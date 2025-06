Zara Negură, eleva Colegiului Lucian Blaga din Sebeș, MEDIA ZECE la BAC: A învățat un an în SUA. O poveste despre ambiție

Zara Negură, eleva Colegiului Național ”Lucian Blaga” din Sebeș a obținut media zece la Examenul de Bacalureat din 2025. Povestea elevei din Sebeș este una despre ambiție și mult bun simț, iar asta se vede din educația pe care a primit-o, în special din partea părinților.

Zara nu numai că a obținut media zece la examenul de BAC din acest an, dar ea are o poveste specială. Timp de un an, în timpul liceului, a fost bursieră a programului FLEX, un program care le permite elevilor de liceu să meargă timp de un an în SUA și să învețe la o școală de stat alături de elevi americani.

În SUA a studiat la colegiul din Richmond, Maine, într-o clasă de elevi americani.

Întoarsă în țară, eleva din Sebeș a fost nevoită să recupereze toată materia pe care a pierdut-o în țară, timp în care a fost elevă în SUA. În țară, la Colegiul Lucian Blaga din Sebeș a fost chiar șefă de promoție, cu media 9.96 pe cei patru ani de studiu.

”A fost greu să recuperez, se poate dacă ai un țel și dacă muncești foarte mult”, a declarat Zara pentru Alba24.ro. Acesta a dat bacul la Limba și Literatura Română, Matematică și Fizică.

A avut un pic de emoții la Română deoarece este o materie subiectivă din punct de vedere al corecturii, dar i-a plăcut foarte mult Harap Alb și a știut ce să scrie.

Pe viitor vrea să își continue studiile în străinătate. Mai exact ar vrea să ajungă în Irlanda să studieze Ingineria și nu orice fel inginerie, ci inginerie biomedicală deoarece vrea să ajute oamenii.

Timp de un an a trăit visul american

Timp de un an Zara a trăit visul american, varianta pentru elevi.

Eleva din Alba a fost prezentă în studioul alba24.ro unde a vorbit cu reporterii ziarului despre experiența sa peste Ocean, dar mai ales ce diferențe a văzut între sistemul de educație din România și cel din SUA.

Cu Zara reporterii ziarului au vorbit și în 2023, chiar înainte să plece în SUA. Într-un an departe de casă, într-o cultură pe care nu o cunoștea decât din cărți, filme și de pe internet, Zara s-a maturizat rapid.

A fost găzduită în casa unei familii din SUA

A trăit pentru un an într-o cultură total diferită, într-o familie de americani. Pentru ca asta facilitează programul FLEX. Cei care merg în program sunt cazați la o familie din orașul respectiv. Acolo, timp de un an sunt angrenați în viața de zi cu a unui elev american.

Cel mai mare șoc cultural: școala

Școala a fost cel mai mare șoc cultural pentru Zara. Mai exact sistemul de învățământ care este bazat pe elev și nu invers. Un sistem care îl lasă pe elev să își aleagă materiile pe care vrea să le studieze.

Însă mai mult de atât a descoperit că profesorii sunt foarte implicați în activitățile extra. Spre exemplu profesoara Zarei de fizică era și antrenorul echipei de ”cross country”.

În SUA a descoperit că se pune foarte tare accentul pe sport și activități făcute de elevi în timpul liber.

Impresionați de bagajul de informații pe care îl are un elev din România

Povestea unei exeperiente de acest gen are două parți. Una în care Zara a descoperit sistemul de învățământ american, dar și profesorii din SUA care au văzut câte informații are un elev din România.

Atât pe partea cu cultură generală, dar și bagajul de informații pe care un elev de clasa a XI-a îl are.

Sistemul mult mai digitalizat și foarte multe dezbateri pe subiecte

O mare diferență simțită de eleva din Alba a fost modul în care este predată materia. În loc de dictări interminabile elevii din SUA primesc materia în mod aplicat.

Profesorii se folosesc de tehnologie, de zona digitală pentru predat și mai ales de ideea că elevul trebuie să plece din clasă cu informația deja dobândită.

Mai mult de atât învață prin diferite jocuri interactive. Un alt aspect important este dezbaterea pe subiecte, unde elevul este încurajat să discute pe baza unui subiect și să emită păreri.

Asta în constrast cu sistemul românesc care îl obligă pe elev să tocească zeci de pagini de compuneri sau informații, iar apoi să le redea ca un papagal fără să fi dobândit vreo informație necesară.

