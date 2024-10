SONDAJ Votează MISS și MISTER Alba24.ro: Balul Bobocilor 2024 la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia

MISS și MISTER Alba24.ro: Balul Bobocilor 2024 la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Șase perechi de boboci intră în competiție pentri titlul de Miss și Mister Boboc, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia.

Balul va avea loc în data de 22 noiembrie, la Casa de Cultură a Studenților, începând cu ora 19:00.

Balul va fi urmat de un After Party, care va avea loc în Stage Club, de la ora 23:00. Atmosfera va fi animată de artistul Albert NBN.

Până la evenimentul propriu zis, alba24.ro va îndeamnă să vă alegeți favoriții, pentru titlul de Miss și Mister Alba24.ro, titlu ce se va oferi în urma voturilor înregistrate în acest articol.

Tematica Balului este „Zeii Greciei Antice”

Facem precizarea că din motive evidente de a descuraja și bloca frauda prin vot multiplu, se poate vota o singură dată de pe un IP.

Asta însemnă că dintr-o locuință, sau chiar o instituție se poate vota o singură dată.

Restul persoanelor din casă sau din birou pot vota de pe datele mobile.

Sondajul se află la sfârșitul articolului. Se poate acorda un singur vot pentru fiecare categorie ( MISS și MISTER), iar pentru că este un clasament al popularității, votul poate fi reluat la interval de o săptămână, până în data de 22 noiembrie, la ora 12:00.

Mario Popa și Alessia Păcurar

Mă numesc Mario Popa și sunt elev în clasa a IX-a A, la Liceul cu Program Sportiv. Pasiunea mea pentru sport mă motivează să îmi îmbunătățesc constant performanțele, atât în competiții, cât și în activitățile școlare. Îmi doresc să îmbin studiile cu cariera sportivă, având ambiția de a excela în ambele domenii.

Bună! Sunt Alessia, am 15 ani și mă consider o persoană sociabilă, empatică și protectoare față de cei din jurul meu. Îmi place să interacționez cu oamenii, să creez legături și să îi susțin atunci când au nevoie.

De asemenea, am o mare pasiune pentru baschet, un sport care mă ajută să mă mențin activă și să îmi dezvolt spiritul de echipă. Pe lângă sport, îmi place să învăț lucruri noi și să îmi îmbunătățesc constant cunoștințele.

Darius Oancea și Diana Ciorgovean

Salut! Mă numesc Darius Oancea, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a A , la Liceul cu Program Sportiv, pe profilul de handbal.

Pe lângă pasiunea pentru sport, sunt interesat de dezvoltarea personală și îmi place să explorez diferite domenii, cum ar fi literatura și tehnologia. Sunt o persoană activă, sociabilă, prietenoasă și ambițioasă, mereu în căutare de noi provocări.

Am decis să particip la Balul bobocilor pentru a lega prietenii, si pentru a experimenta ceva nou.

Mă numesc Ciorgovean Diana am 15 ani și sunt elevă a clasei a IX a A, la Liceul cu Program Sportiv.

În afară de baschet, printre pasiunile mele se mai numără și cititul, împreună cu istoria. Îmi place să învăț lucruri noi și să împărtășesc cunoștințe.

Am luat decizia de a participa la bal, deoarece este o ocazie unică în viața unui adolescent și consider că va fi o experiență minunată.

Teo Pater și Mădălina Miclea

Mă numesc Pater Teo, am 15 ani și sunt în clasa a lX-a A. Sunt o persoana foarte prietenoasă și sociabilă.

Îmi place sportul și din acest motiv am ales să îmi continui studiile la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia.

Am decis să particip la Bal pentru a cunoaște persoane noi și pentru că este o experiență unică în viața unui adolescent.

Numele meu este Miclea Mădălina și sunt elevă la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Sportul este pasiunea mea și îmi ocupă o mare parte din timp. Fie că este vorba despre sport, cât și în plan personal, îmi place să îmi depășesc limitele și să lucrez în echipă.

Îmi doresc să continui să învăț și să cresc, atât pe plan personal, cât și profesional.

Andrei Tăbăcaru și Andreea Avram

Mă numesc Tăbăcaru Andrei, am 15 ani și sunt elev la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia, în clasa a IX-a B. Mă consider o persoană ambițioasă și dornică de a încerca experiențe noi, de aceea m-am înscris la Balul Bobocilor.

Mă numesc Avram Andreea, am 15 ani și sunt elevă în clasa a IX-a A. Sunt o fată prietenoasă, amabilă și ambițioasă.

În timpul liber îmi place să stau cu familia și prietenii. Ador să ascult muzică și să citesc, deoarece aceste activități sunt relaxante și mă inspiră mereu, dar mai sunt pasionată și de make-up.

Am decis să ma înscriu la Balul Bobocilor deoarece îmi plac provocările și vreau să învăț și să experimentez lucruri noi. Pe lângă asta, vreau să mă și distrez.

David Bercheu și Timeea Șuluțiu

Salut! Mă numesc Bercheu David, sunt elev în clasa a IX-a B. Practic atletismul de performanță, sunt o persoană ambițioasă, competitivă și prietenoasă.

În timpul liber îmi place să ies afară cu prietenii mei, să ascult muzică și să dorm.

Consider că participarea mea la Balul Bobocilor este o experiență unică, unde îmi voi face amintiri de neuitat.

Bună, mă numesc Timeea Șuluțiu, am 15 ani și sunt în clasa a IX-a A, pe profil de baschet. Am ales acest liceu deoarece îmi place sa am grijă de sănătatea si de aspectul meu, sportul ajutându-mă foarte mult. Sunt o persoană sociabilă, curioasă și ambițioasă.

Am ales să particip la bal deoarece îmi place sa mă distrez, dar pe lângă asta sunt deschisă sa învăț lucruri noi.

Tudor Molnar și Natalia Rus

Bună! Numele meu este Molnar Tudor, am 15 ani și sunt elev în clasa a IX-a B. Sunt un baiat sociabil, ințelept si glumeț. În timpul liber ies pe afară cu prietenii mei si mă antrenez.

Am decis să particip la Balul Bobocilor pentru a mă distra și pentru a experimenta lucruri pe care nu le-am mai experimentat până acum.

Mă numesc Rus Natalia, am 15 ani și sunt boboacă în clasa a 9 a B. Sunt o persoană competitivă, curajoasă și sociabilă, calități deprinse din sportul pe care îl practic, judo.

Ador experiențele noi și să-mi testez limitele prin acestea, de aceea balul bobocilor este o ocazie unică pe care nu voiam să o ratez.

VOTEAZĂ MISS și MISTER POPULARITATE la Balul Bobocilor 2024 de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia

SONDAJ MISTER POPULARITATE la Balul Bobocilor 2024 de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia Mario Popa Darius Oancea Teo Pater Andrei Tăbăcaru David Bercheu Tudor Molnar SONDAJ MISS POPULARITATE la Balul Bobocilor 2024 de la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia Natalia Rus Timeea Șuluțiu Andreea Avram Mădălina Miclea Diana Ciorgovean Alessia Păcurar Results Vote

