Nicușor Stanciu va ajunge la FC Wuhan, în China. Sparta Praga a obținut 4 milioane de euro pentru transferul acestuia

”Pentru unii mumă, pentru alții ciumă! Conducerea PNL a CJ Alba pedepsește primăriile PSD. ZERO lei pentru evenimente sau festivaluri în 2022” – senator Călin Matieș

”Îmi plac evenimentele ce au scopul de promovare a tradiţiilor şi obiceiurilor, care ne descreţesc frunţile şi destind atmosfera. Îmi place socializarea, discuţiile constructive şi vreau să ascult bucuriile şi deopotrivă necesităţile oamenilor, în speranţa că voi găsi soluţii.

În loc să scriu aceste rânduri aș fi preferat să îmi fac programul pentru următoarele luni, ținând cont de evenimentele și festivalurile ce se organizează în Alba în acest an. Însă acest lucru, acum, cel puțin mie, îmi este imposibil, când văd abordarea discreționară a conducerii PNL a Consiliului Județean Alba.

În nici un oraș sau comună, conduse de PSD, Consiliul Județean Alba nu finanțează organizarea de evenimente, expoziții, concerte, simpozioane, festivaluri, târguri sau gale! Văzând calendarul evenimentelor pe anul 2022 mi-am pus următoarea întrebare legitimă: ce vină au oamenii din Teiuș, Stremț, Ciuruleasa, Bucium, Vidra, Gârbova sau Roșia de Secaș?

În aceste localități primarii și consiliile locale – oameni muncitori, harnici și devotați comunităților – organizează prin forţe proprii evenimente de entertainment, concerte și zile muzicale, ”Fiii satului”, târguri și expoziții, inclusiv cu vânzare a produselor tradiționale, ce puteau și trebuiau să fie finanțate, sau cel puțin cofinanțate, de către Consiliul Județean Alba. Acestea au scopul de promovare a datinilor străbune, aduc bună dispoziţie şi relaxare în vieţile oamenilor.

Ion Dumitrel, ”tătucul” județului, a ajuns să împartă banii pentru astfel de manifestări în funcție de culoarea politică a localităților. UAT-urile conduse de primari PSD au solicitat în zadar sprijin financiar!

Astfel de metehne, preluate de la Cîțu și echipa pierzătoare, trebuie să dispară, iar alocările financiare nu mai pot ține cont de culori politice. Banii trebuie alocați în funcție de necesitățile comunităților, de proiectele în desfășurare, de numărul de locuitori, de dificultățile întâmpinate în funcție de așezarea geografică și relief, pentru dezvoltare economică, prosperitatea și bunăstarea cetățenilor.

În altă ordine de idei, studiind calendarul evenimentelor din 2022 am observat că <Târgul Apulum Agraria>, eveniment cu tradiție pentru Alba Iulia, se mută la Ighiu! Nu am nimic împotriva conjudețenilor noștri din comuna Ighiu, unde am mulți prieteni și pe care îi vizitez cu drag, dar cum să muți un târg cu tradiție pentru Alba Iulia în comuna vecină în loc să organizezi și aici, un alt eveniment, cu alt nume, sub alt brand, ce are scopul promovării și vânzării produselor noastre locale?

Nu în ultimul rând, având în vedere criza economică generată de contextul pandemic, la toate evenimentele, la care prin prima specificului vor fi invitați artiști, muzicieni sau oameni de entertainment, trebuie apelat la valorile locale (dacă natura evenimentului permite acest lucru). În Alba avem suficient de mulți tineri talentați care pot ține un show, dar și oameni cu experiență în toate tipurile de evenimente, de la cele culturale și până la cele muzicale. Eu, ca om al locului, pe cât posibil, vreau să văd pe o scenă un tânăr al cărui talent a fost şlefuit la o şcoală de muzică din judeţul Alba şi să admir un spectacol al unei trupe locale.

Chiar dacă se vor supăra colegii noștri de alianță, după ce vor citi aceste rânduri, le spun direct, cinstit și împăcat: corectitudinea, adevărul și dreptatea sunt peste orice alianţe politice. Nu suport ipocrizia, înțelesurile ascunse și nu voi merge pe burtă doar pentru a fi bine!”

Senator PSD Alba

Călin Gheorghe Matieș