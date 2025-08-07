Titularizare 2025: câte posturi au fost repartizate pentru candidați în Alba. LISTA posturilor vacante

Titularizare 2025: peste 100 de candidați au fost repartizați pe posturi în urma ședințelor din perioada 31 iulie – 4 august, în Alba, după concurs, potrivit datelor Inspectoratului Școlar Județean.

În ședințele din 31 iulie-1 august, au fost 57 de repartizări pe posturi, pe perioadă nedeterminată. În 4 august au mai fost repartizați alți 51 de candidați.

La Titularizare 2025 în Alba, 304 candidați au avut peste 7 și s-au putut încadra pe perioadă nedeterminată. Alți 223 au avut între 5 și 7 și s-au încadrat pentru posturi pe perioadă determinată.

Lista posturilor vacante/rezervate a fost actualizată în 5 august. AICI, lista posturilor din Alba.

Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră se face până în 22 august.

Cei 223 de candidați care se încadrează la categoria posturi pe perioadă determinată vor putea participa la ședințe de repartizare (pentru ore la clase), în perioada 25-26 august, potrivit inspectorului școlar general adjunct IȘJ Alba, Dan Cherecheș.

Titularizare 2025. Angajarea pe post sau pe catedră

În județul Alba, au fost înscriși 770 de candidați pentru susținerea concursului de Titularizare 2025. Erau disponibile peste 170 de posturi titularizabile (pe perioadă nedeterminată), dintr-un total de 961 de posturi scoase la concurs în județ. Din listele ministerului, reiese că mai sunt disponibile 211 de posturi, în Alba, după repartizări.

Angajarea pe post se referă la cadrele didactice care predau unei singure clase, potrivit edupedu.ro.

Angajarea pe catedră presupune ca profesorul să aibă numărul necesar de ore pentru ca norma didactică să fie completă. Un profesor de gimnaziu sau liceu predă la mai multe clase pentru a avea norma didactică de 18/20 de ore.

Din anul școlar 2025-2026, învățătorii și profesorii din învățământ primar vor avea 2 ore pe săptămână de pregătire remedial cu elevii.

Profesorii de gimnaziu și liceu vor avea norma majorată, în medie, cu 2 ore.

