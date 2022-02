Sebeș: Competiție de tenis de masă cu peste 200 de participanți, organizată de fostul campion mondial Ioan Dârlea

Ziua Îndrăgostiților – Valentines day are loc în fiecare an pe 14 februarie, iar în 2022 aceasta se sărbătorește într-o zi de luni. În calendarul creștin-ortodox, ziua în care este sărbătorit Sfântului Valentin este, de fapt, data de 30 iulie. Însă, tradiția a transformat ziua martiriului său într-o sărbătoare închinată iubirii.

Sărbătoarea de Valentines Day se sărbătorește anual în întreaga lume, însă sub diferite denumiri, dar și în alte zile. Spre exemplu, în America Latină, Sfântul Valentin/Valentines Day este cunoscut sub numele de Ziua Iubirii și Ziua Prieteniei.

De asemenea, în Brazilia, Valentines Day este celebrat pe data de 12 iunie, înainte cu o zi de Sfântul Anton, patronul căsătoriei. Obiceiurile de Valentines Day sunt diferite de la o cultură la alta.

În România, ziua iubirii este Dragobete și este celebrată pe 24 februarie. În 2022 Dragobetele- ziua iubirii la români pică într-o zi de joi.

De-a lungul timpului, de Ziua Îndrăgostiților s-au oferit o mulțime de cadouri diverse, însă tradiția modernă de a oferi ciocolată cadou a venit la sfârșitul anilor 1800, de la Richard Cadbury, fiul lui John Cadbury, producătorul celebru de ciocolată.

Legenda Sfântului Valentin – De ce se sărbătorește Valentines Day

Istoria Zilei Îndrăgostiților – și povestea sfântului Valentin – este învăluită în mister. Știm că februarie a fost sărbătorită de mult ca o lună a dragostei și că Ziua Sfântului Valentin, așa cum o cunoaștem astăzi, conține vestigii atât ale tradiției creștine, cât și ale antice romane. Dar cine a fost Sfântul Valentin și cum a fost asociat cu acest rit străvechi?

Biserica Catolică recunoaște cel puțin trei sfinți diferiți pe nume Valentin, toți fiind martirizați. O legendă spune că Valentin a fost un preot care a slujit în secolul al treilea la Roma. Când împăratul Claudius al II-lea a decis că bărbații singuri sunt soldați mai buni decât cei cu soții și familii, el a interzis căsătoria tinerilor. Valentine, dându-și seama de nedreptatea decretului, l-a sfidat pe Claudius și a continuat să facă căsătorii pentru tinerii îndrăgostiți în secret. Când acțiunile lui Valentin au fost descoperite, Claudius a ordonat să fie omorât.

Alții insistă că Sfântul Valentin de Terni, un episcop, a fost adevăratul omonim al sărbătorii. Și el a fost decapitat de Claudius al II-lea în afara Romei.

Alte povești despre Valentines Day sugerează că Valentin ar fi fost ucis pentru că a încercat să-i ajute pe creștini să scape de închisorile romane dure, unde erau adesea bătuți și torturați.

Potrivit unei legende, un Valentin întemnițat s-a îndrăgostit de o fată tânără – posibil fiica temnicerului său – care l-a vizitat în timpul detenției. Înainte de moartea sa, se presupune că i-a scris o scrisoare semnată „De la Valentin”.

Deși adevărul din spatele legendelor de Valentines Day nu este unul clar, toate poveștile subliniază caracterul acestuia ca fiind o figură simpatică, eroică și – cel mai important – romantică. Până în Evul Mediu, poate datorită acestei reputații, Valentin a devenit unul dintre cei mai populari sfinți din Anglia și Franța.

Obiceiuri de Valentines Day / Ziua Îndrăgostiților

În anumite regiuni din Marea Britanie, în ajunul Valentines Day, fetele îşi pun frunze de dafin sub pernă şi mănâncă doar ouă cu sare, crezând că aşa îşi vor visa peste noapte alesul.

Înainte, în Franţa, de Sf. Valentin, femeile şi bărbaţii singuri se duceau la cei pe care îi îndrăgeau şi strigau în faţa casei lor. Dacă erau respinşi, reveneau a doua zi şi ardeau pozele persoanelor care nu i-au dorit alături, scrie libertatea.ro. Între timp, obiceiul a fost interzis.

În Danemarca, de Sfântul Valentin, ghiocei presaţi sunt trimişi nu persoanei iubite, ci celor mai dragi prieteni.

În anumite ţări, există obiceiul ca femeile tinere să primească un cadou vestimentar de la un potenţial pretendent, cadou echivalent cu o cerere în căsătorie. În consecinţă, păstrarea sau refuzarea acestuia devin echivalente cu un accept sau un refuz al respectivei cereri în căsătorie.

În Ţara Galilor, în vremuri de demult, cadoul ideal prin care îţi puteai manifestă dragostea era reprezentat de … linguri. Există obiceiul ca îndrăgostiţii să sculpteze linguri din lemn pe care le dăruiau persoanei iubite în ziua de 14 februarie. Pe suprafaţă lingurilor erau sculptate motive diverse precum inimioare şi chei ce aveau o semnificaţie deosebită: “tu eşti cel care deschizi inima mea!”.

În Germania, fetele plantau într-un ghiveci mai multe cepe, fiecare cu un bilețel pe care scria numele unui băiat. Se spunea că fata se va mărita cu băiatul a cărui ceapă a răsărit prima.

Bărbaţii din Danemarca le trimit flori şi poezii femeilor de care sunt îndrăgostiţi de Valentines Day.

În Japonia, femeile sunt cele care le fac cadouri bărbaţilor pe 14 februarie. E drept că dăruiesc numai ciocolată, iar ciocolata aleasă diferă în funcţie de tipul relaţiei. De exemplu, cea normală e oferită din obligaţie şefilor, colegilor şi prietenilor, iar cea fină, iubitului, logodnicului sau soţului. O lună mai târziu, pe 14 martie, vine rândul bărbaţilor să le întoarcă femeilor din viaţa lor acest favor.

Şi în Coreea de Sud femeile le oferă ciocolată bărbaţilor. Iar ei le dăruiesc femeilor orice, mai puţin ciocolată.

În Finlanda, multe cupluri se logodesc sau se căsătoresc pe 14 februarie, însă această zi e dedicată mai mult prieteniei decât iubirii. Conform tradiţiei, e un prilej de reuniri între amici, care-şi fac cadouri simbolice.

