei Anna Malyar a cerut ajutor pentru distrugerea inamicului. În regiunea Sumy, o unitate de apărare teritorială a provocat o înfrângere unităților de luptă ale inamicului cu arme de calibru mic.

„Inamicul s-a retras! Inamicul se teme! Facem apel la cetățenii Ucrainei care sunt gata să distrugă inamicul – o sticlă de amestec incendiar de la balcon sau împușcare cu arme de calibru mic într-o mașină cu personal inamic – acestea sunt pierderi ireparabile. al inamicului. Facem apel! Fiecare minus al inamicului este plusul nostru”, a scris Malyar.

Ora 20,00: trupele ruse au luat o pauză operațională. În același timp dinspre Belarus în Ucraina au intrat camioane cu soldați care au fost văzute în zona Nova Kakhovka pe camerele video de supraveghere.

Sunt zeci, poate sute de camioane marcate cu litera ”Z” semnul distinctiv scris cu vopsea albă pe toate echipamentele militare mobilie participante la invazie. Intrarea camionelor în Ukraina arată că rușii pregătesc în această noapte invazia terestră.

Rusia nu numai că suferă pierderi, dar și soldații săi fug de pe câmpul de luptă și „cer” captivitate. Un întreg pluton de ofițeri de informații ruși s-a predat lângă Cernigov. Acest lucru a fost anunțat pe Facebook de către Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valery Zaluzhny.

Potrivit acestuia, invadatorii ruși au dat peste rezistența totală a apărătorilor ucraineni și nu se așteptau la asta.

UPDATE, ora 17:45 – Proteste spontane anti-război au loc joi în mai multe orașe din Rusia, după ce armata rusă a început invazia în Ucraina.

Protestele au fost anunțate pe Telegram, un mediu preferat din mulți internauți din Rusia și din statele vecine acesteia. În orașul Tomsk, capitala regiunii cu aceeași nume din Siberia, oamenii s-au adunat în piața Novosobornaya. Martorii menționează că poliția a intervenit și a reținut trei participanți.

De asemenea, la Novosibirsk, protestatarii, purtând afișe anti-război, s-au adunat în piața Lenin.

UPDATE, ora 17:30 – Preşedintele Zelensky raportează că invadatorii încearcă să pună mâna pe centrala nucleară de la Cernobîl.

„Forţele de ocupaţie ruse încearcă să pună mâna pe #Chornobyl_NPP. Apărătorii noştri îşi dau viaţa pentru ca tragedia din 1986 să nu se repete. Am raportat acest lucru la premierul Suedez. Aceasta este o declaraţie de război împotriva întregii Europe”.

UPDATE, ora 16:50 – Comandamentul Forțelor Ucrainene anunță că în zona localității Glukhov, militarii au folosit Javelin PTRK și au atacat coloana de tancuri rusești care au invadat țara. 15 tancuri de T-72 au fost distruse.

UPDATE, ora 16:40 – Armata rusă a transmis joi că a distrus 74 de instalații militare în Ucraina, inclusiv 11 aerodromuri, în cadrul atacului ordonat de Moscova la primele ore ale dimineții, relatează AFP.

Forțele armate ale Ucrainei anunță că patru oameni au fost uciși, iar 10 au fost răniți, după ce un obuz rusesc a lovit un spital din Vuhledar din regiunea Donețk din estul Ucrainei, relatează The Guardian. Potrivit sursei citate printre răniți s-ar afla șase medici

UPDATE, ora 16:00 – Două aeronave F-35 Lightning II ale Forțelor Aeriene ale Americii din Europa (USAFE) au aterizat joi în jurul orei 15 în Baza 86 Aeriană „Locotenent aviator Gheorghe Mociorniță” de la Borcea, transmite Ministerul Apărării.

