Un tânăr din Ocna Mureș care se plimba pe bicicletă, pe o stradă din oraș a fost oprit de polițiști. Ce a urmat

An de an, de Crăciun, copiii din cele mai îndepărtate cătune din Apuseni îl așteaptă pe Moș Crăciun. Însă cum drumul este greu și aproape imposibil de ajuns cu mașini normale, Moșul are ajutoare de nădejde.

De fiecare dată cu o săptămână înainte de serbările de iarnă, liniștea văilor din Apuseni este tulburată de un sunet: cea a mașinilor 4 x 4, mașini de offroad încărcate cu daruri și produse pentru cei izolați în munți.

Este vorba despre o acțiune umanitară pe care pasionații de offroad de la OffRoad Apuseni o fac de două ori pe an: de Paște și de Crăciun.

În urmă cu un an, reporterii alba24.ro au fost alături de băieți într-o campanie umanitară de Paște, în care au văzut cum cei din grup se organizează și ajung în cele mai izolate localități din munți.

Acum, de Crăciun, băieții s-au organizat și au mers iara la cei izolați de societate. Fie că sunt copii, elevi, sau bătrâni, băieții de la OffRoad Apuseni nu uită pe nimeni.

Organizarea începe cu cel puțin o lună înainte de acțiunea propriu zisă. Se strâng bani, donații din partea celor din club, dar și a altor persoane care vor să ajute. Se fac liste cu cei la care vor ajunge, iar apoi se achiziționează produsele.

Cu ocazia acțiunii care a avut loc sâmbătă, 17 decembrie, 65 de copiii elevi, care parcurg și zeci de kilometri până la o școală, au fost îmbrăcați de iarnă din cap și până în picioare.

Sunt haine și încălțări noi pe care cei din grup le cumpără pe mărimi pentru elevi. Bogdan Furdui, președintele clubului a precizat pentru alba24.ro, că doar hainele și încălțările au costat 15.000 de lei.

Dis de dimineață, cei din grup au plecat cu 13 mașini de teren.

Au ajuns prin Mogoș, Bucium, Abrud, Roșia Montana, Sohodol, Bistra, Lupșa, Poiana Vadului, Scărișoara. Au împărțit pachete consistente cu produse pentru 26 de familii și au dus hainele pentru cei 65 de elevi din satele izolate.

”Toate cazurile ne impresionează de fiecare data. Sunt copii olimpici crescuți de bunici, copii cu probleme de sănătate, bătrâni uitați de lume care se bucură mult de prezența noastră”, a mai precizat Bogdan.

Și așa este, cei mici dar și cei mari izolați de lume, ies la poarta casei când de la depărtare aud motoarele turate ale pasionaților de 4 x 4, motoare care vestesc că sunt aproape de ei și le vor aduce o bucurie în prag de sărbători.