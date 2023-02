Echipa de robotică a Colegiului HCC din Alba Iulia, Xeo, a câștigat premiul ”Think Award” locul I, la o competiție în București

Echipa de robotică Xeo a Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a câștigat premiul Think Award locul 1 la competiția regională din București.

Va participa la etapa națională a competiției care va avea loc în București în data de 10-12 martie, au transmis reprezentații echipei, într-un comunicat de presă.

Echipa de robotică Xeo, formată din elevi ai Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia a participat, în 17-19 februarie, la etapa regională a competiției BRD FIRST Tech Challenge, adusă în România de Nație prin Educație.

Duminică, 19 februarie, a avut loc premierea echipelor câștigătoare. La confruntarea dintre cele 91 de echipe, Xeo a câștigat Locul 1 la Think Award, printre cele mai râvnite premii dintr-o competiție FIRST Tech Challenge.

”Când vorbim despre câștigătorul unui premiu Think Award, ne gândim la o echipă despre care juriul consideră ca exprimă cel mai bine călătoria întreprinsă de echipe în procesul de design și gândire al robotului pe tot parcursul sezonului.

Caietul tehnic este o referință esențială pentru juriu și centrat pe etapele de construcție ale robotului, arătând clar călătoria echipei.”, transmite echipa Xeo.

În cadrul competiției regionale desfășurate la București au participat 83 de echipe din 91 înscrise, ele având de trecut prin inspecțiile tehnice, jucarea meciurilor, dar și prin sesiunile de interviuri.

”Toți stăteam cu sufletul la gură așteptând să auzim „Xeo”. Când am aflat că am câștigat Think Award 1st Place am sărit toți de fericire, nu ne puteam stăpâni bucuria.

În acele momente nici nu mai realizam ce se întâmplă, emoțiile crescând în timp ce ne apropiam de scenă.

După toate aceste luni de pregătire, nopți nedormite si sute de ore petrecute împreună la Centrul de Informatică, echipa noastră a devenit ca o familie, simțind că acest premiu egalează tot efortul depus.”, au declarat membrii echipei.

Echipa Xeo participă în perioada 10-12 martie la etapa națională a concursului BRD FIRST Tech Challenge.

