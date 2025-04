Hai la „Summer experience”, la Star Transmission și Star Assembly (P)

Știm că începuturile pot fi neclare, iar trecerea de la teorie la practică vine adesea cu întrebări și incertitudini. În același timp, ele sunt și cele mai bune momente pentru a învăța, a experimenta și a-ți contura drumul profesional.

La Star Transmission și Star Assembly, subsidiarele Mercedes-Benz AG de la Sebeș și Cugir, credem că viitorul aparține celor care au curajul să înceapă. De aceea, prin programele noastre adresate studenților, îți oferim oportunitatea de a lucra într-un mediu profesionist, de a colabora cu specialiști din industrie și de a-ți transforma potențialul în experiență reală.

La Mercedes-Benz, inovația merge mână în mână cu excelența. Credem în susținerea tinerelor talente și ne angajăm să creăm un mediu în care învățarea continuă și dezvoltarea personală sunt esențiale.

În funcție de obiectivele tale și tipul de stagiu pentru care optezi, te poți alătura fie programului #WorkingStudent (pentru o perioadă de la 6 până la 36 de luni) pentru dezvoltarea competențelor tehnice și sociale complexe, fie programului #SummerExperience, un stagiu profesional pe termen mediu, desfășurat în perioada 1 iulie-30 septembrie 2025.

Alătură-te echipei noastre pentru o vară plină de oportunități!

Visezi să îți construiești o carieră solidă și să înveți de la cei mai buni? În cadrul Star Transmission și Star Assembly, oferim programul Summer Experience (internship), care îți va deschide noi perspective și te va ajuta să crești profesional!

Dacă ești student/ă cu abilități bune de comunicare în limba engleză sau germană, orientare spre digitalizare, spirit de inițiativă, precum și cu dorință de a ieși din zona de confort și de a învăța lucruri noi, te invităm să aplici!

Perioada : 1 iulie-30 septembrie 2025

: 1 iulie-30 septembrie 2025 Termenul de aplicare : 1 martie-15 mai 2025

: 1 martie-15 mai 2025 Tip program: stagiu profesional pe termen mediu

Specificații:

Realizarea și prezentarea unui proiect până la finalul programului;

Posibilitatea de a fi nominalizat/ă pentru o bursă de studii privată oferită de companie;

Schemă de remunerare fixă pe parcursul întregului program.

Beneficii:

Dobândirea cunoștințelor de specialitate, a abilităților și competențelor ce te vor ajuta să te adaptezi la o piață a muncii în continuă schimbare;

Oportunitatea de a lucra într-o echipă internațională, cu aplicații moderne și tehnologii de ultimă generație, contribuind la fabricarea unor produse tehnice complexe;

Oportunitatea de a lucra într-un mediu profesionist, flexibil și prietenos;

Responsabilități și proiecte interesante, care vor constitui experiență profesională valoroasă după finalizarea studiilor;

Mentorat din partea tutorelui și susținere din partea echipei;

Acces la diferite platforme de învățare și la biblioteca Bookster;

Bonuri de masă, cantină și cabinet medical în incintă;

Transport gratuit pe rutele asigurate de companie;

Muncă hibrid și program flexibil.

Dacă îți dorești să faci parte dintr-o echipă globală și să ai oportunitatea de a învăța de la cei mai buni, aplică acum la adresa de e-mail internship@mercedes-benz.com!

Your future is so bright that even stars are jealous!

#LearningIsCool #GrowWithSTC #GrowWithSTA #SummerExperience2025 #MercedesBenzStudents

Despre Star Transmission și Star Assembly

Suntem Star Transmission (Cugir) și Star Assembly (Sebeș), filiale deținute integral de Mercedes-Benz AG și parte a rețelei globale de producție powertrain Mercedes-Benz Cars.

De peste două decenii în România, ne-am consolidat ca un hub de excelență în inginerie și producție.

Star Transmission este centru de competență pentru roți dințate și producție de componente pentru motoare și transmisii, găzduind un Centru de Tehnologii și HUB-uri de inginerie .

este centru de competență pentru roți dințate și producție de componente pentru motoare și transmisii, găzduind un și . Star Assembly asamblează cutii de viteză automate cu opt și nouă trepte pentru Mercedes-Benz AG și remanufacturează atât transmisii, cât și unități de control electrohidraulice.

asamblează cutii de viteză automate cu pentru Mercedes-Benz AG și Privim spre viitor: din 2025, vom produce unități de antrenare pentru noua generație de vehicule electrice Mercedes-Benz, consolidându-ne rolul în tranziția către mobilitatea sustenabilă.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News