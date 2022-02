Adeverința de vechime în muncă: ce trebuie să conțină. Ce faci dacă angajatorul nu o poate elibera sau dacă firma a fost radiată

Adeverința de Vechime în muncă reprezintă instrumentul de atestare a vechimii în muncă, după desființarea Carnetului de Muncă. De la data de 01.01.2011, nu se mai întocmesc carnetele de muncă pentru angajați, evidența muncii realizându-se în format electronic, cu ajutorul Registrului General de Evidență a Salariaților (Revisal).

Adeverința de vechime în munca pentru perioada ulterioară anului 2011 se eliberează în condițiile art. 34 alin. (5) din Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (5) din HG 905/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Cine eliberează adeverința de vechime în muncă

Potrivit art. 7 alin. (5) din HG 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariaților, la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligația să îi elibereze acestuia o adeverință care sa ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, precum și un extras din registru.

În adeverință trebuie menționat salariul de bază brut stipulat în contractul individual de muncă și înregistrat în registrul general de evidență a salariaților ( REVISAL).

Reguli generale pentru completarea adeverinței de vechime în muncă 2022:

1. Angajatorii sunt obligați să înființeze și să transmită către inspectoratul teritorial de munca registrul general de evidenta a salariaților.

2. Angajatorii sunt obligați sa elibereze salariatului sau fostului salariat copii ale documentelor existente în dosarul personal și copii ale paginilor din registrul electronic cu înscrierile referitoare la persoana, împreună cu un document care sa ateste activitatea pe care acesta a desfășurat-o, pe ce durata, cu ce salariu, cu ce vechime in munca, in meserie si in specialitate.

Aceasta trebuie eliberata în MOD OBLIGATORIU la încetarea contractului individual de muncă( CIM), indiferent dacă salariatul a solicitat-o sau nu.

Art. 34 in Codul muncii prevede următoarele: „La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat sa elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurată de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate”.

3. În situația în care angajatorul nu poate elibera adeverința de vechime în munca, aceasta poate fi solicitata de către beneficiar la inspectoratul teritorial de munca pe raza căruia activează angajatorul/fostul angajator.

MODEL ADEVERINTA VECHIME 2022

Model adeverință vechime DOCUMENT PDF: Model adeverinta pt vechimea in munca si specialitate

Ce taxă se plătește la eliberarea adeverinței de vechime?

Angajații pot cere și un extras din Revisal de la inspectoratele teritoriale de munca dacă angajatorul nu poate elibera acest extras. Inspectoratele de munca eliberează extrasul din Revisal din care sa rezulte activitatea desfășurată la angajator, în calitate de salariat, în cel mult 15 zile de la data solicitării.

Eliberarea adeverințelor de vechime se face în baza unei cereri scrise si se supune unei taxe anticipate de 20 lei conform Ordin nr.826/2014 al MMFPSPV.

Eliberarea adeverinței de vechime se eliberează în termen de 15 zile de la data depunerii cererii.

Ce informații trebuie să conțină adeverințele de vechime în muncă?

Dacă ești salariat în mediul privat, nu există un formular tip pentru Adeverința de Vechime în muncă, însă este recomandat ca aceasta să conțină informații precum:

Date identificare salariat;

Date identificare Contract individual de muncă, pe baza căruia se atestă vechimea (numărul și data încheierii lui);

Durata activității salariatului;

Funcția, respectiv funcțiile ocupate de salariat;

Schimbările suferite de Contractul individual de muncă (încheiere, modificare, suspendare, încetare);

Valoarea salariului de bază, inclusiv sporurile care intră în calculul punctajului mediu anual;

Vechimea în muncă, în meserie și în specialitate;

Perioadele de concediu fără plată;

Absențele nemotivate de la serviciu.

Dacă ești salariat în mediul bugetar, formularul tip pentru Adeverința de Vechime în muncă este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (cu modificările și completările ulterioare).

Cum obții Adeverința de Vechime în muncă?

Conform Hotărârii Guvernului României nr. 905/2017 privind Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal), poți obține Adeverința de Vechime în muncă astfel:

Adeverința de Vechime în muncă îți este eliberată de angajator, la data încetării Contractului Individual de muncă, însoțită de un Extras (Raport per salariat) din Revisal, datat și certificat pentru conformitate.

Adeverința de Vechime în muncă îți este eliberată de angajator, oricând, la cerere, tu având acest drept, oferit de lege, ca actual sau fost salariat.

Poți solicita, de asemenea, un extras (Raport per salariat) din Revisal, datat și certificat pentru conformitate. Durata de acordare pentru Adeverința de Vechime în muncă, respectiv pentru Extrasul din Revisal este de maximum 15 zile de la data solicitării.

Ce faci dacă angajatorul nu îți poate elibera adeverința de vechime în muncă

În cazul în care angajatorul se află în imposibilitatea de a-ți elibera Adeverința de Vechime în muncă sau Extrasul din Registrul General de Evidență a Salariaților (Revisal), poți solicita Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM), eliberarea Extrasului din care să rezulte activitatea desfășurată la respectivul angajator, în calitate de salariat.

ITM îți eliberează documentul, în baza registrului electronic transmis de Angajator, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării, tariful fiind 20 lei per document, conform Ordinului MMFPSPV Nr. 826/2014 (cu modificările și completările ulterioare).

Cum dovedești vechimea în muncă în cazul în care ai fost angajat într-o firmă care ulterior a fost radiată?

Dacă documentele ce îți dovedesc vechimea în muncă au fost întocmite dar nu le deții, te adresezi deținătorului autorizat al arhivei angajatorului (în cazul firmelor radiate).

Acesta este reprezentat, conform Legii Nr. 16 din 2 aprilie 1996 (republicată), de un operator economic autorizat în prestarea de servicii arhivistice, datele de identificare ale acestuia putând fi furnizate de către Arhivele Naționale (ANR), Serviciile Județene ale Arhivelor Naționale sau Serviciul Municipiului București al Arhivelor Naționale.

În cazul în care acesta refuză să îți elibereze copii ale documentelor deținute și adeverințe care să ateste înscrierile existente în aceste documente, îl poți acționa în judecată. Instanța judecătorească îl poate obliga pe acesta să îți elibereze o adeverință constatatoare a raportului de muncă. (astfel cum a decis Înalta Curte de Casație și Justiție ÎCCJ prin Decizia Nr. 2 din 15 februarie 2016).

Dacă documentele doveditoare privind vechimea ta în muncă nu au fost întocmite, pentru a-ți reconstitui vechimea în muncă la respectiva firmă radiată, te poți adresa Casei Naționale de Pensii Publice pentru a solicita o „Adeverință Stagii de Cotizare”.

În cazul unei solicitări nesoluționate, poți chema în judecată Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Aceasta este singura entitate abilitată de lege să emită deciziile de pensie în baza tuturor documentelor apte a certifica stagiile de cotizare, iar Hotărârea Judecătorească prin care se recunoaște vechimea în muncă este un astfel de document. (astfel cum a decis Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia Nr. 2 din 15 februarie 2016).