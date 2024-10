SONDAJ Votează MISS și MISTER POPULARITATE la Balul Bobocilor de la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia

MISS și MISTER popularitate la Balul Bobocilor 2024, la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Balul Bobocilor 2024 are ca tematică celebrul Met Gala. Această seară specială va avea loc pe data de 15 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților, și promite să aducă strălucire și eleganță.

Opt perechi de boboci vor defila pe covorul roșu, fiecare reprezentând o celebritate emblematică. De la staruri de cinema la personalități ale modei, fiecare pereche va aduce o pată de culoare stilului și personalității celei pe care o reprezintă. Atmosfera va fi completată de decoruri inspirate din glamourul extravagant al Met Galei, oferind o experiență de neuitat!

Până la evenimentul propriu zis, alba24.ro va îndeamnă să vă alegeți favoriții, pentru titlul de Miss și Mister Alba24.ro, titlu ce se va oferi în urma voturilor înregistrate în acest articol.

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată. Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie (MISS și MISTER), iar pentru că este un clasament al popularității, votul poate fi reluat la interval de o săptămână până în data de 15 noiembrie, la ora 12.00.

Perechea 1 formată din Miruna Muntean și Răzvan Ștefan Trifan (Victoria și David Beckham)

Bună! Mă numesc Muntean Miruna și sunt elevă la Colegiul Național ,,Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, în clasa a IX-a A, profil real, specializare matematică-informatică. Mă caracterizează creativitatea, curiozitatea, dorința de a persevera pentru a-mi îndeplini visurile. Sensibilitatea artistică m-a determinat să cânt la pian, deoarece este o modalitate prin care îmi exprim sentimentele și emoțiile.

De asemenea, tenisul este o altă pasiune pe care o am încă din copilărie, sport care presupune concentrare și consecvență. Am ales să particip la Balul Bobocilor din acest an, pentru că îmi doresc să leg prietenii pentru restul anilor de liceu, să mă distrez și să creez momente memorabile pe care mi le voi reaminti cu drag. În același timp, consider această participare și o oportunitatea de a învăța.

Împreună cu partenerul meu, Răzvan, îi vom reprezenta pe Victoria și David Beckham la Met Gala.

Salut! Mă numesc Trifan Răzvan Ștefan, sunt din clasa a IX-a F profil uman, specializare filologie bilingv-franceză. Sunt isteț, creativ și nu mă dau bătut niciodată, deoarece știu ca la capătul oricărei provocări este un câștig mai prețios decât orice, experiența. Am decis să particip în Balul Bobocilor, deoarece am dorit să-mi depășesc frica de scenă și să am parte de multe experiențe de neuitat.

Despre mine: ador să mă joc baschet și să mă plimb pe briza nopții prin oraș împreună cu prietenii mei, ocazional mă mai joc și pe calculator. În această seară , sunt onorat să îl reprezint pe David Beckham, care a devenit o mare celebritate în fotbal. Asta mi-a arătat ca totul este posibil și că oricine, oriunde ar fi, își poate îndeplini visul, fiind perseverent.

Perechea 2 formată din Anastasia Cezara Ursu și Ștefan Iodi (Beyoncé și Jay-Z)

Bună! Mă numesc Ursu Anastasia Cezara și sunt elevă în clasa a IX-a C, profil real, specializare matematică-informatică, intensiv informatică. Sunt o persoană prietenoasă, zâmbitoare și ambițioasă. Îmi place să încerc lucruri noi, să petrec timp cu prietenii mei și să călătoresc.

M-am înscris la Balul Bobocilor pentru că nu puteam să ratez o astfel de experiență unică a vietii de licean și, totodată, consider că este o oportunitate de a cunoaște persoane noi și de a-mi învinge frica de a vorbi în public!

Bună! Mă numesc Iodi Ștefan și sunt elev în clasa a IX-a F, profil uman, specializare filologie bilingv-franceză. Sunt o persoană activă și energică, iar una dintre cele mai mari pasiuni ale mele este sportul, mai ales fotbalul. În afara sportului, îmi place să explorez idei noi și să îmi depășesc limitele. Fie că e vorba de un hobby sau de un proiect școlar, îmi doresc să ies din zona de confort și să mă autodepășesc.

Motivul pentru care am ales să particip la acest eveniment este dorința de a profita de o oportunitate unică. Este genul de experiență care te scoate din rutină și îți oferă șansa de a învăța ceva nou despre tine. Împreună cu partenera mea, vom avea ocazia să îi reprezentăm pe Jay-Z și Beyoncé, două personalități care au redefinit industria muzicală.