În Italia, fetele nemăritate se trezesc dis-de-dimineaţă şi se duc la fereastră. Se spune că primul bărbat pe care-l vor vedea sau unul care seamănă cu el le va deveni soţ în decursul anului.

Cuplurile vietnameze obişnuiesc să se asorteze de Ziua Îndrăgostiţilor, adoptând acelaşi stil vestimentar şi aceleaşi culori.

Curiozități despre Ziua Îndrăgostiților / Valentines Day

Peste 50 de milioane de trandafiri sunt cumpărați în fiecare an de Valentine’s Day.

În Evul Mediu, exista obiceiul de a se extrage un bilețel dintr-o urnă, iar persoana extrasă urma să îi fie Valentinul/Valentina pe toată durata sărbătorii. Mai mult, bilețelul cu numele extras era ținut pe mâneca hainei timp de o săptămână, iar acest obicei purta denumirea de “a purta inima pe mânecă”.

De Ziua Îndrăgostiților, municipalitatea din Verona, orașul în care au trăit Romeo și Julieta, primește aproximativ 1.000 de scrisori. Bărbații cheltuie mai mulți bani pentru cadoul femeilor de Valentines Day, spre deosebire de femei. În America, în medie, bărbații cheltuie 158 de dolari pentru cadouri, în timp ce femeile doar 75 de dolari.

Cel mai popular cadou de Valentines Day este un buchet de trandafiri roșii, deoarece roșul este culoarea dragostei.

Conform istoricilor, sărbătoarea de Valentine’s Day a început în Roma Antică, sub forma unui festival păgân al fertilității, numit Lupercalia. Acest festival includea sacrificarea animalelor și biciuirea femeilor cu piele de animale, până femeile sângerau. Asta reprezenta fertilitatea femeilor.

A devenit oficial sărbătoarea iubirii în anii 1300. Sărbătoarea a fost creștinată și sărbătorită la mijlocul lunii februarie, deoarece mulți oameni considerau că sezonul de împerechere al păsărilor începea la 14 februarie. Acesta este și motivul pentru care porumbeii sunt adeseori asociați cu iubirea.

Sfântul Valentin nu a fost o singură persoană. Există bănuieli că ar fi fost două sau trei persoane diferite. Însă cel mai cunoscut „fondator” al zilei de Valentine’s Day este Sfântul Valentin, care l-a sfidat pe Împăratul Claudius al II-lea. La acel moment, Împăratul Claudius al II-lea a interzis căsătoria, deoarece considera că le distrage atenția tinerilor soldați.

Primele cadouri de Valentine’s Day au fost trimise în secolul al XV-lea. Totuși, oamenii au început să facă schimb de bilețele și scrisori doar începând cu secolul al XVII-lea. Abia din anii 1840 au început să existe felicitări de Valentine’s Day produse în masă.

Valentine’s Day reprezintă o afacere destul de mare astăzi. Aproximativ 55% dintre americani sărbătoresc Valentine’s Day și cheltuie o sumă estimată la 18.2 miliarde de dolari pe an. Din această sumă, 1.7 miliarde de dolari sunt cheltuiți numai pe bomboane. În medie, bărbații cheltuie 150 de dolari pentru Valentine’s Day, în timp ce femeile cheltuie doar 74 de dolari.

Americanii trimit 141 de milioane de bilețele de Valentine’s Day în fiecare an. De Valentine’s Day se trimit cele mai multe bilețele, cu excepția Crăciunului. Profesorii primesc cele mai multe bilețele de Valentine’s Day în fiecare an, urmați de copii, mame și soții.

Aproape 9 milioane de americani cumpără cadouri sau bilețele pentru câinii lor. Americanii nu uită nici de animalele lor de companie. Le cumpără și lor bilețele sau cadouri cu ocazia acestei sărbători.

Cel mai popular cadou de Valentine’s Day îl reprezintă florile. Florile sunt cele mai populare, urmate de ciocolată și apoi de bijuterii. Americanii trimit mai mult de 220 milioane de trandafiri în fiecare an scrie randurileevei.ro. Cele mai populare flori pentru Valentine’s Day sunt:

Trandafirul

Irisul

Crinul

Floarea-soarelui

Orhideea

Laleaua

Margareta

Gardenia

Lavanda

Hortensia

Prima cutie de ciocolată în formă de inimă a apărut în 1868. În zilele noastre, se vând peste 36 milioane de cutii de ciocolată în formă de inimă în fiecare an.

Necco Sweethearts – inimile cu mesaj – au fost inventate în 1866. Fiecare cutie are aproximativ 45 de enunțuri, incluzând „Dragoste adevărată”, „Îmbrățișează-mă” și „Ești tare”, dar acestea pot fi și personalizate. Aproximativ 10 enunțuri noi se adaugă în fiecare an.

În fiecare an se fabrică mai mult de 8 miliarde de inimi cu mesaj. Compania începe producția inimilor cu mesaj chiar după ziua de 14 februarie. Asta deoarece trebuie să aibă suficient timp să le finalizeze pe toate până la următorul Valentine’s Day. Totuși, cutiile cu inimi cu mesaj au un termen de valabilitate la raft de cinci ani.

Vânzarea de prezervative crește în februarie. Vânzările la prezervative cresc cu aproximativ 20-30% în preajma Valentine’s Day. Deloc surprinzător, în martie se cumpără cele mai multe teste de sarcină.

Dantela este printre cele mai utilizate materiale pentru decorațiunile de Valentine’s Day.

A doua cea mai populară lună pentru căsătorie. Aproximativ șase milioane de cupluri se logodesc în această zi. Februarie este a doua cea mai populară lună pentru propuneri de căsătorie, după luna decembrie.

Superstiții de Valentines Day / Ziua Îndrăgostiților

Dacă vezi o veveriţă în acea zi, mare atenţie la bărbatul cu care te vei mărită. Se crede că va fi un bărbat zgârcit şi exagerat de econom.

În cazul în care vrei să afli cine va fi viitorul tău soţ, scrie numele pretendenţilor tăi pe bucăţi mici de hârtie pe care le înrolezi în interiorul unor bile de pământ sau lut. Da-le drumul în apă şi prima bilă care va ieşi la suprafaţă este cea care conţine numele viitorului tău soţ.

Dacă tăi mărul în jumătate, numărul seminţelor pe care le găseşti în interiorul mărului îţi indică numărul copiilor pe care îi vei avea.