F-35 este considerat cea mai letală mașinărie de zbor din lume, oferind piloților un avantaj împotriva oricărui adversar. Avionul este considerat esențial de către americani, pentru menținerea dominației aeriene pentru deceniile următoare. Aici detalii despre cum arată și ce poate face F-35.

Rușii au ieșit în stradă în Sankt Petersburg și Moscova, scandând ”Fără război”, arată o postare pe Twitter a canalului de media belarus Nexta. Info și video AICI



Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a susţinut, joi după-amiază, că nu a avut „altă modalitate” decât atacarea Ucrainei şi a avertizat comunitatea oamenilor de afaceri ruşi că Occidentul va impune sancţiuni economice masive, deşi speră că „partenerii” nu vor lua măsuri extreme.

„Rusia nu a avut altă modalitate decât trimiterea trupelor în Ucraina. Ceea ce se întâmplă acum evidenţiază măsurile de constrângere, că nu ne-au lăsat altă modalitate de a proceda altfel”, a susţinut Vladimir Putin, conform cotidianului Le Monde. De fapt, Occidentul a insistat până în ultimul moment ca Rusia să găsească o soluţie diplomatică şi să nu invadeze Ucraina, însă Vladimir Putin a recunoscut independenţa teritoriilor separatiste din Ucraina şi a trimis armata rusă în statul vecin.

Liderul de la Kremlin susţine că Rusia nu vrea să afecteze sistemul economic mondial şi nici să fie exclusă din acesta, astfel că îi îndeamnă pe cei pe care el îi numeşte „parteneri” să înţeleagă situaţia. „Rusia continuă să fie parte a economiei mondiale, nu ne pregătim să o afectăm. Mi se pare că partenerii noştri trebuie să înţeleagă şi să nu fixeze obiectivul eliminării noastre din sistem”, a declarat Vladimir Putin la o reuniune cu reprezentanţi ai mediilor de afaceri din Rusia.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a insistat joi, în contextul invaziei ruse, pentru excluderea Rusiei din sistemul de tranzacţii financiare „Swift”, ceea ce ar putea bloca în totalitate economica rusă.

„Ceea ce vreau să vă spun în primul rând, cel mai important lucru, ca să înţelegeţi, este că a fost o măsură necesară”, le-a transmis Putin reprezentanţilor mediilor de afaceri, potrivit CNN, încercând să justifice războiul. „Nu ne-au lăsat posibilitatea să acţionăm altfel. Au creat riscuri în materie de securitate şi a fost imposibil să reacţionăm altfel”, a susţinut el.

Autoritățile ruse au avertizat joi că vor reprima toate manifestațiile „neautorizate” organizate în țară împotriva războiului din Ucraina, unde Moscova a lansat o operațiune militară de amploare în această dimineață.

Ministerul de Interne, Parchetul și Comitetul de investigații ruse au făcut public acest avertisment, amenințând pe cei care nu se conformează că vor fi cercetați penal, scrie AFP.

Preşedintele Zelensky raportează că invadatorii încearcă să pună mâna pe centrala nucleară de la Cernobîl. Detalii AICI

Mai multe tancuri rusești care încercau să pătrundă în regiunea Harkov din Ucraina au fost atacate de armata ucraineană cu drone.

Autoritățile ucrainene spun că șapte persoane au fost ucise și 17 rănite într-un atac cu rachete asupra unei zone militare la nord-est de capitala Kiev, scrie CNN.

Primarul orașului Brovary, Igor Sapozhko, a declarat că atacul a avut loc la ora locală 14:30. În Brovary se află o bază a forțelor speciale ucrainene. Detalii AICI

UPDATE, 0ra 15:55 – Președintele Alexandr Lukașenko a declarat că trupele din Belarus ar putea lua parte la operațiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei dacă va fi nevoie, a informat agenția de presă Belta.

UPDATE, ora 15:30 – China refuză să admită că Rusia a invadat Ucraina: Atunci când SUA au impus extinderea NATO s-au gândit ce înseamnă să împingi o țară mare cu spatele la zid?

