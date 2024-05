Un om al străzii din Alba Iulia, condamnat la închisoare cu executare. Fapta pe care a comis-o a oripilat cetățenii din oraș

Un om al străzii din Alba Iulia va merge la închisoare pentru șase luni. Este vorba despre un tânăr care își facea veacul pe străzile din oraș, în special prin zona de centru a orașului.

În data de 15 mai 2024, magistrații din Alba Iulia au decis că bărbatul va sta la închisoare pentru jumătate de an. Fapta pentru care a fost condamnat este de ultraj contra bunelor moravuri.

Alături de el a fost trimis în judecată și un al om al străzii, dar, până la sentința de la Judecătoria Alba Iulia, a decedat.

Fapta pe care cei doi au comis-o a oripilat la momentul respectiv opinia publică. Este vorba despre un act sexual întreținut de cei doi, în public, pe o bancă din centrul orașului.

”În fapt, la data de 26 mai 2022, în jurul orei 20.30, în timp ce se aflau pe o bancă din centrul orașului, inculpaţii au întreţinut un raport sexual oral”, au notat magistrații.

Momentul a fost surprins și a circulat pe mai multe pagini de socializare și grupuri de WhatsApp din oraș.

Închisoare cu executare

Magistrații au notat că ”inculpatul are studii 6 clase, nu are un loc de muncă şi nici un domiciliu stabil. În ceea ce priveşte comiterea faptei, se are în vedere aceea că a avut loc într-un spaţiu public, la o oră la care încă era lumină afară, astfel încât cei doi puteau fi observaţi de către trecători, fapt care s-a şi petrecut”.

Judecătorii din Alba Iulia au considerat că bărbatul trebuie să își execute pedeapsa în regim de detenție.

Drept urmare, l-au condamnat la pedeapsa închisorii de 6 luni cu executare în regim de detenţie.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