Dacă vei fi trezită din somn de sărutul unei persoane dragi în dimineaţa Sfântului Valentin, înseamnă că vei avea noroc în dragoste de-a lungul acelui an.

În dimineaţa Sfântului Valentin primul nume al persoanei pe care îl auzi la radio sau la tv sau îl citeşti în ziar va fi numele persoanei cu care te vei căsători.

Se spune că de Valentines Day, dacă mănânci varză aduce noroc şi bogăţie, iar rodiile aduc fertilitate.

Florile oferite în dar de Valentines Day 2022 spun multe despre sentimentele pe care le ai faţă de partener. Florile roşii simbolizează iubirea şi pasiunea, cele albe – puritatea, cele roz – simpatia, iar florile galbene simbolizează prietenia.

Nu este bine să faci cadou de Valentines Day obiecte casnice. Sunt considerate o jignire adusă iubirii.

Idei de cadouri de Valentines Day – Ziua Îndrăgostiților

Idei de Cadouri pentru Valentine’s Day – Ziua Îndrăgostiților. Vedeți mai jos câteva propuneri de daruri pentru iubit sau iubită, în funcţie de stadiul în care se află relaţia: sunteți împreună de o lună, de un an, de cinci ani, de zece ani, de douăzeci și cinci de ani, de cincizeci de ani sau nici măcar nu sunteți împreună, însă vrei să îi câștigi inima.

Idei cadouri de Ziua Îndrăgostiților: Sunteți împreună de o lună

O relaţie nouă înseamnă, într-un fel, că orice lucru este perceput ca fiind special. Putem deduce, astfel, că simpla experienţă de a fi împreună este adeseori, mult mai semnificativă decât un cadou material.

O idee mai excentrică ce s-ar potrivi în acest caz ar fi să angajezi un bucătar personal care să gătească o cină romantică la domiciliu. În absenţa unui buget permisiv, un picnic cu perne moi, fructe şi vin delicios ar trebui să aibă acelaşi efect. Tot la domiciliu.

Emma McLaughlin şi Nicola Kraus, autoarele romanului best-seller „Nanny Diaries”, care a avut parte şi de o ecranizare la Hollywood, au sugerat o sticlă de whiskey sau bourbon pentru bărbaţi şi un buchet „fabulos” de flori drept cadou pentru femei.

„Fii creativ”, au spus ele. „Nu trebuie să fie trandafiri. Care sunt culorile din apartamentul ei? Arată că eşti atent. Dar în mod sigur nu lalele. Nimic nu e mai puţin sexy decât lalelele.”

Idei cadouri de Ziua Îndrăgostiților: Sunteți împreună de un an

Un an de relaţie este cea mai bună perioadă pentru sărbătorirea Zilei Îndrăgostiţilor, consideră unii experți. Relaţiie sunt suficent de fragede încât să mai existe senzaţia de noutate, dar destul de înaintate încât să te simţi confortabil cu celălalt.

O propunere de cadou potrivit pentru perioada aceasta ar fi un masaj în cuplu oferit în dreptul şemineului, urmat de o sticlă de şampanie şi nişte fructe în ciocolată.

Experții au mai sugerat că bărbaţilor le-ar plăcea să primeasă bilete la un concert sau eveniment sportiv, în timp ce femeile ar putea fi oricând mulţumite prin nişte bijuterii alese. Sau chiar niște haine sport.

Idei cadouri de Ziua Îndrăgostiților: Sunteți împreună de cinci ani

Relaţia care a împlinit cinci ani are nevoie, de Ziua Îndrăgostiţilor, de ceva cu adevărat distractiv şi incitant, e de părere Abby Larson, fondatoarea unui site în domeniu.

„Pentru răsfăţ, comandă o limuzină care să vă ia de acasă şi să vă ducă la un restaurant nou fabulos”, a sugerat ea. „Încheiaţi seara la un bar plin de viaţă sau dansând în noapte la un club local de jazz — undeva comod şi mai puţin luminos unde să vă puteţi cuibări într-un colţ”

„Buget restrâns? Săriţi peste maşină, comandaţi o pizza în formă de inimă, apoi duceţi-vă la cel mai apropiat ring de dans, unde să vă puteţi pierde unul în braţele celuilalt”, continuă Larson.

Idei cadouri de Ziua Îndrăgostiților: Sunteți împreună de zece ani

După zece ani de relaţie, sunt foarte mari şansele ca tu şi partenerul tău să fi trecut deja de repetate ori prin toate activităţile tipice Zilei Îndrăgostiţilor, motiv pentru care în acest moment aţi putea să plănuiţi sau să cumpăraţi ceva cu adevărat semnificativ.

De exemplu, o idee bună pentru ea ar putea fi o expediţie în doi, de preferat în locul în care v-aţi cunoscut sau unde aţi sărbătorit primul 14 februarie împreună.

Idei cadouri de Ziua Îndrăgostiților: Sunteți împreună de 25 de ani

Dacă aţi ajuns la 25 de ani de relaţie, aţi putea pune la cale ceva numai pentru voi, ceva de care nu v-aţi putut bucura în linişte în ultimii ani. O surpriză frumoasă pentru partener ar fi o „evadare” de weekend, fie la o pensiune din apropiere, fie o minivacanţă în Europa.

Cuplurile care obişnuiesc să facă des călătorii s-ar putea bucura de o hartă personalizată care să conţină toate locurile în care aţi mers împreună.

Idei cadouri de Ziua Îndrăgostiților: Sunteți împreună de 50 de ani

Pentru că 50 de Zile ale Îndrăgostiţilor merită ceva cu totul deosebit, ai putea opta pentru un colier cu o singură piatră de smarald (simbol pentru dragoste, potrivit aceleiaşi Abby Larson) sau, în cazul unui buget mai redus, o cutie de bijuterii făcută de mână pe care să o umpli cu bileţele despre viaţa voastră împreună.

Alt cadou potrivit ar fi un album fotografic al istoriei relaţiei voastre, completat cu scrisori şi alte amintiri, sau un slideshow video cu un fundal muzical care să aibă o semnificaţie puternică pentru amândoi.

Idei cadouri de Ziua Îndrăgostiților: Nu sunteţi împreună (încă)

Dacă vrei să îi câştigi atenţia acelui cineva la care ţi-a rămas gândul, aceiaşi experţi sunt de părere că dulciurile sunt calea cea mai sigură spre inima lor.