China a refuzat joi să numească operațiunea militară a Rusiei în Ucraina drept ”invazie” și a făcut apel la toate părțile implicate să se abțină de la acțiuni extreme, deși și-a sfătuit cetățenii care se află în zonă să stea în case și să dea dovadă de precauție, relatează Reuters.

„Atunci când SUA au coordonat cinci valuri de extindere a NATO către est până la porțile Rusiei s-au gândit vreodată la ce se poate întâmpla dacă împingi o țară mare cu spatele la zi?”, a transmis un purtător de cuvânt al ministerului de externe.

UPDATE, ora 15:20 – Canalele de presă de la Kiev vorbesc de un posibil atac asupra capitalei Ucrainei. Informațiile nu sunt confirmate de autoritățile ucrainene. Grupuri de elicoptere de tip „Aligator” de ultimă generație ale Federației Ruse se îndreaptă spre capitală și, totodată, desfășoară atacuri în regiunile de nord, est și vest.

Sunt elicoptere în formații de către 15-30 de unități care atacă bazele militare de la Kiev. Surse guvernamentale de la Kiev spun că sub atacul elicopterelor au căzut și sediile comandamentului special al armatei de lângă Kiev, la aproximativ 15 kilometri.

O coloană imensă de tehnică militară se deplasa pe principala stradă din capitala Ucrainei. Jurnaliștii de la Kiev spun că acest lucru ar putea însemna că guvernul ucrainean se pregătește pentru o luptă de apărare a capitalei.

UPDATE, ora 14:55 – Lupte grele între armata rusă și cea ucraineană la aeroportul Hostomel (circa 30 km de Kiev), confirmate de consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliac pentru Bloomberg.

El a spus că scopul Rusiei este să răstoarne actuala conducere a Ucrainei.



UPDATE ora 14:40 – Apar informații legate de un asalt aerian pe Aeroportul Internațional ”Antonov” din Hostomel, la 15 minute de capitala Kiev. Totodată, BBC anunță că un fum negru a fost văzut peste sediul serviciilor secrete ale apărării ucrainene din centrul Kievului.

Ministerul rus al Apărării a transmis informații contrare situației din teren: purtătorul de cuvânt a spus că forțele ruse nu efectuează niciun atac cu rachete, aer sau artilerie asupra orașelor Ucrainei și că civilii nu sunt amenințați.

UPDATE, ora 14:20 – Pe Facebook au fost postate imagini video ale unor soldați ruși morți și ale unor tancuri distruse.

Imaginile, cu un puternic impact emoțional, sunt însoțite de mesajul: ”Tancuri distruse în Kharkov, trupuri ale soldaților ruși morți. Mamelor din Rusia, ieșiți în stradă! Mergeți în Piața Roșie și cereți oprirea războiului!”

De asemenea, un elicopter rusesc de luptă a fost doborât.

UPDATE, ora 13:30 – Potrivit informațiilor operaționale ale comandamentului Forțelor Unite, lângă Gostomel, Forțele Armate ale Ucrainei au distrus două elicoptere rusești.

UPDATE, ora 13:20 – Ministerul Apărării Naționale anunță într-un comunicat o navă militară a Rusiei aflată lângă Zona Economică a României, deviază sau oprește toate navele comerciale care merg spre Ucraina.

Nava militară rusă se află în apele internaționale ale Mării Negre, la limita de nord a Zonei Economice Exclusive a României (în afara acestei zone).

UPDATE, ora 12:40 – NATO anunță într-un comunicat că a decis joi, în urma consultărilor cerute de aliați precum România și Polonia, să întărească suplimentar defensiva statelor din estul alianței.

NATO anunță că va trimite în est forțe militare suplimentare, dar și nave maritime.

