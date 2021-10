ALBA: 115 cazuri COVID și un deces, în 24 de ore. Alba Iulia, la incidență peste 6. O comună a depășit pragul de 10

Mădălina Vesa, medic de familie din Alba Iulia, a descris în câteva cuvinte o discuție cu medici de familie din UK și din Franța și a explicat motivul pentru care și-a făcut doza a treia de vaccin.

Într-o postare pe contul ei de Facebook, aceasta scrie că în alte țări europene, unde rata de vaccinare este mult mai mare decât cea din România, situația în spitale este aproape normală, iar cazurile de COVID sunt în general moderate spre ușoare, ca gravitate.

”La prima doză am fost foarte entuziasmată. Am simțit că fac parte dintr-un moment istoric. Am făcut vaccinul pentru sănătatea mea, a familiei și a comunității, să scăpăm cât mai repede de aceasta pandemie.

Să nu intrăm în colaps economic, social. Îmi doream normalitate.

Doza a 3-a am făcut-o doar pentru a mă proteja pe mine.

Societatea românească și-a batut joc de mine, de munca mea de medic, îmi pune continuu familia în pericol.

Ieri, înainte de o ședință cu medici de familie din Europa, am întrebat colega din UK: cum e la voi… și îmi răspunde că au forte multe cazuri la cabinetul medicului de familie, dar spitalele sunt aproape goale.

Pacienții au forme ușoare ce se vindecă mai repede ca și cele de anul trecut.

Îmi intreb colegul din Franța cum e la ei. Îmi răspunde că nu prea mai are consultații, activitatea lui de medic de familie a revenit la normal, spitalele sunt goale.

Dar au o rata de peste 90% de vaccinați. Am înghițit în gol și speram să nu mă întrebe același lucru” a scris pe Facebook, Mădălina Vesa.