„Niciodată nu poţi să dai greş cu ciocolată”, au fost de părere McLaughlin şi Kraus. „E delicioasă fără să provoace stres din cauza exagerării cu cheltuiala – sau cu declaraţiile amoroase”.

„Puţini ar refuza o cutie de brioşe făcute în casă sau o sticlă de şampanie!”, a fost de acord şi Larson.

Idei cadouri de Ziua Îndrăgostiților: Cadouri de Valentine’s Day pentru EA

– eșarfe din materiale fine, precum mătasea sau caşmirul, însoţite de broşe cu şnur de mărţişor

– ședinţă de relaxare la spa, masaj şi tratamente de îngrijire

– cină romantică

– bomboanele de ciocolată sunt cadou clasic pentru persoana iubită de Ziua Îndrăgostiţilor. Inventează un joc şi ascunde mici cadouri dulci prin casă, astfel încât, pe toată durata zilei, să fie surprins sau surprinsă de micile plăceri ale vieţii

– parfumurile, seturile de baie cu gel de duş, loţiuni sau uleiuri

– cosmetice

– bijuteriile vor fi întotdeauna printre cadourile preferate de doamne

– cutie de bijuterii

– telefon

– florile sunt întotdeauna cea mai sigură alegere atunci când sunteţi în pană de idei

Idei cadouri de Ziua Îndrăgostiților: Cadouri de Valentine’s Day pentru EL

– un smartphone

– gătește-i mâncarea preferată, cumpără-i sticla de vin preferată, ascultă cu el muzica care îi place și zâmbeste tot timpul

– un cadou de Valentine’s Day pentru bărbaţi, care poate fi utilizat acasă sau la birou, constă într-un afişaj pentru mesajele electronice. Pentru început, ai grijă să afişeze o declaraţie, cu ocazia acestei zile speciale

– un calendar personalizat de birou sau chiar unul comic

– pentru un soţ sau un iubit pasionat de tehnologia de ultimă oră, o carcasa personalizată pentru telefonul său poate reprezenta un cadou potrivit pentru Ziua Îndrăgostiţilor

– dacă adoră sportul şi aventura, fă-i cadou o lecţie de paraşutism sau o excursie către o destinaţie necunoscută

– un CD cu muzica din anul în care s-a născut sau bilete la concertul formaţiei lui preferate

– un joc de societate

Alte idei de cadouri de Ziua Îndrăgostiților

Aşadar, dacă eşti în căutarea celui mai potrivit dar pentru partenerul tău, îţi propunem câteva opţiuni cu care “să mergi la sigur”. Nu de alta, dar cele mai frumoase şi practice cadouri sunt acelea pe care le folosiţi împreună, care vă completează rutina zilnică şi vă ajută să petreceţi mai mult timp alături.

Un set de căni cu poza voastră imprimată.

Alegi cea mai frumoasă fotografie cu voi doi, te gândeşti ce mesaj ai vrea să îi transmiţi celui iubit, alegi forma şi mărimea cănilor şi în câteva zile ai unul dintre cele mai reuşite cadouri de Valentine’s Day.

În plus, va fi şi util, având în vedere că vă veţi bea cafeaua sau ceaiul împreună, asta chiar dacă, fizic, nu veţi fi mereu unul lângă celălalt.

Un tort de ciocolată Ciocolată, frişcă, fructe, tot felul de mesaje – poţi găsi numeroase idei când vine vorba despre un tort delicios pe care să îl savuraţi împreună, chiar de Valentine’s Day. Da, poate să pară un cadou banal, însă este unul dintre cele mai practice şi potrivite în acest context.

Huse de telefon sau carcase de telefon imprimate cu poza voastră Pe aceleaşi principiu cu cel al cănilor, la fel şi telefoanele pot fi personalizate cu poza voastră. Dacă ţi se pare prea mult, poţi alege varianta unui mesaj interesant, pe care amândoi să îl asociaţi cu povestea voastră.

Laboratoarele foto au o mulţime de oferte de acest gen, mai ales în perioada asta. Astfel, oriunde v-aţi duce, de câte ori vorbiţi la telefon vă veţi gândi unul la celălalt.

Un filtru şi o cană de filtrare a apei. Tot mai mulţi oameni conştientizează astăzi importanţa unui stil de viaţă sănătos. În acest context, pe lângă alimentaţie şi mişcare fizică regulată, filtrarea apei este un alt subiect important.

Dacă v-aţi decis să faceţi ceva în acest sens, tocmai pentru a avea apă curată şi proaspătă tot timpul, iată un cadou mai mult decât inspirat.

Pregătirea unui cadou făcut de tine

Pregătește-i darul cu mâinile tale. Îi vei arăta astfel cât de mult îl iubești. Poți să-i faci o cutie cu dulciuri sub formă de inimioară. Alege dulciuri de culori diferite, preferatele lui.

Pregătirea unei petreceri surpriză

Invită toți prietenii apropiați acasă la tine. Tematica petrecerii va fi roșu, neapărat. Îmbracă-te în roșu, decorează locuința în roșu. Alege melodiile care vă plac vouă. Desigur că partenerul tău nu va ști nimic despre petrecerea pe care ai organizat-o, pentru că acesta-i cadoul lui de Ziua Îndrăgostiților.

Pregătirea unui mic-dejun

Surprinde-ți iubitul de Ziua Îndrăgostiților cu un mic-dejun la pat. Deși acesta este modul prin care bărbații își răsfață iubitele, cu siguranță va fi o supriză pentru el să vadă că te-ai trezit înainte și i-ai pregătit micul dejun.

Strânge mai multe fotografii cu voi și pune-le într-un album foto. De asemenea, un cadou perfect pentru el este ceasul de mână.

