România ar putea pierde procesul pentru Roșia Montană. Varianta unor despăgubiri de 2 miliarde de dolari, discutată în Guvern

România ar putea pierde procesul pentru Roșia Montană, intentat de Gabriel Resources pentru proiectul aurifer ratat din Apuseni. Subiectul a fost abordat în ședința de Guvern de miercuri sub premisa că țara noastră va trebui să plătească minim două miliarde de dolari. Sentința este așteptată pe 10 februarie.

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24 că subiectul a fost discutat miercuri în ședința de Guvern, Marcel Ciolacu și ministrul Finanțelor așteptându-se ca România să fie obligată sa plătească cel puțin două miliarde de dolari.

Sursele citate au declarat pentru Digi24.ro că cei care ar trebui să plătească sunt „Dacian Cioloș și cei care au provocat scandalul Roșia Montană”, existând la nivelul Guvernului o mare nemulțumire legată de efortul financiar pe care România trebuie să îl facă, având în vedere problemele deja existente cu deficitul bugetar excesiv.

În procesul cu statul român, Gabriel Resources a solicitat inițial prin actele depuse la dosar despăgubiri în valoare de 3,3 miliarde de dolari.

Compania a anunțat, într-un comunicat de presă, că tribunalul de arbitraj din cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții al Băncii Mondiale (ICSID) a declarat procedura închisă pe 14 septembrie 2023.

„Compania a inițiat arbitrajul în fața ICSID în iulie 2015, în temeiul tratatelor bilaterale de investiții Canada-România și Regatul Unit-România, ca urmare a refuzului ilegal al României de a autoriza proiectul minier de la Roșia Montană din România”, a afirmat compania.

Sentința este așteptată pe data de 10 februarie, spun jurnaliștii Digi24, deși compania a anunțat într-un comunicat de presă că data limită până la care trebuie anunțată, potrivit regulamentelor curții de arbitraj, este 13 martie.

România ar putea pierde procesul discret pentru Roșia Montană

Gabriel Resources vs. Statul Român este ”vedeta” litigiilor aflate în dispută la International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID, din punct de vedere al mizei financiare.

Cu toate acestea, paradoxal dar poate nu întâmplător, publicul din România nu știe mai nimic despre acest proces.

De menționat că reprezentanții Statului Român au menținut pe toată perioada celor aproape nouă ani de judecată un secret total în legătură cu evoluția cazului.

Proiectul minier a fost unul ”cu cântec”, încă de la început fiind implicate servicii secrete și personaje controversate. Detalii AICI.

Componența tribunalului de la Washington s-a schimbat de la începutul procesului.

În prezent, completul este prezitdat de elvețianul Pierre Tercier și îi mai are în componență pe Horacio A. Grigera Naon (Argentina) și Zachary Douglas (Australia, Elveția).

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News