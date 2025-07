Mamele care sunt în concediu de creștere a copilului vor plăti CASS, în aceleași condiții ca pensionarii. Precizările premierului

Mamele care sunt în concediu de creștere a copilului vor plăti CASS ca și pensionarii, a explicat, luni seara, premierul Ilie Bolojan.

„Și mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante”, spune Bolojan, potrivit Mediafax.

Întrebat, luni seara, la Antena 1, de ce s-a ajuns la anularea asigurării de sănătate la mămicile în perioada de creștere a copilului, Ilie Bolojan a spus că pe tot ce înseamnă contribuția la Casa de Sănătate, pentru a avea un sistem de sănătate mai bun, „nu există soluții magice”.

„Ce trebuie înțeles? Astăzi avem 6.300.000 de români care contribuie și avem 16,5 milioane de beneficiari. Niciun sistem, nicăieri, nu poate funcționa în felul acesta. Și atunci, ce a trebuit să facem? Să căutăm cum creștem numărul de contributori, oameni care plătesc. Și cum creștem acest lucru? Am crescut prin două metode.

Pe de-o parte, pentru pensiile care sunt peste 3.000 de lei, doar pe diferența care depășește 3.000 de lei, ar urma să se plătească 10% această contribuție, pentru că toți seniorii noștri, toți vârstnicii noștri au nevoie de servicii de sănătate și această contribuție mică, poate mare din pensia lor, dar mică raportat la un tratament complex, înseamnă o sumă foarte mică cu care contribuie”, spune Ilie Bolojan.

El afirmă că a doua măsură a fost să se extindă baza de contribuabili prin anularea unor excepții.

Bolojan: mamele trebuie să contribuie cu sumă infim de mică raportat la beneficiile din sistemul medical

„Și că ne place, că nu ne place, și mămicile, în perioada în care au un copil mic, au nevoie de servicii medicale importante și atunci, din nou, în această logică, la fel cum am anulat și o bună parte din celelalte excepții, trebuie să contribuie cu sumă infim de mică raportat la beneficiile pe care sistemul medical le pune în practică.

Nu mai putem fi o țară de excepții, pentru că nu ne mai putem permite. Nu pentru că un guvern vrea să anuneze niște facilități. Dacă ascultăm fiecare categorie socială care a fost până acum scutită de aceste lucruri, eu le dau dreptate. Empatic, sunt de acord cu ei.

Problema este ce facem în situația în care nu mai ai bani, în care restanțele de plată la Casa de Sănătate sunt de câteva miliarde pe care nu am avut bani să le plătim. În care lunile trecute am plătit doar salariile în sănătate și nu am putut să plătim ceilalți furnizori. Și atunci, în această situație, ce facem?

E o logică de normalitate. Încercăm să contribuie fiecare categorie, cât mai puțin, de la cât mai mulți oameni, pentru că altfel sistemul nu mai poate funcționa. Acesta este realitatea. Nu pentru că avem ceva cu o categorie sau alta. Deci, eu înțeleg aceste lucruri, dar știți, totul este perfect cât timp ai bani”, a mai spus Bolojan.

Decizii raționale

Premierul a afirmat că România este în situația în care nu mai are aceste resurse și atunci trebuie să ia niște decizii raționale.

„Nu există servicii gratuite, cineva le plătește. Dacă cei care beneficiază, pentru că sunt într-un context al vieții în care au nevoie de aceste servicii medicale nu contribuie și ei cu o sumă minimă măcar, cineva va contribui. Asta înseamnă creditele pe care le plătim și așa mai departe, lucruri care nu le vedem. Deci, trebuie să le explicăm deschis românilor care este situația”, a mai spus premierul.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News