Cadouri de Valentine’s Day în funcție de buget

Cadouri de Valentine’s Day pentru el

Dacă ai un buget între 20 și 100 lei, îți venim în ajutor cu următoarele idei de cadouri:

– înlocuiește-i portofelul vechi cu unul nou, de calitate;

– un breloc personalizat pentru cheia mașinii va reprezenta întotdeauna un cadou pe placul lui;

– o cravată, un cadou pentru el care nu se demodează niciodată;

– o pereche de șosete viu colorate;

– dacă iubitul sau soțul tău fumează, poți să îi oferi cadou un set format dintr-o brichetă și o scrumieră;

– butoni pentru cămașă personalizați în funcție de pasiunile lui;

– o cină perfectă pregătită acasă îl va cânta de fiecare dată;

Dacă bugetul tău este între 100 și 300 lei, îți recomandăm următoarele idei de cadouri:

– o geantă business, cadoul perfect pentru iubitul cu aspirații de business;

– un rucsac practic, de oraș sau drumeții;

– un parfum va fi mereu pe placul lui, așa că impresionează-l cu unul cât mai bun;

– o sticlă de băutură personalizată poate să reprezinte unul dintre cele mai simple, dar potrivite cadouri pentru el, indiferent că este vorba de o sticlă de vin sau una de whiskey;

– un set care va include o curea și un ceas;

– un set pentru bărbierit de lux, un cadou special cu care să-l răsfeți de Valentine’s Day;

– jocuri Play Station sau Xbox, îi vor menține mereu atenția;

Dacă ai un buget de peste 300 lei, îți recomandăm următoarele cadouri:

– un set care va include o cravată, un portofel, dar și o geantă pentru birou va fi mai mult decât perfect pentru el;

– fă-i plinul la mașină, cu siguranță nu vei da greș cu asta;

– un ceas elegant / smartwatch;

– o boxă portabilă;

– căști bluetooth cu noise canceling;

– dacă îi plac călătoriile pe munte, poți să îi oferi cadou un set potrivit pentru călătorii;

– o excursie de ținut minte;

Cadouri de Valentine’s Day pentru ea

Dacă ai un buget între 20 și 100 lei, îți recomandăm următoarele idei:

– florile vor rămâne printre cele mai simple, dar printre cele mai frumoase gesturi, așa că impresioneaz-o cu un buchet imens;

– dacă îi cunoști gusturile în materie de lectură, o carte deosebită va fi cel mai la îndemână și de efect cadou;

– o cană personalizată / cu un mesaj romantic;

– o jucărie de pluș;

– o cutie sau un suport pentru bijuterii;

– o pernă în formă de inimă sau o pătură cu model romantic, pufoasă;

– o ramă cu fotografia voastră va reprezenta o amintire de ținut minte;

Dacă bugetul tău este cuprins între 100 și 300 lei, venim în ajutor cu următoarele idei de cadouri:

– cu bijuteriile nu vei da greș niciodată. Oferă-i cadou un colier cu pendativ infinit, după preferință, o brățară, o pereche de cercei sau un inel;

– o cutie pentru ceasuri;

– produsele cosmetice sau pentru machiaj vor face întotdeauna o impresie bună;

– trandafir criogenat, va rămâne veșnic în amintirea ei;

– dacă vrei să îi câștigi inima și mai mult, atunci impresioneaz-o cu o cină romantică. Doar voi doi, într-un restaurant cochet;

– o geantă șic

– un ceas de perete romantic, cadoul perfect pentru o iubită pasionată de decor interior

Dacă bugetul tău este de peste 300 lei, îți recomandăm următoarele cadouri:

– un aspirator robot, va fi bucuroasă de un așa ajutor;

– ce poate fi mai perfect decât o vacanță în doi;

– un moment de relaxare la spa sau la salon o va face extrem de fericită;

Pregătește-i darul chiar tu. Îi vei arăta cât de mult îl iubești. Poți să îi pregătești o cutie cu dulciuri, sau chiar desertul preferat.

Cadoul de Valentine’s Day trebuie să fie simbolic și să reprezinte iubirea dintre voi. În plus, nu trebuie să așteptați această zi ca să vă dăruiți cadouri. O puteți face de fiecare dată când simțiți nevoia. Important este să vă iubiți, să vă respectați și să rămâneți împreună cât mai mult timp.

Mesaje frumoase de Valentines Day – Ziua Îndrăgostiților

De Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie, este ocazia ideală să-ți reafirmi dragostea pentru persoana iubită sau să îți dezvălui sentimentele pentru cineva care încă nu ți le cunoaște. Dacă în trecut un mesaj de amor avea nevoie de zile, poate chiar săptămâni, pentru a ajunge la destinație, în zilele noastre totul a devenit mult mai simplu.

Iar cum rolul scrisorilor și al răvașelor a fost preluat de sms-uri și de mesajele publice sau private de pe rețelele de socializare poți să îi spui persoanei iubite că o iubești în doar câteva secunde.

Ziua Îndrăgostiților: Selecție de mesaje pentru îndrăgostiți, de Valentines Day

Mesaje de Valentine’s Day pentru îndrăgostiții fericiți

Să iubeşti înseamnă să trăieşti prin celălalt, să simţi nevoia de a-i poveşti, de a-i cere un sfat, de a-i dărui. Să iubeşti înseamnă să te completezi prin celălalt. Happy Valentine’s Day!

Pentru o lume întreagă eşti o singură persoană. Dar pentru mine eşti o lume întreagă.

Nu-mi place să spun poveşti de iubire şi nici declaraţii siropoase. Cred că este mai simplu să spun TE IUBESC!

Puiului meu drag: Ce-ar fi dacă într-o zi nu ţi-aş mai privi ochii? Aş înnebuni. Şi ce-ar fi dacă într-o zi buzele nu mi le-ai mai dărui? Aş îngheţa şi m-aş topi şi aş muri. Te iubesc cu dor, al tău pentru veşnicie.

Niciodată trandafiri mai frumoşi nu înfloresc ca atunci când două inimi între ele se iubesc.

Zile în şir m-am tot gândit ce cuvânt ar fi mai potrivit să-ţi spun. Că o dulce ameţeală mă cuprinde atunci când mă gândesc la ţine. Şi acum mă pierd. Nu vreau, nu pot să mai gândesc. Pur şi simplu te iubesc şi alte cuvinte nu găsesc.

Dacă sărutările ar fi apă, ţi-aş dărui un ocean întreg. Dacă îmbrăţişările ar fi frunze, ţi-aş dărui o pădure. Dacă dragostea ar fi spaţiu, ţi-aş dărui o galaxie.

Între noi există un ocean. Pădurile şi munţii ne despart. Nu sunt superman, dar da-mi o secundă şi voi zbura peste mari şi ţări pentru a-ţi trimite dragostea mea. Ai primit-o ?

Aş vrea să fiu o lacrimă în ochiul tău, pentru a putea alunecă pe obrazul tău şi a ajunge pe buzele tale, dar nu aş vrea că tu să fii o lacrimă pe obrazul meu pentru că te-aş pierde ori de câte ori aş plânge.

