ANAF, avertisment pentru patroni: Nu decontați cheltuieli personale pe firme și PFA. S-au descoperit nereguli și urmează controale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) transmite un avertisment patronilor de firme și PFA-urilor din România: nu mai decontați pe firmă cheltuieli personale precum mâncare, haine sau electrocasnice.

ANAF trage un semnal de alarmă pentru toți patronii de firme și PFA-uri din România

Nu mai băgați cheltuielile personale în contabilitatea firmei, că vine controlul! Potrivit unui comunicat transmis de ANAF, instituția anunță că în urma digitalizării sistemului fiscal, au fost descoperite nereguli grave privind deducerea TVA și înregistrarea de cheltuieli fictive în contabilitate.

Astfel, în urma acestor constatări ANAF va începe o campanie de notificări și verificări, urmând ca în cazul celor cu risc fiscal ridicat să demareze inspecții amănunțite. Asta pentru că ANAF vrea ca patronii să nu mai confunde buzunarul personal cu contul firmei.

Ce a constatat ANAF:

Contribuabili care deduc cheltuieli personale în mod constant; Exemple: produse alimentare, cosmetice, îmbrăcăminte sau electrocasnice cumpărate „pe firmă”;

Activitățile vizate de controale sunt: consultanță, închirieri, servicii.

Aceste practici sunt ilegale si au următoarele consecințe:

Distorsionarea bazei de impozitare;

Impozite mai mici declarate artificial;

Riscuri: amenzi, recalculări, obligații fiscale suplimentare, controale.

Patronii și contabilii sunt îndemnați să revizuiască cheltuielile înregistrate și, dacă e cazul, să corecteze declarațiile fiscale deoarece pot primi amenzi, obligați să plătească sume de plată înapoi, și să fie suspecți de evaziune.