„Acțiunile Rusiei reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității euro-atlantice și vor avea consecințe geostrategice. NATO va continua să ia toate măsurile necesare pentru a asigura securitatea și apărarea tuturor Aliaților. Desfășurăm forțe terestre și aeriene suplimentare defensive în partea de est a Alianței, precum și mijloace maritime suplimentare. Am crescut gradul de pregătire a forțelor noastre de a răspunde tuturor situațiilor neprevăzute.

Astăzi, am organizat consultări în temeiul articolului 4 din Tratatul de la Washington. Am decis, în conformitate cu planificarea noastră defensivă de a proteja toți Aliații, să luăm măsuri suplimentare pentru a consolida și mai mult descurajarea și apărarea în întreaga Alianță. Măsurile noastre sunt și rămân preventive, proporționale și neescalatorii”, se precizează în comunicat.

UPDATE, ora 11:40 – Ultimele informații ale autorităților de la Kiev

UPDATE, ora 11:20 – Poliția îndeamnă cetățenii ucraineni să raporteze toate persoanele suspecte pe care le-ar fi observat pe străzile orașelor ucrainene. Potrivit Poliției Naționale, sabotorii pot fi peste tot.

„În special, trebuie acordată o atenție deosebită persoanelor cu articole roșii pe îmbrăcăminte. Oamenii legii atrag atenția oamenilor asupra necesității de a acorda o atenție deosebită persoanelor și obiectelor suspecte. Toate obiectele suspecte, precum și persoanele suspecte cu articole roșii pe îmbrăcăminte. ar trebui raportat la poliție 102”, se spune în mesajul poliției.

De asemenea , oamenii sunt rugați să nu poarte articole de camuflaj în aceste zile pe stradă sau lucruri în culori de camuflaj.

UPDATE, ora 10:40 – Alexei Arestovich , observator militar și consilier al șefului OP, a vorbit la un briefing în biroul președintelui despre situația din Ucraina în legătură cu atacul rusesc.

„Principalele lovituri au fost efectuate la ora 5:00 pe aerodromuri, depozite de muniție și centre de control. Locații și geografie: Ivano-Frankivsk, Hmelnițki, Luțk, Kiev, Harkiv, Nikolaev, Herson și întreaga linie de demarcație. Datele noastre, care sunt în curs de clarificare, prima lovitură a eșuat. Sunt pierderi, dar sunt nesemnificative și nu au redus capacitatea de luptă a APU”, a spus el, citat de Ucraina24.

Două ţinte nerecunoscute s-au apropiat de Insula Şerpilor, relatează Serviciul de Grăniceri al Ucrainei pe pagina sa de Facebook.

„Invadatorii ameninţă că vor cere ca militarii detaşamentului de frontieră Izmail să se predea. Agresorul a folosit canalul de comunicare internaţional pentru siguranţa navigaţiei. Poliţiştii de frontieră se vor apăra”, a spus GNSU într-un comunicat.

Insula Şerpilor se află la cincizeci de kilometri est de gura Dunării la extremitatea vestică a Mării Negre. Serviciul de Frontieră ucrainean raportează, de asemenea, că aeronave şi echipamente nemarcate atacă de la graniţa cu Belarus.

Potrivit informațiilor operative ale Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, 4 tancuri ale ocupanților ruși au fost arse pe șoseaua de ocolire a orașului Harkov.

În plus, un alt avion al forțelor armate ale Federației Ruse a fost distrus în districtul Kramatorsk. Acesta este al șaselea.

„Forțele combinate acordă o respingere demnă forțelor armate ruse. Unitățile militare sunt în pozițiile lor. Inamicul suferă pierderi. Păstrați calmul și credeți în apărătorii ucraineni”, se mai spune în comunicat, citat de Ucraina24.

Polițiștii de frontieră luptă cu trupele rusești în regiunea Herson. În urma luptei, trei dintre ei au fost uciși și răniți.