Perechea 3 formată din Gloria Iris Costeiu și Mario Petruș (Angelina Jolie și Brad Pitt)

Salutare tuturor! Numele meu este Costeiu Gloria Iris, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a D, profil real, specializare științe ale naturii. Împreună cu partenerul meu, Mario Petruș, reprezentăm la Met Gala cuplul format din Angelina Jolie și Brad Pitt.

Sunt o persoană determinată, perseverentă, empatică și doresc sa îmi depășesc limitele prin noi oportunități. Muzica îmi oferă posibilitatea de a-mi exprima creativitatea, cântând la pian încă de la vârsta de 6 ani. Am o mare pasiune pentru sport și îmi place să îmi petrec timpul implicându-mă în diverse activități fizice, în special în sporturile de iarnă și volei.

Participarea la Balul Bobocilor constituie o oportunitate de a-mi manifesta aceste abilități și de a contribui la crearea unei atmosfere vibrante și pline de entuziasm.

Bună tuturor!

Mă numesc Petruş Mario şi sunt în clasa a IX-a F, profil uman, specializare filologie bilingv-franceză. Mă consider o fire prietenoasă, sociabilă, ambițioasă şi sunt mereu determinat sa învăț lucruri noi, iar în timpul liber îmi place să joc fotbal şi să ies afară cu prietenii mei.

M-am înscris la Balul Bobocilor pentru că este o experiență unică, în care voi arăta că pot face față unor noi provocări. Cuplul de la Met Gala pe care îl reprezint împreună cu partenera mea, Gloria Costeiu, este Brad Pitt și Angelina Jolie.

Perechea 4 formată din Raisa Manea și Lucas Dicu (Kim Kardashian și Kanye West)

Bună! Mă numesc Manea Raisa și sunt elevă a Colegiului Național “Horea,Cloșca și Crișan” în clasa a IX-a G, profil uman, specializare științe sociale. Sunt o fire sociabilă și optimistă, iar în timpul liber îmi place să ascult muzică, să cânt și să petrec timp cu prietenii și familia. M-am înscris la bal pentru a nu rata o astfel de experiență și pentru a cunoaște oameni noi. Împreună cu partenerul meu, Lucas, îi reprezentăm pe Kim Kardashian și Kanye West.

Salut! Mă numesc Dicu Lucas, și sunt elev la Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” in clasa a IX-a B, profil real, specializare matematică-informatică, intensiv engleză.

Sunt optimist, creativ și foarte competitiv, iar în timpul liber îmi place să joc fotbal, să ascult muzică și să ies cu prietenii. M-am înscris la bal, deoarece mi-am dorit să cunosc multă lume și, mai ales, mi se pare o experiență foarte tare. Alături de partenera mea, Raisa Manea, îi reprezentăm pe Kanye West și Kim Kardashian.

Perechea 5 formată din Anca Itu și Tudor Topală (Rihanna şi ASAP Rocky)

Heeeeii! Mă numesc Itu Anca şi sunt boboacă în clasa a IX-a B, profil real, specializare matematică-informatică, intensiv engleză. Sunt o fire foarte sufletistă, ambițioasă şi perseverentă, mereu încrezătoare şi sigură pe mine.

În timpul liber, îmi place să călătoresc, să petrec timpul cu cei dragi şi să dansez. Practic dansul modern încă de la vârsta de 4 ani, iar “Şcoala de Dans Chirilă” îmi este a doua familie.

Am ales să particip la Balul Bobocilor pentru a-mi ieși din zona de confort şi pentru a-mi crea amintiri de neuitat

Împreună îi vom reprezenta pe Rihanna şi ASAP Rocky, un cuplu celebru al zilelor noastre, şi promitem să vă impresionăm!

Bună tuturor! Mă numesc Topală Tudor, am 15 ani şi sunt in clasa a IX-a E, profil uman, specializare filologie bilingv-engleză. M-am înscris la Balul Bobocilor pentru a sărbători această etapă importantă din viața de liceu și pentru a crea amintiri de neuitat alături de colegii mei.

Sunt o fire prietenoasă, competitivă și ambițioasă. Îmi place să îmi asum provocări și să mă dezvolt în fiecare zi. Una dintre pasiunile mele cele mai mari este fotbalul, sport pe care îl practic de la o vârstă fragedă, încă de la 4 ani.

Eu și partenera mea îi vom reprezenta pe A$AP Rocky și Rihanna, inspirându-ne din stilul lor unic de la Met Gala. Suntem încântați să aducem un strop de eleganță și originalitate în cadrul acestui eveniment.

