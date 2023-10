Când intră pensiile pe card în octombrie 2023: O categorie de pensionari va primi mai mulți bani. Anunțul Casei de Pensii

Când intră pensiile pe card în octombrie 2023: Casa de Pensii au anunțat când vor fi alimentate cu bani, cardurile pensionarilor.

Reprezentanții CJP Alba spun că banii au fost transferați miercuri, urmând ca toate conturile să fie alimentate până joi la după-amiază.

”Anunţ pentru pensionarii Casei Judeţene de Pensii Alba care își încasează pensia prin cont bancar: miercuri 11.10.2023, au fost operate transferurile prin intermediul Trezoreriei Alba, astfel joi 12.10.2023, în cursul după-amiezei, vor fi alimentate conturile de către bănci”.

Data la care pensionarii români primesc pensia în octombrie 2023 diferă în funcție de modul în care au ales să le fie livrați banii.

Astfel, plata drepturilor de pensie prin Poșta Română se face în perioada 1-15, la domiciliul pensionarilor.

Pentru cei care nu sunt găsiți la domiciliu, drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

Ceilalți pensionari, care primesc pensia pe card, au ocazia să beneficieze de pensie mai repede.

Mai mulți bani pentru o anumită categorie de pensionari în octombrie

O anumită categorie primește 500 lei în plus la pensie sub formă de ajutoare de la stat pentru categoriile care au venituri sub 1500 lei.

Potrivit Ministerului Muncii, ajutoarele de la stat sunt de 500 lei pentru pensionarii care au sub 1.500 de lei lunar, 400 de lei cei care au între 1.501 lei şi 2.000 de lei, și 300 de lei pentru cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei.