Dragostea. Toată viaţă mea am auzit despre ea, am citit despre ea, am visat la ea, am plâns după ea. Acum, lângă ţine, am găsit-o!

Toată lumea ar vrea să fie ca şi Soarele, pentru a-ţi lumina viaţă. Eu aş preferă să fiu ca Luna, pentru a putea să-ţi luminez cele mai întunecate clipe.

Îmi este foarte dor de ţine, cu toate că încerc să nu mă gândesc la asta, sunt însă două momente când nu reuşesc: ziua şi noaptea.

Privesc înapoi aşteptând o regăsire, revăd şi acum chipul tău, va fi totdeauna o eternă iubire. Pentru tine, pentru mine, pentru noi.

Dragostea înseamnă să respiri, să speri, să ierţi şi să iubeşti. Dacă aş fi un nor, aş stă tot timpul deasupra ta, dacă ai fi pământ eu aş fi apă, dacă ai fi răutatea, eu aş fi puritatea. Te iubesc foarte mult şi cred că fără ţine nu aş mai putea trăi în această lume, care mi s-ar părea că ziua fără soare sau noaptea fără stele.

Încearcă să pătrunzi cu privirea dincolo de ferestrele sufletului, în depărtare şi gândeşte-te la mine, pentru că mă vei găsi oricând lângă inima ta. Te iubesc!

Pe pământ trăiesc şase miliarde de oameni, dar numai tu eşti jumătatea mea.

Sigur nu sunt cel mai simpatic bărbat din lume şi nici cel mai deştept şi nici cel mai bogat, dar sigur sunt cel mai norocos.

Dragostea constă în dorinţa de a da ceea ce este al tău altuia şi de a simţi fericirea acestuia că şi cum ar fi a ta.

Mă îndoiesc că stelele sunt de foc, mă îndoiesc că soarele se mişcă, mă îndoiesc că adevărul poate fi minciună, dar niciodată nu mă îndoiesc că te iubesc!

Te iubesc cum iubeşte pasărea , pădurea, cum iubeşte aurora, soarele, cum iubeşte floarea, rouă dimineţii. Cu tine trăiesc, exist, iubesc. Fără tine nu sunt nimic.

Visez doar la ţine… visez că vei fi mereu lângă mine. Oare visul meu se va împlini?

M-am uitat în portofel şi era gol, m-am uitat în buzunar şi am găsit doar câteva monede, m-am uitat în inima şi te-am găsit pe ţine. Abia atunci am realizat cât de bogată sunt!

Dacă viaţă ta ar depinde de dragostea pe care ţi-o port, ai fi nemuritor. Te iubesc, dragul meu!

Anul acesta m-am gândit să petrecem ziua de Sf. Valentin într-un mod curat şi sănătos. Hai să ne întâlnim sub duș!

Buzele tale par să se simtă singure. N-ar vrea să le întâlnească pe ale mele?

Într-o zi mă vei întreba ce e mai important pt mine: tu sau viaţa? Eu voi spune că viaţa, iar tu te vei supăra fără să-ţi dai seama că pentru mine tu eşti viaţa!

Vată de zahăr? NU… Sirop de căpşuni? NU… Ciocolată? NU… Nu pot găsi nimic atât de dulce că tine!

Te iubesc nu doar pentru ceea ce eşti, ci şi pentru ceea ce sunt eu, atunci când sunt cu tine.

Îmi cade o lacrimă din ochi şi nu ştiu ce e cu mine, dar un singur lucru însă ştiu mi-e tare dor de tine.

Dragostea este înţelepciunea nebunului şi nebunia înţeleptului.

Zâmbetul tău este răsăritul meu, sărutul tău este apusul meu. Îţi mulţumesc!

Iubirea înseamnă să sculptezi în inima ta chipul celui iubit şi ochii tăi să fie oglindă în care să se reflecte chipul celui iubit!

Odată mi s-a întâmplat ceva minunat. A fost un vis devenit realitate, a fost o poveste, a fost ziua în care te-am întâlnit pe tine.

Dragostea este că atunci când stai pe cimentul moale: chiar dacă pleci, urmele-ţi rămân acolo.

Dragostea e la fel că o boală pe care dacă nu o tratezi se agravează. Și ca orice floare pe care dacă nu o uzi se ofileşte.

Cine are capacitatea de a se îndrăgosti poate avea mereu încredere în iubire şi în valoarea omului de care s-a îndrăgostit!

Să nu crezi că poţi stabili cursul iubirii, căci ea dacă te consideră vrednic îţi va îndrepta ea cursul!

Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate.

Poţi să spui „Te iubesc” într-o secundă? Dacă da, dă-mi o secundă din viaţa ta, îţi voi fura un minut, te voi săruta o oră şi te voi iubi o viaţă.

Tu ai făcut culorile mai vii, frumuseţea mai pură, plăcerea mai intensă. Cu ocazia Valentine`s Day îţi reamintesc: te iubesc mai mult decât iubesc viaţa, minunea vieţii mele!

Dacă cineva m-ar întreba ce înseamnă o viaţă frumoasă, m-aş apleca asupra umărului tău, te-aş strânge în braţe şi aş spune: „Uite, asta!”.

Te iubesc pentru că îmi alungi singurătatea într-o lume plină şi aglomerată. Te iubesc pentru că fără tine e greu şi nu mă pot regăsi. Te iubesc şi sunt definiţia fericirii eterne.

Astăzi nu sunt disponibilă pentru nimic. Nu am timp să merg la muncă, nu am chef să stau să fac mâncare, nu îmi doresc să îmi fac planuri pentru mâine. Astăzi am timp şi vreau să fiu numai cu tine… să ne iubim!

Îţi mulţumesc pentru fericire, sentiment care nu ştiam că există, îţi multumesc pentru tot.

„Te iubesc” îţi spun într-o secundă, dar ca să-ţi demonstrez îmi trebuie toată viaţa!

Te iubesc oriunde, oricând, oricum. Nu e nevoie să îţi mai scriu, să îţi mai spun. Îţi arăt asta prin fiecare gest, prin fiecare mişcare, prin fiecare atingere.

Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit.

De Sfântul Valentin vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa.