Sunt nerăbdător să particip și să mă bucur de fiecare moment! Vă mulțumesc pentru susținere și abia aștept să ne vedem la bal!

Perechea 6 formată din Anya Elena Tudose și Dennis Nedelcu (Zendaya și Tom Holland)

Bună! Mă numesc Tudose Anya Elena, am 15 ani și sunt în clasa a IX-a, profil real, specializare matematică-informatică. Sunt o persoană extrovertită, creativă și ambițioasă. Îmi place să cunosc persoane noi, acesta fiind unul dintre motivele pentru care de mică îmi doresc să fac parte din bal.

Am ales să particip la Balul Bobocilor, deoarece consider că este o experiență de neuitat, unică în viață. În seara balului o voi reprezenta pe Zendaya alături de partenerul meu, Tom Holland.

Salutare tuturor! Mă numesc Nedelcu Dennis, sunt în clasa a IX-a F, profil uman, specializare filologie bilingv-franceză și împreună cu partenera mea, Anya, reprezentăm la Met Gala cuplul format din Tom Holland și Zendaya.

Am ales să particip la acest bal, deoarece sunt o fire energică, astfel încât, pe parcursul balului și al anilor de liceu, doresc să leg cât mai multe prietenii frumoase, să învăț lucruri noi și să trăiesc la maximum fiecare experiență care îmi iese în cale.

Perechea 7 formată din Daria Corpade și Alexandru Beder (Blake Lively și Ryan Reynolds)

Bună! Mă numesc Corpade Daria și sunt în clasa a IX-a E, profil filologie bilingv-engleză, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”. Sunt o persoană ambițioasă, pozitivă și amuzantă. Îmi place să dansez, să gătesc și să ies cu prietenii. M-am înscris la bal pentru a avea parte de o nouă experiență pe care sigur nu o voi uita și pentru a cunoaște persoane noi. Personajul pe care îl voi interpreta va fi Blake Lively, o actriță americană foarte talentată.

Bună! Mă numesc Beder Alexandru și sunt elev în clasa a IX-a F, profil uman, specializare filologie bilingv-franceză la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”. M-am născut în Spania, sunt o persoană puternică atât fizic, cât și mental și îmi place să călătoresc. M-am înscris la bal pentru că mi s-a spus că va fi o experiență de neuitat și, într-adevăr, nu cred că voi uita vreodată aceste momente cu adevărat minunate. Eu îl reprezint pe magnificul actor Ryan Reynolds, care a jucat în multe filme extraordinare.

Perechea 8 formată din Sophia Tan și Raul Colceriu (Jennifer Lopez și Alex Rodriguez)

Bună! Mă numesc Tan Sophia, am 15 ani și sunt elevă in clasa a IX-a G, profil uman, specializare stiințe sociale, la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”. Sunt o persoană optimistă, care privește mereu cu încredere și entuziasm provocările vieții. Una dintre marile mele pasiuni este muzica, alături de pictură, iar cântatul, atât la pian cât și cu vocea, mă ajută să mă exprim liber și să mă conectez la emoțiile profunde pe care cuvintele nu le pot cuprinde uneori.

M-am înscris în această competiție, deoarece reprezintă o oportunitate de a trăi o experiență unică în anii de liceu și pentru a mă bucura de momente feerice alături de colegi. Pentru câteva ore o voi interpreta pe Jennifer Lopez, iar alături de partenerul meu, Alex Rodriguez, vom aduce la viață povestea lor plină de farmec și eleganță.

Salut! Numele meu este Colceriu Raul, prietenii îmi zic Role, și sunt în clasa a IX-a G, profil uman, specializare științe-sociale. Sunt o persoană prietenoasă, ambițioasă, creativă și energică.

Am decis să mă înscriu la bal, deoarece consider că o să am parte de o experiență unică, din care voi rămâne cu o mulțime de amintiri frumoase. Îmi place să joc baschet, să desenez și să ascult muzică în timpul liber. La bal îl voi reprezenta pe Alex Rodriguez, împreună cu partenera mea, Jennifer Lopez.

Votează MISS POPULARITATE la Balul Bobocilor de la Colegiul Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia Sophia Tan Daria Corpade Anya Elena Tudose Anca Itu Raisa Manea Gloria Iris Costeiu Anastasia Cezara Ursu Miruna Muntean Votează MISTER POPULARITATE la Balul Bobocilor de la Colegiul Național "Horea, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia Răzvan Ștefan Trifan Ștefan Iodi Mario Petruș Lucas Dicu Tudor Topală Dennis Nedelcu Alexandru Beder Raul Colceriu