Compania Wizz Air a declarat joi 24, februarie, că a suspendat toate zborurile din sau către Ucraina. Anunțul a fost făcut de către reprezentații companiei, în contextul războiului început de Rusia împotriva Ucrainei.

„Din cauza evenimentelor actuale din Ucraina și a închiderii spațiului aerian, Wizz Air regretă să informeze clienții noștri că trebuie să suspende temporar toate operațiunile de zbor din țară. Pasagerii cu zboruri rezervate spre si dinspre Ucraina pot găsi mai multe informații pe wizzair.com sau, alternativ, prin intermediul centrului de relații clienți al companiei aeriene: 00380 893 202 532”, au transmis reprezentanții companiei.

Au fost anunțați primii morți în urma invaziei rusești masive care a avut loc în primele ore ale zilei de joi.

Ministerul de Interne de la Kiev anunță 8 morți și 9 răniți în urma bombardamentelor Rusiei.

Informația a fost transmisă de un consilier al ministrului ucrainean al Afacerilor Interne citat de Reuters, transmite The Guardian.

UPDATE, ora 09:00 – Nu este clar din ce punct de trecere a frontierei intră vehiculele în Ucraina – Chongar în est sau Kalanchak în vest, scrie CNN.

Mai devreme în această dimineață, un videoclip în direct de la punctul de trecere a frontierei cu Belarus a arătat o coloană de trupe și vehicule militare care treceau în Ucraina.

Cotidianul Wall Street Journal spune că sute de militari ucraineni se crede că ar fi fost uciși, în atacul Federației Ruse, citând surse oficiale.

Alte imagini apărute pe rețelele sociale arată lansarea unor rachete BM-30 „Smerch” din Rusia spre Ucraina, zona Belgorod, în nordul Ucrainei.

Președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene au emis joi o declarație comună în care condamnă acțiunea militară rusă în Ucraina „în cei mai fermi termeni posibili”.

„Rusia încalcă grav dreptul internațional și subminează securitatea și stabilitatea europeană și globală”, au declarat președintele Consiliului European, Charles Michel, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Solicităm Rusiei să înceteze imediat ostilitățile, să-și retragă armata din Ucraina și să respecte pe deplin integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei. O astfel de utilizare a forței și constrângerii nu are loc în secolul 21”.

UPDATE, ora 08:20 Statul Major al Forțelor Armate Ucrainene a susținut că cinci avioane rusești și un elicopter au fost doborâte joi devreme, în timp ce forțele ruse atacau Ucraina.

Armata rusă a negat afirmațiile, a informat joi agenția de știri de stat TASS.

Poliția de frontieră ucraineană informează că punctele de frontieră au fost atacate, iar CNN a difuzat un videoclip care pare a arăta o coloană de blindate și vehicule militare care intră în Ucraina din Belarus, pe la Senkivka, 230 de kilometri la nord de Kiev.

Distanța pe șosea de capitala Ucrainei este de doar trei ore, iar coloana a fost văzută intrând în Ucraina în jurul orei 6:48 a.m., ora locală (care este și ora României).

„În jurul orei 5:00, granița de stat a Ucrainei în zona cu Federația Rusă și Republica Belarus a fost atacată de trupele ruse sprijinite de Belarus”, a spus serviciul.

Acesta a adăugat că au loc atacuri în regiunile Lugansk, Sumi, Harkov, Cernihiv și Jytomyr – zone de la granițele de est și de nord ale Ucrainei. Atacurile vizează unități de frontieră, patrule de frontieră și puncte de control care folosesc artilerie, echipamente grele și arme de calibru mic, a spus serviciul de frontieră.

„În plus, atacul are loc din partea Republicii Autonome Crimeea”, a spus serviciul, citat de CNN.

Ucraina respinge: a adăugat că polițiștii de frontieră, împreună cu Forțele Armate și Garda Națională a Ucrainei, „trag în inamic”, în funcție de situația de la frontieră.

