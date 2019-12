Superstiții de Revelion și Anul Nou 2020. Ce este bine și ce nu trebuie să faci în noaptea dintre ani

S-a încheiat încă un an, iar majoritatea dintre noi ne gândim măcar cu speranţă la ceea ce ne aduc zilele care urmează, reunite în calendar sub numărul 2020. Este vremea în care fiecare dintre noi ne recapitulăm ce am făcut bine şi ce am putea îmbunătăţi, în care familiile şi prietenii se reunesc pentru a-şi împărtăşi poveşti şi îşi fac planuri pentru ceea ce o să fie.

Este momentul în care ne readucem aminte o parte dintre obiceiurile împământenite despre „ce este bine şi ce nu este bine să faci în noaptea dintre ani”.

În noaptea de Revelion se schimbă vechiul cu noul, anul „bătrân” este înlocuit cu unul nou, „tânăr”, iar dorinţele pentru bunăstare, fericire şi sănătate se regăsesc în cazul fiecăruia dintre noi.

Obiceiuri, tradiţii, superstiţii despre ce „este bine” să faci de Anul Nou 2020:

– fetele nemăritate pun într-un vas cu apă busuioc, o ramură de măr şi o monedă, pentru a visa în noaptea respectivă pe cel cu care „le este sortit” să se căsătorească;

– în noaptea de Revelion, la ora 00.00 sau imediat după, ţineţi aproape ce doriţi mai mult pentru anul viitor: bani pentru bunăstare, persoana iubită pentru noroc în dragoste, paharul cu şampanie pentru veselie;

– noaptea de Revelion trebuie petrecută cu zgomot, pentru alungarea spiritelor rele;

– gândiţi-vă la o dorinţă, în noaptea de Revelion ar avea cele mai multe şanse să se împlinească şi purtaţi ceva roşu, pentru noroc;

– pe masa de Anul Nou să fie o ramură de vâsc, pentru a atrage norocul; recomandate, ca feluri de mânare de consumat în noaptea de Revelion, sunt preparatele din carne de porc şi linte;

– prima persoană care vă bate la uşă în prima zi din an trebuie primită în casă, pentru că se spune că ar fi bine ca un om să intre, nu să iasă primul din locuinţă; ar trebui să fie bărbat brunet, care aduce noroc şi nu femeie blondă sau roşcată, care ar aduce ghinion;

– dacă doriţi să aveţi succes la serviciu, este bine ca în prima zi a anului să faceţi ceva în legătură cu ocupaţia;

– să aveţi locuinţa curată, în prima zi a noului an, să aveţi geamuri sau uşa deschisă, în noaptea de anul nou şi o lumânare sau o lumină aprinsă până în dimineaţa de anul nou;

Ce nu este bine sau ce aduce ghinion de Anul Nou:

– să se spele rufe, să se coasă, să se tricoteze;

– să intraţi în noul an cu datorii sau fără bani la voi; de asemenea, nu este bine să împrumutaţi bani sau alte lucruri;

– să se agaţe calendarul pe perete înainte ca anul nou să înceapă ori să se întoarcă fila înainte ca ziua sau luna să se încheie;

– să aruncaţi lucruri din casă în prima zi de an nou, inclusiv gunoiul;

– să spargeţi ceva, să plângeţi sau să strănutaţi în noaptea de Revelion sau în prima zi din an

– să gătiţi sau să consumaţi mâncare din carne de pasăre, în noaptea de Revelion; se spune că norocul se risipeşte, asa cum găina scormoneşte şi împrăştie pământul;

– să dormiţi mult de 1 ianuarie; se spune că, de Sfântul Vasile, cine doarme mult va fi somnoros tot anul;

– să maturaţi ori să adunaţi grâu sau orez.

Vezi cele mai interesante video Alba24.ro