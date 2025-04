VIDEO REPORTAJ Viața în spatele gratiilor: Incursiune în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud. Unde mănâncă și dorm condamnații

Penitenciar: Loc în care sunt deținute preventiv persoanele arestate, sau în care acestea își execută pedeapsa penală. Aceasta ar fi definiția din DEX a unei închisori. În realitate, un penitenciar este un mic oraș care se autoguvernează după o serie de reguli bine stabilitate și care dacă sunt încălcate există sancțiuni.

Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud este un oraș în miniatură. De la director, angajați și până la deținuți, toți urmează un set de reguli de la care nu se abat, altfel s-ar putea instala haosul. Fiecare are un rol bine definit indiferent de care parte a gratiilor se află.

Deținuții trebuie să respecte regulile, iar polițiștii de penitenciar să le pună în aplicare.

Totul este calculat și se face după o procedură clară. Reporterii alba24.ro au mers pentru a vedea cum arată lumea din spatele porții masive de metal, a zidurilor înalte care se termină în sârmă ghimpată și celulelor care se închid.

Circuite foarte clare și control drastic pentru toată lumea

În Penitenciarul Aiud sunt închise sute de persoane private de libertate. Aceștia deși sunt închiși au parte de o serie de drepturi: de la vizite, la activități, locuri de muncă și participarea la slujbe religioase.

În penitenciar poți ajunge doar din câteva ipostaze: fie ești arestat preventiv, sau condamnat la închisoare cu executare, fie ești angajat al instituției, sau doar vizitator.

Dacă pentru prima categorie cea de deținut, șederea în penitenciarul Aiud este una de durată, de la câțiva ani, la zeci de ani, pentru vizitatori există un set clar de reguli.

Totul rămâne în afara zonei de detenție. Cei care intră în Penitenciar nu au voie cu obiecte electrice sau electronice, de la ceasuri smart, la telefoane.

Pentru a ajunge în zona de detenție, trebuie să treci prin mai multe filtre și verificări. Nici polițiștii de penitenciar nu au voie să aibă telefoane la ei în zona de detenție, doar în zona administrativă.

Sectorul de vizite: de la ”vorbitor” la spațiul de vizite intime

În funcție de regimul de executare al pedepsei, deținuții au parte de vizite din partea familiei sau aparținătorilor. Există trei timpuri de vizite: cele la vorbitor, unde deținuții stau în fața unui geam de sticlă și vorbesc printr-un telefon cu persoana din fața sa.

De asemenea, există sectorul de vizite la masă. Acolo deținuții pot sta la masă cu cei care îl vizitează. Mai mult de atât, polițiștii de penitenciar au amenajat și un spațiu pentru copii. Mai exact, pentru copiii deținuților care își vizitează tații închiși la Aiud.

Pentru deținuții căsătoriți sau care trăiesc în concubinaj există și camere de vizită intimă. Astfel de vizite se oferă la câteva luni și durează undeva la trei ore.

Mai mult de atât, pentru ce care au rude care nu pot ajunge fizic la închisoare există un sistem de ”vizită online” care se realizează pe platforma Skype.

Blocul alimentar

Un alt sector foarte important pentru închisoare este blocul alimentar. Mai exact, bucătăria închisorii. Mâncarea se prepară în schimburi, iar activitatea începe la ora 4.30, în fiecare dimineață.

Mai mulți deținuți lucrează în bucătăria în care se pregătește mâncarea pentru toată închisoarea. Există mâncare pentru diferite tipuri de deținuți. Fie în funcție de convingerea religioasă, fie în funcție de starea de sănătate.

Înhisoarea propriu zisă

Reporterii alba24.ro au fost conduși de reprezentanții închisorii într-un corp de detenție. Este vorba despre un corp de detenție construit în perioada imperiului habsburgic.

Este o zonă pentru deținuții cu regim închis, în care stau 120 de persoane. Atmosfera este una sumbră și rece în interiorul clădirii. În timp ce urci scările îți dai seama de modul în care clădirea este construită. Pereți foarte groși din beton și cărămidă, iar toate spațiile dintre scări acoperite cu o plasă groasă din metal.

Când ajungi pe un etaj de detenție vezi pentru prima dată gratiile de fier. Clasicele gratii de fier ce formează uși și ”ziduri” ce nu pot fi trecute decât cu acordul polițiștilor.

O celulă din Penitenciarul Aiud

Un loc mic, în care există doar un pat supraetajat, cu un mic spațiu pentru bagaje și un grup sanitar. Atât. Într-o parte un geam cu gratii groase este singura legătura a deținuților cu lumea de afară. Pe un perete, într-un colț se află un televizor.

Deși pare greu de crezut că poți supraviețui într-un asemenea spațiu, polițiștii de penitenciar de la Aiud spun că foarte mulți dintre cei care ajung în Penitenciar se adaptează atât de bine, încât nu pot funcționa în libertate și comit fapte pentru a se reîntoarce în sistemul penitenciar.

Biserica, locul în care și deținuții plâng

Pedeapsa lumească este foarte diferită de cea spirituală. Cei ce se află închiși în Penitenciarul Aiud au păcătuit în societate. Mai exact au încălcat grav reguli, iar pentru asta execută o pepdeapsă, fie ea de un an, sau chiar de zeci de ani.

Însă, parte din ei au parte și de pedeapsa spirituală, mai ales dacă sunt credincioși. Drept urmare, apelează la cei ce țin legătura cu Dumnezeu, preoții. Iar legătura din Penitenciarul Aiud este preotul Marius Soponaru.

Acesta ține slujbele, dar face și cea mai grea parte pe care un preot o poate face: spovedania. Iar o spovedanie în Penitenciar este foarte diferită de una dintr-o biserică de cartier sau de la sat.

În Penitenciar sunt oameni care au facut rău altor oameni, sau chiar le-au luat viața, iar asta în timp îi macină.

Reintegrare și corectare

Până la urmă Penitenciarul nu este un loc în care doar deținutul stă închis și numără zilele până când va fi eliberat. Un penitenciar este un loc în care se încearcă educarea și reintregrarea în societate a unui deținut, iar aici intră în joc cei de pe compartimentul de reintegrare.

Fiecare deținut are parte de un plan stablit de către educatorii din penitenciar. Mai exact, o echipă formată din psihologi, educatori și asistenți sociali analizează deținutul și identifică ce probleme are, ce nevoi are, dar și ce aspecte pot fi corectate, sau nu la el.

Situație nouă pentru sistemul Penitenciar

Sistemul Penitenciar din România se confruntă cu o situație nouă și care va deveni în curând o provocare: noul val de deținuți. Este vorba despre persoane închise pentru fapte legate de traficul sau consumul de droguri.

O bună parte dintre cei ajunși în ultimii ani în Penitenciarul Aiud fie au comis infracțiuni sub influența drogurilor, fie au fost implicați în traficul de droguri.

Este o situație care va afecta întrega societate, dar și sistemul penitenciar.