Eşti cea mai frumoasă minune din viaţa mea, tu eşti dorinţa mea dintotdeauna: să iubesc, să fiu iubită! Dumnezeu mi-a îndeplinit-o când mi te-a scos în cale. TE IUBESC mai mult decât viaţa mea, tu eşti totul pentru mine! Îţi mulţumesc că-mi eşti alături la bine şi la greu îţi mulţumesc pentru „Noi” – cea mai puternică galaxie din câte există!

Aş vrea să fiu zăpadă, să mă topesc pe trupul tău, să mă evapor şi să ajung în cer, să le spun îngerilor că şi pe Pământ există Raiul. Te iubesc!

Mesaje de Valentine’s Day pentru îndrăgostiții triști

Nu dispera când soarta te apasă şi nici nu plânge de-al tău destin, căci după un chin viaţă-i mai frumoasă cum după ploaie ceru-i mai senin.

Iubirea te face să plângi când încă nu ştii ce sunt lacrimile, iubirea te face să râzi în întunecimea nopţii, purtându-ţi visele pe aripile de fum ale zărilor.

Dacă iubeşti pe cineva ierţi orice greşeală. Dacă eşti cu adevărat îndrăgostit, crezi că a greşit din dragoste.

Fericirea… e un cuvânt sublim. Iubirea înseamnă o avere, o dragoste, dar totodată şi durere. Iubirea poate fi frumoasă, dar şi furtunoasă.

Te caut în noaptea mea şi nu te găsesc, te strig şi-mi răspunde ecoul, durerea te cheamă din sufletul meu şi-mi răspunde suferinţă din inima mea. În zadar te aștept…

Eşti departe, sunt departe, totuşi nu te pot uita. Căci privirea ta frumoasă a intrat în inima mea.

Câte stele vor muri fără să simt? Câtă vreme va trece fără să te ating? Câte strigăte de dor se vor pierde-n vânt? Câte zile voi trăi cu tine-n gând!

Dacă în drumul tău spre fericire vei suferi, plânge munţilor, nu plânge omului, căci compătimirea lui e o ironie amară.

Dragostea nu este numai flori, zâmbete, iubire, ci înseamnă şi lacrimi, dorinţă, pasiune şi de aceea puţini au privilegiul de a-i descoperi puterea.

Mesaje de Valentine’s Day pentru EA

Intr-o zi ma vei intreba ce e mai important pt mine: tu sau viata? Eu voi spune ca viata, iar tu te vei supara, dar fara sa-ti dai seama ca pt mine tu esti viata!

De-ar fi universul o lume plina de femei si eu un astru printre ele, eu tot pe tine te-as alege caci esti iubirea vietii mele… te iubesc..

Cand soarta imi va spune sa parasesc pamantul, cand oameni fara mila imi vor sapa mormantul cand zile ptr mine nu vor mai exista, atunci dar nici atunci eu nu te voi uita.

Undeva cineva se gandeste la zambetul tau si se bucura de prezenta ta in viata sa. Asa ca atunci cand esti singura adu-ti aminte ca cineva undeva se gandeste la tine!

Mi-e frica sa merg cu masina atunci cand sunt cu tine. Pentru ca atunci cand sunt cu tine sunt beat de fericire si ar putea sa-mi ia permisul.

Tu esti visul meu… unicul meu vis… as vrea sa te atrag in valtoarea pasiunii sa te strang asa de tare incat TU si – EU sa devenim un singur suflet.

Daca as fi de gheata ai vedea cu ochii tai cum ma topesc cand imi zambesti, dar bine ca nu sunt pt ca altfel m-as fi topit deja.

Intr-o noapte o stea m-a intrebat: ‘De ce nu o lasi dc te face sa plangi?’ I-am raspuns:’Stea, tu ti-ai parasi cerul?’

Pentru a trai am nevoie de batai de inima. Pt asta am nevoie de o inima. Pt o inima am nevoie de fericire. Pt fericire am nevoie de tine.

A te indragosti este atunci cand ea adoarme in bratele tale si se trezeste in visele tale!

Nu stiu ce s-ar intampla cu mine daca tu nu ai exista intotdeauna imi inveselesti ziua si ma faci sa simt ca traiesc cu adevarat. Tu esti steaua mea calauzitoare care imi pazeste noptile. Nu pot decat ca te iubesc foarte mult si tu esti totul pentru mine!!!

Astept o raza sa-mi patrunda in suflet, sa ma lumineze si sa-mi spuna ‘te iubesc!’ Iar acea raza sa fie vocea ta ce ma trezeste de dimineata!

Daca nu ma gandesc decat la tine inseamna ca te iubesc? Daca te visez in fiecare noapte inseamana ca te iubesc? Daca vreau sa fiu numai cu tine singuri intr-o padure inseamna ca te iubesc? Eu cred ca te iubesc, tu ce crezi?

Ochii tai sunt facuti sa cucereasca, trupul tau e facut sa trezeasca dorintele. Toata fiinta ta e incantatoare si eu sunt cel mai norocos barbat, caci sunt iubit de tine.

Eu n-am fost in stare sa-ti scriu nici macar o poezie de dragoste, dar asta nu inseamna ca nu exista dragoste in inima mea cat sa inspire toti poetii dintr-o carte. Unii stiu sa scrie frumos, unii stiu sa cante frumos, unii sunt pur si simplu frumosi, eu sunt doar un indragostit disperat dupa tine.

Cand te strang in brate si ma intreb din ce Dumnezeu esti facuta de ma simt atat de minunat iti intalnesc privirea si inteleg ca esti plina de dragoste. Un mototol de iubire, asta esti si te-as lipi de pieptul meu pentru totdeauna si mai ales viata mi-as lipi-o de a ta, ca-n fata ochilor mei sa am doar chipul tau pentru tot restul vietii. O viata in bratele mele, spune-mi iubire dca-ti doresti asa ceva!

Cel mai bogat barbat te-ar acoperi cu cadouri, cel mai frumos barbat te-ar purta printre staruri, cel mai inteligent barbat… nici nu pot sa imi dau seama ce-ar face un astfel de barbat pentru tine, iar eu, eu sunt doar cel mai indragostit dintre barbati si acesta este darul meu.

Unele lucruri le facem zilnic, unele de doua-trei ori pe saptamana, unele o data pe an, unele nu le-am facut niciodata. As vrea atatea sa-ti daruiesc, atatea lucruri as vrea sa-ti arat sau sa le facem impreuna…! Daca ar fi posibil mi-as dori sa ma multiplic in mai multi barbati identici si sa avem impreuna grija de tine. Totusi, nu sunt sigur ca te-ar bucura prea mult o astfel de posibilitate si inteleg de ce. Chiar si eu singur sunt uneori prea mult, dar vreau sa-ti marturisesc ca esti atat de minunata incat nu m-as satura nici de o suta ca tine.

