Centura ocolitoare de nord a municipiului Alba Iulia intră în faza studiului de fezabilitate. Când ar putea începe lucrările

Eparhia Reformată din Ardeal a pierdut definitiv procesul cu Comisia Specială de Retrocedare și Municipiul Aiud pentru retrocedarea celei mai vechi colecții de științe naturale din România.

Primarul din Aiud, Oana Badea, spune că este vorba despre o colecție extrem de valoroasă care însumează peste 20.000 de piese aparțind Muzeului de Științe ale Naturii din Aiud.

O decizie anterioară a Curții de Apel Alba Iulia, care împărțea colecția în două, a fost anulată de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Soluția pe scurt: Respinge acțiunea formulată de Eparhia Reformată din Ardeal, ca neîntemeiată. Adminte cererea de intervenție accesorie formulată de municipiul Aiud.

Muzeul își desfășoară activitatea în clădirea Colegiului Național „Bethlen Gabor”, care aparține tot Eparhiei Reformate din Ardeal, spațiu pentru care primăria plătește o chirie de 1 leu pe lună, grație unei înțelegeri cu conducerea instituției.

Oana Badea spune că muzeul și colecțiile vor rămâne în administrarea primăriei și vor fi puse și mai mult în valoare în viitor, grație unei colaborări cu Muzeul Astra din Sibiu.

Ca valoare de patrimoniu și diversitate, Muzeul de Științe ale Naturii din Aiud este considerat al doilea din România, după Muzeul „Grigore Antipa” din București, a adăugat Oana Badea.

Muzeul de Științe ale Naturii din Aiud e cel mai vechi muzeu de profil din țară. Deși înființat în 1796, el deținea încă din 1720 o colecție impresionantă, căreia i-au fost adăugate anual piese noi.

Muzeul își are începutul în vechiul „Raritatum et rerum naturalium museum” fondat în anul 1796 la iniţiativa profesorului Benko Ferencz (1745-1816), care a organizat pentru prima dată colecţiile existente în cadrul colegiului Bethlen din localitate. Componenţa patrimoniului muzeal la data înfiinţării ne este cunoscută din „Catalogus raritatum et benefactorum No II”, document ce se păstrează la Biblioteca documentară din oraş.

Ceea ce azi se poate vedea la muzeu se constituie în nu mai puțin de 52 de colecții (de păsări, mamifere, vertebrate, botanică, etc.), împărțite pe patru săli.

Vitrinele expun aproape 30.000 de piese, unele autohtone, altele culese din cele mai îndepărtate colțuri ale lumii, astfel că exoticul și uimitorul sunt cuvintele de ordine, fără nici o exagerare.

