VIDEO: HOROSCOP 29 august – 4 septembrie: ziua din săptămână cu împăcări, iertări și iubire. Previziuni pentru toate zodiile

Sâmbătă, la Alba Iulia, sunt decernate premiile din Gala Hop a Tânărului Actor. De asemenea, este prezentat spectacolul „Musical… show total!”.

Juriul este format din Marina Constantinescu – critic de teatru, Lucian Ionescu – actor, Elena Purea – actriţă, Carmen Stanciu – teatrolog şi Lucian Vărsăndan – manager cultural.

Sunt acordate:

Premiul „Ştefan Iordache”, marele premiu al Galei HOP

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual

Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori

Premiul „Sică Alexandrescu”, premiul special al juriului.

Sâmbătă, până la ora 16.00, după vizionarea tuturor momentelor oferite de concurenţi, spectatorii au putut vota actorii preferaţi pe site-ul galei.

Actriţa Dorina Lazăr acordă Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporal

Cea de-a XXV-a ediţie a Galei Tânărului Actor – HOP s-a desfăşurat, de joi până sâmbătă, pe scena Casei de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia.

Premii la două secțiuni

Concursul este structurat pe două secţiuni: Secţiunea Individual şi Secţiunea Grup.

La secţiunea Individual, concurenţii au pregătit un moment format dintr-un monolog urmat de un cântec.

Monologul a trebuit să fie o confesiune legată de o experienţă sau o întâmplare personală a concurentului. Textul va fi inspirat de mesajul unui cântec: pentru fete – „The Winner Takes It All” din musicalul „Mamma Mia” sau „Cabaret” din musicalul cu acelaşi titlu, iar pentru băieţi – „Electricity” din musicalul „Billy Elliot” sau „Make’em Laugh” din „Singing in the Rain”.

La secţiunea Grup, concurenţii au avut de prezentat un text-confesiune, bazat pe experienţe personale, care să culmineze cu un cântec, la alegere între: „It’s a Hard Knock Life din Annie”, You Are The One That I Want” din „Grease” sau „Good Morning” din „Singing in the Rain”.

Durata probei – între 5 şi 8 minute, monolog în limba română, iar melodia interpretată în limba engleză, în original.

În prima zi a evenimentului au urcat pe scenă şase tineri la secţiunea Individual şi două trupe la secţiunea Grup.

Vineri, începând cu ora 18.00, au urcat pe scenă, la secţiunea Individual, Larisa Belcea cu „Lady Of The Underground”, Cristina Danu cu „Sexy”, Alex Macavei cu „Paradisul cu un aparat de cafea”, Maria Grosu cu „Zuză din 14G” şi Robert Agape cu „God, I Hate Shakespeare!”.

La secţiunea Grup au fost prezentate spectacolele „Tango Maureen”, cu Sidonia Doica, Mara Ţibuleac, şi „(încă un) Musical !”, cu Andrei Duţu, Dragoş Ioniţă, Laura Gabriela Oana.

Un program permanent al UNITER, Gala HOP este un concurs ce are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţământul superior artistic. Prima ediţie a avut loc în anul 1998 sub direcţia regizorului Cornel Todea, potrivit Agerpres.