Visul meu cel mai mare: nici sa nu mai existe vise, acum te am pe tine!

Cat esti de minunata! Atat de minunata ca ti-as darui inima pentru un sarut al tau.

Daca as putea inchide timpul intr-o sticla, primul lucru pe care l-as face ar fi sa salvez fiecare zi pana cand eternitatea nu va mai fi, doar ca sa le petrec cu tine. Daca as putea face zilele sa dureze la nesfarsit, daca cuvintele ar face visele realitate, as pastra fiecare zi ca pe-o comoara si apoi le-as petrece numai cu tine. In inima mea am inchis stralucirea ochilor tai, tandretea calda a zambetului tau, vocea ta dulce, amintirile clipelor fierbinti… timpul nu pare a fi de ajuns pentru tot ceea ce vrem sa facem, dar tu esti unica cu care vreau sa-mi petrec tot restul vietii mele. Te iubesc!

Te iubesc asa de mult incat inima mea bate odata pentru tine si odata pentu mine. Ma gandesc mereu la stralucirea ta, uneori cred ca Dumnezeu a vrut sa-si arate maiestria cand te-a creat. Atingerile tale suave sunt asemeni atingerii unei picaturi de roua pe petala unui trandafir in flacara iubirii. Iubesc, iubesc, iubesc,… e totusi omenesc!

Tu esti floarea ce-mi face dimineata mai parfumata, tu esti apa ce ma potoleste de sete, tu esti lumina ce-mi lumineaza calea, esti ingerul ce-mi vegheaza noptile… Te iubesc… te iubesc pentru ca daca nu te-as iubi viata mea nu ar mai avea sens, nu ar mai avea apa, lumina,… Te iubesc Te iubesc mai mult decat iubesc marea si oceanu’… Cu multa iubire in inima!

Tu esti seara cu ochii umezi de seninul stelelor, ce tremura usor si atat de dureros in mine cand soaptele mele ti se daruie.

Tu esti un ochi deschis spre intunericul sufletului meu, sub pleoapa caruia se zbat zborurile insangerate ale viselor.

Nu pleca, mai vreau sa te privesc, vreau sa te culeg soapta de soapta, lumina de lumina, tristete de tristete, in ochii mei inaltati spre tine.

Nu pleca, mi-e sete de privirile tale, ascunzand cerul in fiecare mangaiere cu care ma imbratiseaza. Te iubesc draga mea, te iubesc cum iubesc soarele, te iubesc cum iubesc luna si marea.

TU esti pentru mine roua diminetii ce se varsa peste ochii mei trezindu-ma din somnul singuratatii. TE IUBESC

Bomboane aproape la fel de dulci ca si gurita ta. Nu-ti voi ofer diamante, ci un sincer TE IUBESC si ochii tai se vor umple puzderie de ele. Pentru cea mai minunata femeie, un buchet de trandafiri rosii, culoarea dragostei cea mai fermecatoare atunci cand apare-n obrajorii tai…

Iubita mea, nu am cuvinte, sa-ti zic ce am in minte, nu stiu cum sa-ti dovedesc, ca pe tine te iubesc si doresc, sa fim fericiti, nu plictisiti, sa ne purtam ca doi iubiti, indragostiti…, nu pot sa-ti ofer orice, dar in schimb iti dau dragoste si fericire.

Tot ce-i frumos se iubeste, tot ce se iubeste e frumos. Esti atat de frumoasa pentru ca esti atat de iubita si iti promit ca asa vei fi mereu.

Mesaje de Valentine’s Day pentru EL

Daca as fi de gheata ai vedea cu ochii tai cum ma topesc cand imi zambesti, dar bine ca nu sunt pt ca altfel m-as fi topit deja.

Tu esti visul meu…unicul meu vis…as vrea sa te atrag in viltoarea pasiunii sa te strang asa de tare incat TU si EU sa devenim un singur suflet.

Iubirea ta e singurul gand pentru care exist. Nu uita ca pentru tine traiesc. Si stii de ce? Doar ca sa te iubesc.

Daca as fii o lacrima in ochii tai m-as rostogoli pe obraz sa-ti ating buzele.Daca tu ai fi o lacrima in ochii mei nu as mai plange niciodata de frica sa nu te pierd!

Atunci cand soarele si luna se vor intalni atunci cand stelele vor cadea atunci cand oceanul va lua foc atunci si eu te voi uita… .

Daca Luna Ar Iubi Noaptea La Fel De Mult Cum Te Iubesc Eu Pe Tine .. Soarele Nu Ar Mai Rasari Niciodata !!

Esti primul meu gand inainte de a ma trezi si esti ultimul meu gand inainte de a ma culca.

Pentru iubire nu se multumeste, in consecinta n-o sa iti multumesc nici eu. Doar te iubesc sublim si nebuneste. Atat de.pur, total, nepamantesc.

Mesaje de Valentine’s Day haioase

Sunt la dietă, aşa că de Valentine’s Day poţi să-mi cumperi bijuterii în loc de bomboane de ciocolată. Te iubesc!

Dragostea pluteşte în aer. Ţine-ţi respiraţia!

Sunt un cub de gheata, alunec usor pe buzele tale calde, ma preling pe trupul tau, pe buric si ajung la…la…la…la naiba ca m-am topit.

Ursuletul meu de plus te invit sa facem dus sub cearsaf sa ne jucam, ce zici puiu` incercam?

ANUNT!!! Azi au evadat 3 maimuțe de la zoo… Una a fost găsită în parc citind un ziar, cea de-a doua a fost găsită la fast-food mâncând un hamburger iar cea de-a treia a fost găsită citind acest mesaj chiar acum.

Îmi aduc aminte cum a fost prima oara… M-am așezat pe spate, și încet încet am simțit o înțepătura, de unde a ieșit sânge cu o substanță gălbuie. Tu mai întrebat dacă ma doare, iar eu, cu ochii în lacrimi, am zis că nu, dar până la urmă n-am mai putut suporta, și am țipat. Ah! te-am scos măsea afurisită.

Dacă am fi numai noi doi pe o barca și s-ar scufunda iar pe ea s-ar afla doar o singura vesta de salvare mi-ar fi foarte dor de tine.

