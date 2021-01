VINERI: „Carnavalul iernii”, o tradiție care se păstrează la Sebeș. O parte din activități se vor desfășura în mediul online

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Biblioteca Municipală „Lucian Blaga” Sebeș au lansat, și în acest an, o invitație de suflet la “Carnavalul iernii”. Este o tradiție care s-a păstrat la Sebeș, chiar dacă, din cauza pandemiei, mare parte din activități au fost transpuse în mediul online pentru a-i proteja pe micii noștri participanți.

Vineri, 29 ianuarie 2021, pentru câteva ore bune, personaje din basme, povești şi desene animate celebre, cum sunt Spiderman, Batman, Elsa și Aladin, își dau întâlnire pe paginile de facebook ale Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeş.

„Prin acest proiect, ne propunem să facem mediul online mai primitor, mai prietenos, să determinăm copiii să socializeze și să se bucure de provocările anotimpului rece”, au transmis reprezentanții Primăriei Sebeș.

Preșcolarii și elevii creativi de la Școala Gimnazială nr. 2 Sebeș (clasele pregătitoare A și B, clasele I-a B, I-a C, a II-a B, a II-a C, a IV-a C), grupa mare de la Grădinița cu predare în limba germană „Heidi” Sebeș, membrii corului ”Do Re Mi” al Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș își vor etala măștile hazlii și costumele originale, în cadrul programului, între orele 12.00 – 18.00, așteptând cu emoție și nerăbdare, aprecierile (like-urile) dumneavoastră.

„Vă reamintim că patinoarul cu acces gratuit, amplasat în Parcul Tineretului din Sebeș, va fi funcțional până la finele vacanței intersemestriale (7 februarie 2021), accesul fiind condiționat de portul măștii de protecție și de respectarea regulilor de distanțare fizică stabilite de instituțiile abilitate să protejeze sănătatea publică”, au mai transmis reprezentanții Primăriei.

Evenimentele vor fi transmise online, pe paginile de Facebook ale Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș și Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș.