SONDAJ: Votează MISS și MISTER Alba24: Balul Bobocilor 2024 la Seminarul Teologic Ortodox din Alba Iulia. Universul Disney

Opt perechi de boboci intră în competiția pentru titlul de MISS și MISTER BOBOC 2024 la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba Iulia. Balul va avea loc în data de 24 octombrie 2024, la Casa de Cultură a Studenților, de la ora 17.00.

Acesta va fi urmat de un after party la Hideout, Spațiile Ryma, de la ora 22:00.

Tematica balului din acest an este ” Universul Disney”. Pentru a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP. Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată. Votul poate fi reluat la interval de o săptămână

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile. Sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie ( MISS și MISTER), iar pentru că este un clasament al popularității, votul poate fi reluat la interval de o săptămână.

Andrei Petrifăleanu și Nicolle Lazăr: Frumoasa și Bestia

Bună! Numele meu este Petrifăleanu Andrei, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX- a B, profil filologie. Sunt un băiat înțelegător, sociabil și prietenos. În timpul liber îmi place să ascult muzică și să ies cu prietenii.

Am decis să particip la Balul Bobocilor pentru a mă distra și pentru a experimenta lucruri noi.

Bună! Mă numesc Lazăr Nicolle, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX- a B, profil filologie. Sunt o fată prietenoasă, sociabilă și ambițioasă. În timpul liber îmi place să ies cu prietenii, să dansez și să ascult muzică.

Am decis să mă înscriu la Balul Bobocilor pentru că mi se pare că este o experiență unică și poți să trăiești clipe de neuitat.

Andrei Truță și Maria Aloman: Rapunzel și Flynn Rider

Bună, mă numesc Truță Ovidiu Andrei, sunt în clasa a IX-a A, la profilul pastorală. Îmi place să cânt, să dansez și să petrec timpul cu prietenii mei. Unul din talentele mele este cântatul și de asemenea mă pasionează și dansul.

Am decis să particip la bal deoarece este o experiență unică pentru viața unui boboc și am oportunitatea să îmi cunosc colegii de la celelalte profile.

Bună! Mă numesc Aloman Maria și sunt elevă în clasa a IX-a B, la profilul filologie. Îmi place să dansez și sunt deschisă la provocări noi.

Motivul care m-a determinat să particip la bal a fost pentru a cunoște persoane noi și pentru a mă distra.

Antonie Anca și Alexia Hada: Mickey Mouse și Minnie Mouse

Mă numesc Antonie Anca, am 15 ani și sunt din Reghin. Îmi plac cross-urile, excursiile în natură și experiențele palpitante. Cu toate că atrag multe probleme, mereu găsesc o soluție în rezolvarea acestora.

Sunt elev în clasa a IX-a A, Pastorală. Sunt o fire calmă, calculată și îmi place să ajut persoanele din jur.

Am ales participarea la Balul Bobocilor, deoarece doresc să cunosc noi persoane și să mă distrez.

Mă numesc Hada Alexia Andreea, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a B, secțiunea Filologie. Sunt o persoană sociabilă, ambițioasă și prietenoasă, însă, pe lângă calități, am și defecte.

Sunt pasionată de make-up, îmi place să mă machiez singură și să fiu tot timpul aranjată și cochetă.

Am luat decizia de a mă înscrie la Balul Bobocilor deoarece este o experiență unică în viața unui adolescent.

Alexandru Pătruț și Daria Vesa: Doamna și Vagabondul

Mă numesc Pătruț Alexandru, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a A. În general, sunt o persoană foarte prietenoasă și sociabilă.

Îmi place să ascult muzică, deoarece este cea care mă inspiră în orice moment.

Am decis să particip la competiția „Miss și Mister Boboc” deoarece este o experiență unică și o ocazie de a cunoaște oameni, de a câștiga prieteni.

Mă numesc Vesa Daria, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a C. Sunt o persoană creativă, prietenoasă și amabilă.

Îmi place să dansez, deoarece prin dans pot să mă exprim liber, dar în același timp îmi place să citesc.

Am decis să mă înscriu la concursul „Miss și Mister Boboc” deoarece este o experiență interesantă și unică.

Totodată am oportunitatea de a face parte dintr-un grup minunat alături de ceilalți participanți.

Marian Cosma și Maria Dariana Micu: Ariel și prințul Eric

Bună ziua! Mă numesc Cosma Marian. Sunt elev în clasa a IX-a A, pastorală și am 15 ani. Sunt o persoană plină de viață, prietenos și calm.

Îmi place să îmi ocup timpul liber practicând sporturi: fotbal, tenis de masă, baschet.

De asemenea, îmi place să desenez. Am decis să particip la competiția „Mister Boboc” deoarece este o ocazie unică.

Bună ziua! Mă numesc Micu Dariana Maria, am 15 ani și sunt în clasa a IX- a C, științe sociale.

Îmi place să mă plimb și să ascult muzică. Am decis să particip la competiția „Miss Boboc”, deoarece cred că este o experiență frumoasă pe care ar fi păcat să o ratez.

Răzvan Cabalorta și Maria Mădălina Trif: prințesa Tiana și prințul Naveen

Mă cheamă Cabalorta Răzvan și sunt din clasa a IX-a C la profilul științe sociale. Am ales acest profil deoarece îmi place mult istoria.

M-am înscris la bal deoarece cred că va fi o experiență unică,de neuitat, pe care o voi ține în visteria amintirilor pentru tot restul vieții mele.

Mă numesc Trif Mădălina Maria și sunt din clasa a-IX-a B. Sunt o fire prietenoasă și îmi place să încerc lucruri noi.

Îmi plac limbile străine, de aceea am ales profilul Filologie. M-am înscris la competiția „Miss Balul Bobocilor”, deoarece doresc să am parte de așa experiență, căci nu întotdeauna am asemenea ocazie.

Tudor Popescu și Irina Zăgrean: Jasmine și Aladdin

Bună, mă numesc Tudor Popescu, am 15 ani și învăț la Seminarul Teologic Ortodox “Sfântul Simion Ștefan” la profilul de științe sociale, clasa a 9-a C.

Teodor Acatrinei și Carina Moisa: Cenușăreasa si Prințul fermecător

Mă numesc Teodor Acatrinei, elev în clasa a IX-a, la Seminarul Teologic Ortodox ” Sfântul Simion Ștefan”.

Deși sunt un elev seminarist, concentrat pe teologie și viața duhovnicească, am diferite pasiuni, cum ar fi muzica, arta plastică, culinară și sportul.

Văd în Balul Bobocilor o oportunitate specială de a lega prietenii noi și de a trăi o experiență memorabilă, ce marchează un început de drum în liceu.

Îmi doresc ca această ocazie să îmi deschidă noi perspective și să completeze frumos parcursul meu personal și academic, demonstrând că educația duhovnicească poate coexista armonios cu bucuriile vieții de adolescent.

Mă numesc Moisa Carina și sunt în clasa a IX-a B. Profilul ales de mine este filologie deoarece îmi place să citesc și să învăț limbi străine.

Pasiunea mea este de a juca volei împreună cu prietenii, în timpul liber, dar și la antrenamente.

Am ales să particip la concursul „Miss Balul Bobocilor” deoarece odată în viață sunt în clasa a IX-a și aceasta este ocazia inedită de a câștiga o astfel de competiție și de a-mi depăși emoțiile mari, dar frumoase.

