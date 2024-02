VIDEO: Un autoturism a luat foc la Alba Iulia. Proprietarul a încercat să îl stingă, dar a fost nevoie de intervenția pompierilor

Detașamentul de pompieri Alba Iulia a intervenit în noaptea de sâmbătă spre duminică pentru localizarea și stingerea unui incendiu în municipiul Alba Iulia.

Este vorba despre un incendiu izbucnit la un autoturism, au transmis reprezentanții ISU Alba.

Incidentul s-a produs pe Strada Sliven, în jurul orei 01:30.

Proprietarul acesteia spune că a ieșit cu mașina pentru 15 minute, până la un prieten iar la întoarcere a observat că iese fum de sub capotă.

A deschis capota și a văzut că plasticul de la protecția motorului luase foc. A observat că focul se extindea.

Imediat a folosit extinctorul din dotarea mașinii.

”Flacăra nu a fost mare dar se tot extindea și dacă nu veneau pompierii ardea cu totul. Am folosit extinctorul meu și am mai oprit pe cineva, noroc că a fost un prieten și am dat și cu al doilea exctinctor dar fumega în continuare, așa că am chemat pompierii” a declarat proprietarul mașinii, pentru Alba24.

La fața locului a fost trimisă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Potrivit pompierilor la sosirea lor la locul producerii evenimentului, incendiul se manifesta la compartimentul motor al mașinii doar cu degajare de fum, fără flacără vizibilă.

