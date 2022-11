SONDAJ: Balul Bobocilor 2022 la Liceul German Sebeș. Votează-ți favoriții pentru titlul de Miss și Mister Popularitate

This poll has not started yet (17 hours left).

Votează MISS Popularitate la Balul Bobocilor de la Liceul German din Sebeș Crinuța Buzilă 0.00% Aurelia Szasz 0.00% Ioana Muntean 0.00% Alina Andronescu 0.00% Roxana Anghel 0.00% Ana Maria Cernat 0.00% Andreea Sivan 0.00% Verena Sifft 0.00% Votează MISTER Popularitate la Balul Bobocilor de la Liceul German din Sebeș Daniel Vonica Răduțiu 0.00% Tudor Rotaru 0.00% Cristi Opincariu 0.00% Ștefan Oprea 0.00% Darius Răulea 0.00% Alexandru Oprea 0.00% Rareș Ordean-Iovuța 0.00% Alin Man-Lup 0.00%