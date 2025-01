Un virus des întâlnit ar putea declanșa boala Alzheimer. Concluziile unor cercetători

Un virus des întâlnit ar putea declanșa boala Alzheimer. Descoperirea a fost făcută de cercetătorii de la Universitatea de Stat din Arizona.

Acest virus este citomegalovirusul (CMV), care face parte din familia herpesului și se transmite prin fluide corporale, cum ar fi saliva, sângele sau laptele matern. Studiile arată că aproape toți oamenii de până la 80 de ani au anticorpi care dovedesc că au intrat în contact cu acest virus, potrivit Mediafax.

Reacție a sistemului imunitar

Cea mai importantă descoperire este că virusul poate ajunge la creier printr-o cale biologică, prin nervul vag, cunoscut și sub denumirea de „axa intestin-creier”. Odată ajuns în creier, virusul poate provoca o reacție a sistemului imunitar și contribuie astfel la apariția bolii Alzheimer.

„Considerăm că am identificat un subtip specific al bolii Alzheimer, care ar putea afecta între 25% și 45% dintre persoanele diagnosticate cu această afecțiune”, spune Ben Readhead, cercetătorul principal al studiului.

Posibile tratamente și implicații viitoare

Această descoperire ar putea deschide calea către noi tratamente. În prezent, cercetătorii lucrează la dezvoltarea unui test de sânge care să identifice rapid prezența activă a virusului în intestin. Astfel, pacienții diagnosticați ar putea beneficia de tratamente antivirale pentru a preveni apariția bolii.

Este important de menționat că nu toți purtătorii virusului vor dezvolta Alzheimer. Legătura a fost observată doar în cazul unui grup restrâns de persoane cu infecție intestinală cronică cauzată de CMV.

Studiul, publicat în revista științifică „Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association”, s-a bazat pe analiza țesuturilor donate de 101 persoane, dintre care 66 au fost diagnosticate cu Alzheimer, conform Science Alert.

