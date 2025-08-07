Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără bilet de trimitere. Care sunt condițiile

Pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înregistrați în anumite programe naționale de sănătate se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu. Nu mai este necesar bilet de trimitere de la medicul de familie.

Modificarea în legislație a fost făcută prin ordin comun semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.

”Împreună cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan, am semnat un ordin comun care elimină obligativitatea biletului de trimitere pentru pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înrolați în anumite programe naționale de sănătate.

Este o măsură care va reduce timpii de așteptare, va simplifica accesul la tratamente și va ajuta pacienții să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie”, a transmis ministrul Sănătății pe Facebook.

Pacienții cu afecțiuni cronice se pot prezenta la medicul de specialitate, fără trimitere. Condiții

Pacienții se pot prezenta direct la medicul de specialitate din ambulatoriu fără trimitere de la medicul de familie în următoarele situații:

diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – la medicii de specialitate desemnați în programul național pentru prescrierea tratamentelor și materialelor sanitare specific

hemofilie și talasemie – la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului național

boli rare – la specialiștii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie și altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare

tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienții care fac parte din programul național de control al tuberculozei

HIV/SIDA – la medicul infecționist pentru pacienții din programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA

sănătatea femeii și copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie și genetică medicală, pentru diagnostic pre- și postnatal, dar și pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

”Este vorba despre pacienți care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament”, a susținut Alexandru Rogobete.

