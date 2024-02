Sistem de supraveghere video în comuna Cricău, cu bani din PNRR. Peste 20 de camere vor monitoriza zonele de interes

Sistem de supraveghere video în comuna Cricău, cu bani din PNRR. Peste 20 de camere de supraveghere urmează să fie montate în curând în localitățile Cricău, Craiva și Tibru, printr-o investiție de peste 440.000 de lei, finanțată prin PNRR. Camerele vor fi monitorizate printr-un dispecerat, ce urmează să fie amenajat în clădirea Primăriei.

Primăria Cricău a lansat vineri, 16 februarie, în SEAP, o licitație pentru înființarea unui sistem inteligent de supraveghere video în comună.

Valoarea totală este estimată la 441.253 de lei, fără TVA. Investiția este finanțată prin Planul Național de Redresare și Rezilieță – PNRR.

Potrivit documentației, sistemului de supraveghere video este necesar pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în comuna Cricău.

Sistemul video de supraveghere are rolul de a proteja populația împotriva faptelor antisociale, de a aduce un plus de liniște și confort psihic în rândul celor care știu că sunt protejați într-un fel. Ideea instalării unui astfel de sistem este de a ajuta autoritățile să intervină eficient, să ofere probe concludente, să ajute persoanele aflate în dificultate, fie că e vorba de criminalitate sau situații de urgență: incendiu, accident, stare de sănătate, inundații, etc.

Sistem de supraveghere video în comuna Cricău

„Softul sistemului permite definirea zonelor private, astfel încât camera să nu înregistreze acolo unde nu este permis, sau unde nu se dorește.

Spre exemplu, în vecinătatea camerei se află o proprietate privată, iar proprietarul nu dorește să fie filmată acea zonă.

Astfel, se respectă dreptul la viața privată a oricărui cetățean, conform Constituției.

Pe domeniul public însă, nu poate fi vorba de o încălcare a dreptului la viață privată, întrucât camerele video urmăresc faptele antisociale, situațiile de urgență, prevenirea criminalității, etc., nicidecum aspecte private din viața oamenilor (cu cine se plimbă, pe unde, la ce oră, etc.)”, se precizează în documentație.

Cine va avea acces la înregistrări

„Probele video vor fi obținute de la dispecerat cu cerere scrisă, oficială din partea structurilor abilitate legal în acest sens, pentru a soluționa sau clarifica anumite aspecte cercetate sau pe rol.

Astfel, cetățenii nu au acces la înregistrări decât prin intermediul organelor de cercetare și numai în cazul unor evenimente antisociale, situații de urgență, nicidecum prin cererea lor directă și în aspecte personale sau private”, se mai precizează în documentație.

Proiectul prevede și amenajarea unui dispecerat de supraveghere video.

Acesta se poate amenaja în aceeași clădire a Primăriei din comuna Cricău, la parter, într-o incintă distinctă cu intrare separată cu o suprafață de aproximativ 16 mp.

Sistem de supraveghere video în comuna Cricău: locațiile în care vor fi amplasate camere

Locațiile prevăzute pentru amplasarea camerelor video de supraveghere, în comuna Cricău:

Tibru: intrare în localitate intersecție Școală intersecție Preja M. nr. 128

Craiva: intersecție localitate stație pompare intersecție Școală intersecție Adam N.

Cricău: intersecție Pârăul Cingăului Stația de epurare Baza sportivă intrare localitate Novăceanu intersecție Corodeanu intersecție Biserică intersecție Bălășan T. intrare localitate Drăgan D. intersecție Burja L.



În total, în sistem urmează să fie integrate 21 de camere video fixe, de 5 MP.

